Antalya'da Yarın Okullar Tatil mi, 13 Kasım Cuma Okullar Açık mı?

Kasım ara tatili 16 Kasım'da başlayacak. Bu nedenle 13 Kasım Cuma günü uygulanacak eğitim modeli öğrenciler ve veliler için ayrıca önem taşıyor. Yüz yüze eğitime dönüşün ertelendiğine ilişkin yeni bir duyuru yapılmadı.