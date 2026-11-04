Valilik Açıkladı: Antalya'nın 7 İlçesinde Okullar COP31 Nedeniyle 2 Gün Uzaktan Eğitim Yapacak

Antalya Valiliği'nin 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi'ne göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günleri uzaktan yürütülecek. Karar hem devlet hem özel okulları kapsıyor; diğer ilçelerde eğitim normal düzeninde sürecek.

Servisler de bu iki gün yollarda olmayacak. Okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri durdurulurken, özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişimi sınırlı olanlar için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve bina güvenliğini sağlamak için okulda bulunacak.