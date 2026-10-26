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Aslan Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay kariyer evinde dolunayın ardından dinlenirken ilk iş olarak Mars'la kurduğu kare sinir eşiğini düşürüyor. Enerjin zaten yüksek; patron ya da müşteriyle yaşanan küçük bir sürtüşmeyi büyütmeden sabah toplantısında sadece konuya odaklan. Görünürlüğün artıyor, bunu bir üstünlük gösterisine çevirme.

Maddi olarak retro Merkür'ün öğlen Ay'la yüz yüze gelmesi, ev ya da aile kaynaklı bir masrafın düşündüğünden büyük olduğunu gösterebilir. Tamir, kira ya da taksit gibi kalemleri kâğıda dök. Akşamüstü Jüpiter karesi seni büyük bir alışverişe itiyorsa cüzdanını kapalı tut.

Gelelim aşka. Venüs üçüncü evinde geri giderken eski bir mesaj ya da kısa bir görüşme duygularını harekete geçirebilir. İlişkisi olan Aslan, partnerine açıkça teşekkür edince yakınlık artar. Bekar Aslan ise yeni biriyle yazışmaya geçmeden önce bir kahve buluşması önermeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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