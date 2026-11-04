Yaz Tatilini Kasım’da Planlamak Mantıklı mı? Uçuş ve Konaklama İçin 7 Soru

Marmara ve Ege bölgelerindeki tesislerin önemli bir bölümü ekimin bitmesiyle beraber sezonu kapatır. Antalya ve Alanya gibi güney bölgelerinde kış aylarında hizmet vermeyi sürdüren tesisler bulunsa da kıyı turizminin asıl yoğunluğu yaz döneminde. Aylar öncesinden satışı gerçekleşen odalar, işletmelerin bir sonraki yaz için personel ve malzeme tedariki kararlarını netleştirmesine olanak tanır. Sunulan yüksek indirim oranları, işletmeye sağlanan bu öngörü imkânının bir karşılığı.

Turizm acenteleri de aynı zaman dilimini, otellerle yaptıkları kontenjan anlaşmalarını satışa dönüştürmek amacıyla değerlendiriyor. Sabah gazetesindeki haberde, ekim ve kasım aylarında sunulan yüksek indirim oranlarının yaz sezonu yaklaştıkça kademeli olarak azaldığı vurgulanıyor.

Öte yandan, açıklanan indirim oranlarının hangi şartlarda geçerli olduğu ayrı bir ayrıntı. %50 gibi yüksek oranlar genellikle spesifik oda tipleri, dar tarih aralıkları ve sınırlı kontenjanlar için geçerli. Haziran başı ile ağustos ortası gibi farklı yoğunluk dönemleri aynı otelde dahi farklı fiyatlandırmalara tabi tutulur. Her şey dahil konseptli devasa tesislerin kampanya stratejisi ile oda kahvaltı hizmet veren butik otellerin yaklaşımı birbirinden ayrılır. Büyük tesislerin geniş kontenjanları sayesinde kampanyaları uzun süre yayında kalırken, az sayıda odaya sahip butik otellerde talebin yüksek olduğu haftalar için indirim fırsatı hiç açılmayabilir.