Sevgili Aslan, Ay kariyer evinde dolunayın ardından dinlenirken ilk iş olarak Mars'la kurduğu kare sinir eşiğini düşürüyor. Enerjin zaten yüksek; patron ya da müşteriyle yaşanan küçük bir sürtüşmeyi büyütmeden sabah toplantısında sadece konuya odaklan. Görünürlüğün artıyor, bunu bir üstünlük gösterisine çevirme.

Maddi olarak retro Merkür'ün öğlen Ay'la yüz yüze gelmesi, ev ya da aile kaynaklı bir masrafın düşündüğünden büyük olduğunu gösterebilir. Tamir, kira ya da taksit gibi kalemleri kâğıda dök. Akşamüstü Jüpiter karesi seni büyük bir alışverişe itiyorsa cüzdanını kapalı tut.

Gelelim aşka. Venüs üçüncü evinde geri giderken eski bir mesaj ya da kısa bir görüşme duygularını harekete geçirebilir. İlişkisi olan Aslan, partnerine açıkça teşekkür edince yakınlık artar. Bekar Aslan ise yeni biriyle yazışmaya geçmeden önce bir kahve buluşması önermeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…