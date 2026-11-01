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Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolunda Gelinen Noktayı ve Yolculuk Süresini Açıkladı

Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolunda Gelinen Noktayı ve Yolculuk Süresini Açıkladı

Antalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 21:30
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, projede yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını ve otoyolun tamamlanmasıyla iki kent arasındaki yolculuğun kısalacağını belirtti. Serik Kavşağı'ndan başlayıp Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak otoyol toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak. Bakan, projenin yıllık milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağını da açıkladı.

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Otoyol toplam 122 kilometre olacak.

Otoyol toplam 122 kilometre olacak.

Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğini belirten Bakan, projenin ayrıntılarını şu ifadelerle anlattı:

“Otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildi. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz.”

Otoyolda toplam 7 kavşak var.

Otoyolda toplam 7 kavşak var.

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunuyor. Bakan Uraloğlu, projede yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını açıkladı. Otoyolun güzergahı, Antalya'nın doğusunda yer alan Serik'ten başlayıp Manavgat üzerinden Alanya'nın batı girişine uzanıyor.

Tünellerde ve viyadüklerde çalışma sürüyor.

Tünellerde ve viyadüklerde çalışma sürüyor.

Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini bildirdi. Üç tünelde kazı destekleme işlerinin tamamlandığını belirten Bakan, tünellerdeki çalışmaları şu ifadelerle anlattı:

“Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Yolculuk 2,5 saatten 36 dakikaya inecek.

Yolculuk 2,5 saatten 36 dakikaya inecek.

Proje kapsamında 17 alt geçit, 10 üst geçit, 7 köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmaları sürüyor. Otoyolun tamamlanmasıyla Antalya ile Alanya arasındaki yolculuk süresinin kısalacağını belirten Uraloğlu, mevcut güzergahtaki seyahat süresini şu ifadelerle açıkladı:

“Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek.”

Yıllık 23,9 milyar liralık tasarruf bekleniyor.

Yıllık 23,9 milyar liralık tasarruf bekleniyor.

Uraloğlu, otoyolun sağlayacağı ekonomik kazanımlara da değindi ve şu ifadeleri kullandı:

“Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salımı da yıllık 47 bin ton azalacak.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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