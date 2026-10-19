Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Gece Yarısı Açıldı: 2,5 Saate Varan Yol 18 Dakikaya İniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu üzere otoyol, 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01'de hizmete girdi. Proje Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Çeşmeli Kavşağı'ndan başlıyor, Kızkalesi Kavşağı'nda devlet yoluna bağlanıyor.

52 kilometrelik hattın 41 kilometresi otoyol, 11 kilometresi bağlantı yolu. Güzergâhta 7 tünel, 5 viyadük ve 10 köprülü kavşak bulunuyor. Tünellerin toplam uzunluğu 10 bin 116 metreyi buluyor. Bunlara 2 otoyol hizmet tesisi, 6 gişe, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi de ekleniyor.

Proje, kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirildi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki hat, Mersin'i Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya uzanan kesintisiz otoyol bağlantısına da bağlıyor.