Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Gece Yarısı Açıldı: 2,5 Saate Varan Yol 18 Dakikaya İniyor
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Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, 19 Ekim Pazartesi günü saat 00.01 itibarıyla trafiğe açıldı. Yaz aylarında 2,5 saate kadar çıkan yolculuğun yeni otoyolla 18 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Yol, D-400 ve D-715 devlet yollarındaki geçiş trafiğini şehir merkezlerinin dışına alacak.
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Ana gövdesi 41 kilometre olan otoyolda 7 tünel, 5 viyadük ve 10 köprülü kavşak yer alıyor.
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Proje, D-400 ve D-715 üzerindeki geçiş trafiğini şehir merkezlerinin dışına çıkarıyor.
Sürücüler farkı ilk günden hissetti: Havalimanı-Erdemli arası en fazla 40 dakikaya indi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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