Antalya'da Peş Peşe COP31 Kararları: 7 İlçede Kamu Personeline 2 Gün İzin, D-400'e Ağır Vasıta Sınırı
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Yedi ilçede kamu personeli 11 ve 12 Kasım'da idari izinli sayılacak.
D-400'de kamyon, çekici ve tır gibi ağır tonajlı araçlara COP31 süresince kısıtlama getirildi.
Zirve alanına giden yollarda konvoy düzeni var: Liderler Yolu 11 Kasım sabahı tamamen kapanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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