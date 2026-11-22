Sevgili Koç, yönetici gezegenin Mars aşk ve yaratıcılık evindeki uzun yolculuğunun son günlerini yaşıyor. Haftanın ilk gününde bu ateşi yarım kalmış bir projeyi bitirmek ya da kalbindeki bir hevesi gerçeğe dönüştürmek için kullanabilirsin. Perşembe gününden itibaren enerjin işlere ve günlük düzene yönelecek; bu yüzden keyif listendeki şeyleri şimdi yapmak en doğrusu.

Ay bütün gün para evinde, Boğa burcunda dolaşıyor. Pazartesi temposuna sakin ve sağlam bir başlangıç yapıyorsun. Sabah saatlerinde Ay'ın Merkür'le karşılaşması, ortak bir ödeme ya da paylaşılan bir masrafla ilgili konuşmayı gündeme getirebilir. Rakamları netleştirip kısa bir not almak bu konuyu kolayca çözer.

Bekar Koçlar için bugün gösterişli jestlerden çok samimi bir ilgi etkili olacak. Partnerli Koçlar ise partneriyle akşam küçük bir ikram ya da birlikte hazırlanacak bir yemekle günü tatlı bitirebilir. Yarın akşam iletişim evinde gerçekleşecek Dolunay öncesi, söylemek istediklerini kafanda toparlamaya başla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…