Antalya Havalimanına Gidecek Yolculara COP31 Nedeniyle 1 Saat Erken Gelin Uyarısı Yapıldı
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Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi nedeniyle 9 Kasım'dan 14 Kasım Cumartesi gününe kadar havalimanı güzergahında trafik tedbirleri uygulanacak. Zirveye dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor. Havalimanını kullanacak yolculardan terminale planladıkları saatten 1 saat önce varmaları istendi. Uyarı, check-in, pasaport ve güvenlik işlemlerinde gecikme yaşanmaması için yapıldı.
COP31 nedeniyle ulaşıma düzenleme geliyor.
Yolculara 1 saat erken gelin uyarısı.
Tedbirler 14 Kasım'a kadar sürecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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