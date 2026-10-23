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Aslan Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ile Venüs'ün dördüncü evinde buluşması ev, aile ve kökler konusunu ısıtıyor. Gün doğarken yaşanan bu kavuşum evde bir yenilik, bir onarım ya da aile üyeleriyle yapılan içten bir sohbet getirebilir. Gün ortasına yaklaşırken başlayan Merkür retrosu da bu alanda ev eşyası, kira ya da taşınma gibi konuları geri plana atabilir.

Maddi olarak ev için yapılacak büyük harcamaları veya tadilatı retro dönem bitince planlamak daha doğru. Ay'ın gece Neptün'le yaptığı kavuşum, bir yakınının mali durumuyla ilgili belirsizlik hissettirebilir; destek vermeden önce durumu netleştir.

Gelelim aşka. Güneş'le buluşan Venüs ilişkide aile kurma, birlikte yaşama ya da uzun vadeli plan konularını hatırlatabilir. Partnerinle evde sevdiğin bir yemek yapmak aranızdaki bağı tazeler. Bekar Aslan ise aile çevresinden tanışacağı biriyle samimi ama yavaş bir başlangıç yapmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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