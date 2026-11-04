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Valilik Açıkladı: Antalya'nın 7 İlçesinde Okullar COP31 Nedeniyle 2 Gün Uzaktan Eğitim Yapacak

Valilik Açıkladı: Antalya'nın 7 İlçesinde Okullar COP31 Nedeniyle 2 Gün Uzaktan Eğitim Yapacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 21:35
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Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı 11-12 Kasım'da Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te okulları uzaktan eğitime geçiriyor. Bu ilçelerde okul servisleri de çalışmayacak, okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu olan kadın kamu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

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Aksu'dan Serik'e 7 ilçede okullar 11-12 Kasım'da uzaktan eğitim yapacak, servisler de çalışmayacak.

Aksu'dan Serik'e 7 ilçede okullar 11-12 Kasım'da uzaktan eğitim yapacak, servisler de çalışmayacak.

Antalya Valiliği'nin 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi'ne göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günleri uzaktan yürütülecek. Karar hem devlet hem özel okulları kapsıyor; diğer ilçelerde eğitim normal düzeninde sürecek.

Servisler de bu iki gün yollarda olmayacak. Okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri durdurulurken, özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişimi sınırlı olanlar için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve bina güvenliğini sağlamak için okulda bulunacak.

Zirveye yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor, trafik yoğunluğu önlemlerin gerekçesi oldu.

Zirveye yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor, trafik yoğunluğu önlemlerin gerekçesi oldu.

Kararın gerekçesi, COP31 Liderler Zirvesi sırasında beklenen trafik yoğunluğu. Antalya'nın 9-20 Kasım arasında ev sahipliği yapacağı konferansa 197 ülkeden yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor.

Genelge çalışma hayatını da ilgilendiriyor. Aynı yedi ilçede görev yapan ve okul öncesi ya da ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacak; kurum amirleri, birim yöneticileri ile güvenlik, sağlık, ulaşım ve altyapı gibi kritik görevlerdeki personel bu uygulamanın dışında kalacak. Özel sektör işverenlerine ise küçük çocuğu olan çalışanlar için esnek ya da uzaktan çalışma modelini değerlendirmeleri öneriliyor.

Uzaktan eğitim platformunun ayrıntılarının, il milli eğitim müdürlüğü tarafından en geç 6 Kasım'da okullar, öğretmenler ve velilerle paylaşılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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