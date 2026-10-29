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Aslan Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay on ikinci evine geçerek içe dönme ve dinlenme isteğini artırıyor; Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi yurt dışı ya da eğitim planında belirsizlik yaratabilir. Aslan'daki Mars sert çıkışlara yatkın olduğundan Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi sabrını sınayacak bir konuşma getirebilir, ses tonunu yumuşat. Akşamki yoğunluğu hafifletmek için işlerini erkenden bitir.

Maddi olarak dördüncü evdeki geri hareketli Merkür evle ilgili bir tutarı yeniden gündeme getirebilir. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni bu konuda sakin bir konuşma için uygun. Büyük bir harcamayı akşamki gerginlikte yapma. Fatura ve taksit tarihlerini not alarak ilerlemek huzur verir.

Gelelim aşka. Üçüncü evdeki Venüs yazışmalara dikkat çekerken Ay'ın gece yarısından sonra Venüs'le kurduğu üçgen bu yazışmalara tatlı bir sıcaklık katıyor. Partnerine kısa ve içten bir mesaj yaz. Bekar Aslan ise yakın çevresinden gelen bir sohbette ilginç biriyle yakınlaşabilir. Gün sonunda sevdiğin biriyle kahve içmek ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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