Antalya'da Peş Peşe COP31 Kararları: 7 İlçede Kamu Personeline 2 Gün İzin, D-400'e Ağır Vasıta Sınırı

Antalya Valiliği'nin resmî hesabından yapılan duyuruya göre ağır araç kısıtlaması 9-13 Kasım tarihlerinde her gün 06.00-22.00 arasında uygulanacak. Kısıtlama, COP31 etkinlik alanı güzergâhını ve D-400'ün belirlenen kesimlerini kapsıyor. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar da kolluk kuvvetlerinin belirlediği saatler ve alternatif güzergâhlar dışında bu koridorları kullanamayacak. İl genelinden hareket eden servis araçlarının da 10, 11 ve 12 Kasım'da D-400'e çıkamayacağı aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, D-400 ile bağlantı yollarında denetim ve yönlendirme noktaları kuracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sefer sayısını ve kapasitesini artıracak, kavşak ve sinyalizasyon düzenlemelerini trafik akışına göre yapacak.

Sürücülerden zorunlu haller dışında etkinlik alanına uzanan ana arterleri kullanmamaları, özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmeleri istendi. Kurala uymayan, yönlendirmeleri dikkate almayan ya da kısıtlı güzergâha izinsiz giren sürücülere cezai ve idari işlem uygulanacak.