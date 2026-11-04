Valilik Açıkladı: Antalya'nın 7 İlçesinde Okullar COP31 Nedeniyle 2 Gün Uzaktan Eğitim Yapacak
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Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı 11-12 Kasım'da Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te okulları uzaktan eğitime geçiriyor. Bu ilçelerde okul servisleri de çalışmayacak, okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu olan kadın kamu çalışanları ise idari izinli sayılacak.
Aksu'dan Serik'e 7 ilçede okullar 11-12 Kasım'da uzaktan eğitim yapacak, servisler de çalışmayacak.
Zirveye yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor, trafik yoğunluğu önlemlerin gerekçesi oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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