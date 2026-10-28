Sevgili Aslan, Ay arkadaşlık ve hedefler evinde dolaşırken sabah Mars'la kurduğu sekstil, bir grup çalışmasında lider rolünü üstlenmeni sağlıyor. Aslan'daki Mars ve Jüpiter özgüvenini zaten yükseltiyor. Öğleye doğru Merkür'le kurulan uyumsuz açı ise evle ilgili bir konunun işe karışmasına yol açabilir; sınırlarını net çiz.

Maddi olarak akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay, bir arkadaşın ya da ekibin desteğiyle gelir fırsatı getirebilir. Merkür dördüncü evinde geri giderken evle ilgili bir ödeme hatası çıkabilir; kira, aidat ve fatura tarihlerini kontrol et. Bütçe notlarını güncel tut.

Gelelim aşka. Üçüncü evdeki geri hareketli Venüs kardeş, komşu ya da yakın çevreden biriyle ilgili bir konuşma ilişkine yansıyabilir. Partnerine sıcak bir kelimeyle hitap etmek bağı güçlendirir. Bekar Aslan ise çevresinden gelen bir tanıştırma teklifine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…