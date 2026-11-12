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Antalya'da Yarın Okullar Tatil mi, 13 Kasım Cuma Okullar Açık mı?

Antalya'da Yarın Okullar Tatil mi, 13 Kasım Cuma Okullar Açık mı?

Antalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 21:26
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Antalya'da yarın okullar tatil mi? 13 Kasım Cuma Antalya'da okullar açık mı? Uzaktan eğitim bitti mi, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

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13 Kasım Cuma Antalya'da okullar açık mı?

13 Kasım Cuma Antalya'da okullar açık mı?

Antalya'da 13 Kasım Cuma günü uzaktan eğitimin devam edeceğine yönelik bir karar bulunmuyor. Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde COP31 kapsamında uygulanan uzaktan eğitim sürecinin 12 Kasım Perşembe günü sona ermesi öngörülüyor. Yeni bir karar alınmaması halinde öğrenciler cuma günü yeniden sınıflarında ders başı yapacak. Antalya'da okullar açık olacak, yüz yüze eğitime dönülmesi bekleniyor.

Antalya'da uzaktan eğitim neden uygulandı?

Antalya'da uzaktan eğitim neden uygulandı?

COP31 Liderler Zirvesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim uygulandı. Zirvenin sona ermesiyle birlikte gözler, okulların yeniden yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceğine ilişkin resmi açıklamalara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, Antalya Valiliği'nin okullarla ilgili duyuracağı son kararı yakından takip ediyor.

Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

Kasım ara tatili 16 Kasım'da başlayacak. Bu nedenle 13 Kasım Cuma günü uygulanacak eğitim modeli öğrenciler ve veliler için ayrıca önem taşıyor. Yüz yüze eğitime dönüşün ertelendiğine ilişkin yeni bir duyuru yapılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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