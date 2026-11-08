Antalya Havalimanına Gidecek Yolculara COP31 Nedeniyle 1 Saat Erken Gelin Uyarısı Yapıldı

Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi nedeniyle 9 Kasım'dan 14 Kasım Cumartesi gününe kadar havalimanı güzergahında trafik tedbirleri uygulanacak. Zirveye dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor. Havalimanını kullanacak yolculardan terminale planladıkları saatten 1 saat önce varmaları istendi. Uyarı, check-in, pasaport ve güvenlik işlemlerinde gecikme yaşanmaması için yapıldı.