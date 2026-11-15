Kasımda Havası 23, Denizi 22 Derece Olan Antalya'da Konyaaltı Sahili Hafta Sonu Doldu Taştı

Ailesi ile birlikte güneşli havanın tadını çıkardıklarını belirten Metin Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Bir açıdan şanslıyız diyebiliriz. Eşim, annem, babam, ailem ile buradayız. Sıcakların tadını çıkartmak istiyoruz. Eşim de yabancı tatile gelmiştik buraya. Yazın gelme şansımız olmadı eşimin yıllık izninden dolayı şimdi geldik. Şansımıza da havalar güzel tadını çıkartıyoruz”

Denizin tadını çıkaran Gurbet Solmaz ise şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarla beraber geldik yüzdük. Kasım ayına göre Antalya çok güzel havası yaz gibi tatlı güzel bir tatil yaşıyoruz. Okullarda tatil olduğu için denizi değerlendirdik. Yedik, içtik, denize girdik. Çocuklar da yüzdü, çok güzel geçti”