Kasımda Havası 23, Denizi 22 Derece Olan Antalya'da Konyaaltı Sahili Hafta Sonu Doldu Taştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimi etkisini göstermeye başlarken Antalya'da bahar havası sürüyor. Hafta sonu yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline akın etti. Sahilde yoğunluk yaşanırken çok sayıda vatandaş ve turist denize girdi.
Konyaaltı'nda deniz suyu 22 derece.
Okullar tatil olunca aileler sahile indi.
"Yazın gelme şansımız olmadı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın