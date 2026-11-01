Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolunda Gelinen Noktayı ve Yolculuk Süresini Açıkladı

Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğini belirten Bakan, projenin ayrıntılarını şu ifadelerle anlattı:

“Otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildi. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz.”