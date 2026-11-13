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Ermenistan Başbakanı'nın Antalya Keyfi: Çayını İçtikten Sonra Yanına Aldığı Şey Dikkat Çekti

Ermenistan Başbakanı'nın Antalya Keyfi: Çayını İçtikten Sonra Yanına Aldığı Şey Dikkat Çekti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 10:38
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, COP31 kapsamında geldiği Antalya'da ince belli bardakta çay içti. Başbakanın Antalya'dan ayrılırken yanına aldığı Anamur muzu ise sosyal medyada paylaştığı görüntülerle gündem oldu.

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Kaynak: AA

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Paşinyan, Antalya'dan ayrılmadan önce otel odasında masadaki Anamur muzunu ceketinin cebine koydu.

Paşinyan, Antalya'dan ayrılmadan önce otel odasında masadaki Anamur muzunu ceketinin cebine koydu.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'ye gelen Paşinyan, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçti.

Otel odasında çantasını toplarken masadaki Anamur muzunu ceketinin cebine koydu. Dublin'e vardıktan sonra yayımladığı videoda ise muzu cebinden çıkardığı görüntüler yer aldı.

Paşinyan'ın çay içtiği ve zirve alanında golf aracıyla ilerlediği videolar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Paşinyan'ın çay içtiği ve zirve alanında golf aracıyla ilerlediği videolar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Başbakan, Instagram hesabından zirve alanında golf aracıyla ilerlerken çevreyi beğeniyle izlediği anları paylaştı. Zirve kapsamında çekilen bir başka videoda ise ince belli bardaktan çay içerken görüldü. Paşinyan'ın Türkiye ve Antalya temalı reels videoları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Paşinyan ile bir araya geldi. Kabulde Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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