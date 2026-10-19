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Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Gece Yarısı Açıldı: 2,5 Saate Varan Yol 18 Dakikaya İniyor

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Gece Yarısı Açıldı: 2,5 Saate Varan Yol 18 Dakikaya İniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 11:36
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Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, 19 Ekim Pazartesi günü saat 00.01 itibarıyla trafiğe açıldı. Yaz aylarında 2,5 saate kadar çıkan yolculuğun yeni otoyolla 18 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Yol, D-400 ve D-715 devlet yollarındaki geçiş trafiğini şehir merkezlerinin dışına alacak.

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Ana gövdesi 41 kilometre olan otoyolda 7 tünel, 5 viyadük ve 10 köprülü kavşak yer alıyor.

Ana gövdesi 41 kilometre olan otoyolda 7 tünel, 5 viyadük ve 10 köprülü kavşak yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu üzere otoyol, 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01'de hizmete girdi. Proje Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Çeşmeli Kavşağı'ndan başlıyor, Kızkalesi Kavşağı'nda devlet yoluna bağlanıyor.

52 kilometrelik hattın 41 kilometresi otoyol, 11 kilometresi bağlantı yolu. Güzergâhta 7 tünel, 5 viyadük ve 10 köprülü kavşak bulunuyor. Tünellerin toplam uzunluğu 10 bin 116 metreyi buluyor. Bunlara 2 otoyol hizmet tesisi, 6 gişe, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi de ekleniyor.

Proje, kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirildi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki hat, Mersin'i Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya uzanan kesintisiz otoyol bağlantısına da bağlıyor.

Proje, D-400 ve D-715 üzerindeki geçiş trafiğini şehir merkezlerinin dışına çıkarıyor.

Proje, D-400 ve D-715 üzerindeki geçiş trafiğini şehir merkezlerinin dışına çıkarıyor.

Antalya-Mersin yönündeki D-400 ile Konya-Mersin yönündeki D-715'in transit trafiği, otoyol sayesinde şehir merkezlerine girmeden ilerleyebilecek. Özellikle yaz aylarında ve tatil dönemlerinde sahil yolunda yaşanan yoğunluğun azalması bekleniyor. Mersin'in kıyı turizm bölgeleri de otoyol ağına bağlanıyor, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişim kolaylaşıyor.

Bakan Uraloğlu, yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hesabına göre yol yılda 2 milyar 680 milyon liralık zaman ve 340 milyon liralık akaryakıt, toplamda 3 milyar 20 milyon liralık tasarruf sağlayacak. Karbon emisyonunun da yılda yaklaşık 17 bin ton azalması öngörülüyor.

Sürücüler farkı ilk günden hissetti: Havalimanı-Erdemli arası en fazla 40 dakikaya indi.

Sürücüler farkı ilk günden hissetti: Havalimanı-Erdemli arası en fazla 40 dakikaya indi.

Açılışın ardından yola çıkan sürücülerden ilk yorumlar geldi. Furkan Evcimen, 'Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu' dedi ve yolun kalitesinden memnun olduğunu belirtti.

Mersin'de yaşayan Rus vatandaşı Andrei Kichkidov ise havalimanından Erdemli'ye gitmenin eskiden 1 saat 10 dakika sürdüğünü, şimdi en fazla 40 dakika aldığını söyledi.

Resmî açılış töreni ise daha sonra yapılacak. Bakan Uraloğlu, projenin resmî açılışını ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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