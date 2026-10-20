Türkiye İş Bankası COP31’de “İklim Destekçisi” Olarak Yerini Alıyor
İş Bankası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP 31’de, “İklim Destekçisi” olarak yer alıyor. Banka, Türkiye’nin güçlü ve dayanıklı geleceğine katkı sağlayan çalışmalarını uluslararası paydaşlarla buluştururken, iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesini destekleyen çözümlere ve iş birliklerine odaklanacak.
Küresel iklim kriziyle mücadelede uluslararası iş birliğinin ve somut adımların en üst düzeyde ele alındığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın 31. oturumu (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
İş Bankası, COP31’in temel ilkeleri olan diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde, Türkiye’nin çevresel ve sosyal açıdan güçlü ve dayanıklı dönüşümüne sunduğu katkıyı COP 31’e taşıyacak. Banka, zirve boyunca paydaşlarının iklim geçiş yolculuklarına eşlik etme vizyonunu ve somut çalışmalarını katılımcılarla buluşturmayı hedefleyecek. Bu kapsamda enerji dönüşümü, iklim finansmanı, karbonsuzlaşma, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, denizler, gıda ve tarım gibi farklı temalarda önde gelen isimlerin katılımıyla tematik diyaloglar ve buluşmalar gerçekleştirilecek.
“Somut çözümlere, stratejik ortaklıklara ve finansın dönüşümdeki rolüne odaklanacağız”
Finans, bilim, sanat ve teknolojiyi COP31’de buluşturacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın