Otoyollardaki Hız Sınırı Tarih mi Oluyor? Avrupa İçin Yeni Sınır Önerildi

Tartışmayı başlatan isim, Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı da olan ekonomist Günther Fehlinger-Jahn. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin tüm otoyollar ve ana yollar için zorunlu bir azami hız belirlemesi gerektiğini savundu. Ona göre tek Avrupa'nın tek ve net bir hız sınırı olmalı. Önerdiği sınır ise 100 km/s.

Fehlinger-Jahn bu rakamı birkaç gerekçeye dayandırıyor: Daha az ölümcül kaza ve ağır yaralanma, daha düşük yakıt tüketimi, petrole bağımlılığın azalması, daha az egzoz emisyonu ve gürültü. Ekonomiste göre otoyolda 100 km/s ile gitmek, benzin tüketimini yüzde 20 ila 30 arasında düşürebilir.

Öneri hayata geçerse Avrupa'daki pek çok sürücü için büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Avusturya otomobil kulübü ÖAMTC'nin derlediği verilere göre Avusturya, Fransa, İtalya, Hırvatistan ve Çekya'nın da aralarında bulunduğu 12 AB ülkesinde otoyol sınırı 130 km/s. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Belçika gibi ülkelerde 120 km/s uygulanıyor. Bulgaristan ve Polonya'da sınır 140 km/s'ye kadar çıkarken Almanya'da otoyolların büyük bölümünde genel bir sınır bulunmuyor, yalnızca 130 km/s tavsiye ediliyor. Hollanda ise gündüz saatlerinde 100 km/s uygulayan tek ülke.