article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Antalya'da Peş Peşe COP31 Kararları: 7 İlçede Kamu Personeline 2 Gün İzin, D-400'e Ağır Vasıta Sınırı

Antalya'da Peş Peşe COP31 Kararları: 7 İlçede Kamu Personeline 2 Gün İzin, D-400'e Ağır Vasıta Sınırı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 19:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi öncesinde yeni tedbirleri duyurdu. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik'te kamu kurumlarında çalışanlar 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacak, D-400 ve etkinlik alanı güzergâhında ise ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yedi ilçede kamu personeli 11 ve 12 Kasım'da idari izinli sayılacak.

Yedi ilçede kamu personeli 11 ve 12 Kasım'da idari izinli sayılacak.

Valilik, ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin çarşamba ve perşembe günleri idari izinli sayılacağını duyurdu. Gerekçe olarak etkinlik alanına giden ana güzergâhlarda, özellikle D-400 Karayolu'nda trafik yoğunluğunu azaltmak ve kamu hizmetlerinin aksamamasını sağlamak gösterildi.

Kritik görevlerdeki personel ile kurumların belirlediği nöbetçi çalışanlar görevinin başında olacak. Açıklamada 'Adli ve askeri kuruluşlar uygulama dışında tutulmuştur.' denildi. Kurumlar, vatandaşların mağdur olmaması için hizmet ve nöbet planı yapacak.

Daha önce 4 Kasım'da yayımlanan genelgede izin, aynı yedi ilçede çalışan ve okul öncesi ya da ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeliyle sınırlı tutulmuştu. Yeni duyuruda cinsiyet veya çocuk şartı aranmıyor.

D-400'de kamyon, çekici ve tır gibi ağır tonajlı araçlara COP31 süresince kısıtlama getirildi.

D-400'de kamyon, çekici ve tır gibi ağır tonajlı araçlara COP31 süresince kısıtlama getirildi.

Antalya Valiliği'nin resmî hesabından yapılan duyuruya göre ağır araç kısıtlaması 9-13 Kasım tarihlerinde her gün 06.00-22.00 arasında uygulanacak. Kısıtlama, COP31 etkinlik alanı güzergâhını ve D-400'ün belirlenen kesimlerini kapsıyor. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar da kolluk kuvvetlerinin belirlediği saatler ve alternatif güzergâhlar dışında bu koridorları kullanamayacak. İl genelinden hareket eden servis araçlarının da 10, 11 ve 12 Kasım'da D-400'e çıkamayacağı aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, D-400 ile bağlantı yollarında denetim ve yönlendirme noktaları kuracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sefer sayısını ve kapasitesini artıracak, kavşak ve sinyalizasyon düzenlemelerini trafik akışına göre yapacak.

Sürücülerden zorunlu haller dışında etkinlik alanına uzanan ana arterleri kullanmamaları, özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmeleri istendi. Kurala uymayan, yönlendirmeleri dikkate almayan ya da kısıtlı güzergâha izinsiz giren sürücülere cezai ve idari işlem uygulanacak.

Zirve alanına giden yollarda konvoy düzeni var: Liderler Yolu 11 Kasım sabahı tamamen kapanacak.

Zirve alanına giden yollarda konvoy düzeni var: Liderler Yolu 11 Kasım sabahı tamamen kapanacak.

9-20 Kasım'da Antalya'da yapılan zirvenin yol planı da netleşti. Valiliğin duyurusuna göre Liderler Yolu 11 Kasım'da 07.30-12.00 arasında tamamen kapalı olacak. Yerel basına yansıyan ayrıntılara göre yol, 10-12 Kasım'da yalnızca devlet başkanları ile heyetlerinin konvoylarına açık kalacak. EXPO2016 Bulvarı da aynı günlerde genel trafiğe kapanacak; buradan yalnızca resmî görevli araçlar, servisler, acil müdahale ekipleri ve akredite araçlar geçebilecek.

D-400'de Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik bölümde Serik yönü vatandaşlara, havalimanı yönü liderlerin konvoylarına ayrılacak. Belek otel bölgesi 10-12 Kasım'da güvenli bölge ilan edilecek; kontrol noktalarından yalnızca akreditasyonu olanlar geçebilecek.

Havalimanına gidecek yolcular için şehir merkezinden D-400 Serik Caddesi, Pınarlı Kavşağı yan yolu, Lara Caddesi ve Kardeş Kentler Caddesi güzergâhı öneriliyor. Valiliğe göre 9-21 Kasım arasında uçuşlarda kısıtlama olmayacak. Valilik, zorunlu olmadıkça ana güzergâhların kullanılmamasını ve tabela ile ekiplerin yönlendirmelerine uyulmasını istedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın