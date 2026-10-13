Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tırdan Kopan Lastik Metrelerce Yol Aldı

Trafikte yolculuk yapmak her zaman dikkat gerektiriyor. Bazen biz ne kadar dikkatli olsak da beklenmedik durumlar yaşanabiliyor. Otoyollarda araçlar yüksek hızla ilerlediği için yola düşen tek bir parça bile saniyeler içinde zincirleme bir kazaya yol açabiliyor. Özellikle ağır vasıta lastikleri onlarca kilo ağırlığında olduğundan, kopan bir lastik arkadan gelen araçlar için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırdan kopan lastik, yolda kontrolsüzce yuvarlanarak metrelerce ilerledi. O anlar, o sırada yolda olan başka bir aracın içinden kaydedildi. Lastiğin havaya uçtuğu anlar yürekleri ağızlara getirdi. Şans eseri korkulan bir durum yaşanmadı.

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