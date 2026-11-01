Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolunda Gelinen Noktayı ve Yolculuk Süresini Açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, projede yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını ve otoyolun tamamlanmasıyla iki kent arasındaki yolculuğun kısalacağını belirtti. Serik Kavşağı'ndan başlayıp Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak otoyol toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak. Bakan, projenin yıllık milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağını da açıkladı.
Otoyol toplam 122 kilometre olacak.
Otoyolda toplam 7 kavşak var.
Tünellerde ve viyadüklerde çalışma sürüyor.
Yolculuk 2,5 saatten 36 dakikaya inecek.
Yıllık 23,9 milyar liralık tasarruf bekleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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