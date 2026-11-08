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Antalya Havalimanına Gidecek Yolculara COP31 Nedeniyle 1 Saat Erken Gelin Uyarısı Yapıldı

Antalya Havalimanına Gidecek Yolculara COP31 Nedeniyle 1 Saat Erken Gelin Uyarısı Yapıldı

Antalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 18:47
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Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi nedeniyle 9 Kasım'dan 14 Kasım Cumartesi gününe kadar havalimanı güzergahında trafik tedbirleri uygulanacak. Zirveye dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor. Havalimanını kullanacak yolculardan terminale planladıkları saatten 1 saat önce varmaları istendi. Uyarı, check-in, pasaport ve güvenlik işlemlerinde gecikme yaşanmaması için yapıldı.

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COP31 nedeniyle ulaşıma düzenleme geliyor.

COP31 nedeniyle ulaşıma düzenleme geliyor.

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcının kente gelmesi bekleniyor. Organizasyon nedeniyle kentte ulaşım düzenlemelerine gidiliyor. Antalya Havalimanı ve nizamiye giriş güzergahında özel trafik tedbirleri uygulanacak. Ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk ve gecikmelere karşı yolculara uyarı yapıldı.

Yolculara 1 saat erken gelin uyarısı.

Yolculara 1 saat erken gelin uyarısı.

Havalimanını kullanacak yolculara yapılan duyuruda, uçuş öncesi işlemlerde gecikme yaşanmaması için terminale varış saatlerinin 1 saat öne çekilmesi istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uçuş öncesi, check-in, pasaport ve güvenlik işlemleri için planladıkları terminale varış saatini 1 saat öne çekmelerini önemle rica ederiz.”

Tedbirler 14 Kasım'a kadar sürecek.

Tedbirler 14 Kasım'a kadar sürecek.

Antalya Havalimanı güzergahında uygulanacak trafik düzenlemelerinin 9 Kasım Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım Cumartesi gününe kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süre boyunca havalimanına gidecek yolcuların terminale varış saatlerini 1 saat erkene almaları gerekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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