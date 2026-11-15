article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kasımda Havası 23, Denizi 22 Derece Olan Antalya'da Konyaaltı Sahili Hafta Sonu Doldu Taştı

Kasımda Havası 23, Denizi 22 Derece Olan Antalya'da Konyaaltı Sahili Hafta Sonu Doldu Taştı

Antalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 18:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimi etkisini göstermeye başlarken Antalya'da bahar havası sürüyor. Hafta sonu yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline akın etti. Sahilde yoğunluk yaşanırken çok sayıda vatandaş ve turist denize girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konyaaltı'nda deniz suyu 22 derece.

Konyaaltı'nda deniz suyu 22 derece.

Hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Antalya'da yerli ve yabancı turistler hafta sonu Konyaaltı sahilinde soluğu aldı. Sahilde yoğunluk yaşanırken kimi vatandaşlar güneşlendi, kimi vatandaşlar da kasım ayında denize girmenin keyfini sürdü.

Okullar tatil olunca aileler sahile indi.

Okullar tatil olunca aileler sahile indi.

Okulların tatil olmasını değerlendiren öğrenciler Konyaaltı sahil bandında aileleriyle birlikte güneşlendi. Bazı vatandaşlar da kamp sandalyesi ile çimlerde güneşli havanın tadını çıkardı.

"Yazın gelme şansımız olmadı."

"Yazın gelme şansımız olmadı."

Ailesi ile birlikte güneşli havanın tadını çıkardıklarını belirten Metin Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Bir açıdan şanslıyız diyebiliriz. Eşim, annem, babam, ailem ile buradayız. Sıcakların tadını çıkartmak istiyoruz. Eşim de yabancı tatile gelmiştik buraya. Yazın gelme şansımız olmadı eşimin yıllık izninden dolayı şimdi geldik. Şansımıza da havalar güzel tadını çıkartıyoruz”

Denizin tadını çıkaran Gurbet Solmaz ise şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarla beraber geldik yüzdük. Kasım ayına göre Antalya çok güzel havası yaz gibi tatlı güzel bir tatil yaşıyoruz. Okullarda tatil olduğu için denizi değerlendirdik. Yedik, içtik, denize girdik. Çocuklar da yüzdü, çok güzel geçti”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın