Ermenistan Başbakanı'nın Antalya Keyfi: Çayını İçtikten Sonra Yanına Aldığı Şey Dikkat Çekti

Başbakan, Instagram hesabından zirve alanında golf aracıyla ilerlerken çevreyi beğeniyle izlediği anları paylaştı. Zirve kapsamında çekilen bir başka videoda ise ince belli bardaktan çay içerken görüldü. Paşinyan'ın Türkiye ve Antalya temalı reels videoları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Paşinyan ile bir araya geldi. Kabulde Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını belirtti.