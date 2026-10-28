article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Aslan Burcu chevron-right-grey 29 Ekim Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay arkadaşlık ve hedefler evinde dolaşırken sabah Mars'la kurduğu sekstil, bir grup çalışmasında lider rolünü üstlenmeni sağlıyor. Aslan'daki Mars ve Jüpiter özgüvenini zaten yükseltiyor. Öğleye doğru Merkür'le kurulan uyumsuz açı ise evle ilgili bir konunun işe karışmasına yol açabilir; sınırlarını net çiz.

Maddi olarak akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay, bir arkadaşın ya da ekibin desteğiyle gelir fırsatı getirebilir. Merkür dördüncü evinde geri giderken evle ilgili bir ödeme hatası çıkabilir; kira, aidat ve fatura tarihlerini kontrol et. Bütçe notlarını güncel tut.

Gelelim aşka. Üçüncü evdeki geri hareketli Venüs kardeş, komşu ya da yakın çevreden biriyle ilgili bir konuşma ilişkine yansıyabilir. Partnerine sıcak bir kelimeyle hitap etmek bağı güçlendirir. Bekar Aslan ise çevresinden gelen bir tanıştırma teklifine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın