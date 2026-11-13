Ermenistan Başbakanı'nın Antalya Keyfi: Çayını İçtikten Sonra Yanına Aldığı Şey Dikkat Çekti
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, COP31 kapsamında geldiği Antalya'da ince belli bardakta çay içti. Başbakanın Antalya'dan ayrılırken yanına aldığı Anamur muzu ise sosyal medyada paylaştığı görüntülerle gündem oldu.
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Kaynak: AA
Paşinyan, Antalya'dan ayrılmadan önce otel odasında masadaki Anamur muzunu ceketinin cebine koydu.
Paşinyan'ın çay içtiği ve zirve alanında golf aracıyla ilerlediği videolar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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