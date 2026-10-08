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Otoyollardaki Hız Sınırı Tarih mi Oluyor? Avrupa İçin Yeni Sınır Önerildi

Otoyollardaki Hız Sınırı Tarih mi Oluyor? Avrupa İçin Yeni Sınır Önerildi

Avrupa Birliği trafik
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 10:27
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Avrupa otoyollarında yıllardır alışılan 130 km/s sınırı yeniden tartışmaya açıldı. Avusturyalı ekonomist Günther Fehlinger-Jahn, Avrupa Birliği'ndeki tüm otoyollarda ve ana yollarda tek bir azami hız uygulanması çağrısında bulundu. Önerdiği rakam ise sürücüleri hiç memnun etmedi. Planda elektrikli araçlar için ayrı bir kural da yer alıyor.

Kaynak: alVolante

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Benzinli ve dizel araçlar için 100 km/s sınırı isteniyor

Benzinli ve dizel araçlar için 100 km/s sınırı isteniyor

Tartışmayı başlatan isim, Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı da olan ekonomist Günther Fehlinger-Jahn. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin tüm otoyollar ve ana yollar için zorunlu bir azami hız belirlemesi gerektiğini savundu. Ona göre tek Avrupa'nın tek ve net bir hız sınırı olmalı. Önerdiği sınır ise 100 km/s.

Fehlinger-Jahn bu rakamı birkaç gerekçeye dayandırıyor: Daha az ölümcül kaza ve ağır yaralanma, daha düşük yakıt tüketimi, petrole bağımlılığın azalması, daha az egzoz emisyonu ve gürültü. Ekonomiste göre otoyolda 100 km/s ile gitmek, benzin tüketimini yüzde 20 ila 30 arasında düşürebilir.

Öneri hayata geçerse Avrupa'daki pek çok sürücü için büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Avusturya otomobil kulübü ÖAMTC'nin derlediği verilere göre Avusturya, Fransa, İtalya, Hırvatistan ve Çekya'nın da aralarında bulunduğu 12 AB ülkesinde otoyol sınırı 130 km/s. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Belçika gibi ülkelerde 120 km/s uygulanıyor. Bulgaristan ve Polonya'da sınır 140 km/s'ye kadar çıkarken Almanya'da otoyolların büyük bölümünde genel bir sınır bulunmuyor, yalnızca 130 km/s tavsiye ediliyor. Hollanda ise gündüz saatlerinde 100 km/s uygulayan tek ülke.

Elektrikli araçlar 130 km/s ile yola devam edebilecek

Elektrikli araçlar 130 km/s ile yola devam edebilecek

Önerinin en çok konuşulan kısmı, araçları motor tipine göre ayırması. Fehlinger-Jahn'a göre 100 km/s sınırı yalnızca benzinli ve dizel araçlar için geçerli olmalı. Tamamen elektrikli otomobiller ise 130 km/s ile yollarına devam edebilmeli. Ekonomist, bu farkın sürücüleri elektrikli araca geçmeye teşvik edeceğini düşünüyor.

Bu fikir aslında Avusturyalılara hiç yabancı değil. Ülkede hava kalitesini korumaya yönelik yasa kapsamında bazı otoyol kesimlerinde fosil yakıtlı araçlar için 100 km/s sınırı uygulanıyor. Kirlilik yükseldiğinde devreye giren bu tabelalar, egzoz salımı olmayan elektrikli araçları kapsamıyor. Yani Fehlinger-Jahn, Avusturya'nın belli yollarda yaptığını tüm Avrupa'ya yaymayı öneriyor.

Sürücülerin büyük çoğunluğu 130 km/s sınırından yana

Sürücülerin büyük çoğunluğu 130 km/s sınırından yana

Öneri kamuoyunda pek karşılık bulmadı. ÖAMTC'nin Nisan 2026'da yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 68'i otoyollarda 130 km/s sınırını uygun buluyor. Daha düşük bir hızı isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11. Kulüp, yakıt tasarrufu iddiasına da itiraz ediyor: ÖAMTC'ye göre hızın düşürülmesiyle ülke genelinde sağlanacak tasarruf, öne sürülen oranların çok altında kalır ve birkaç puanla sınırlı olur.

Avrupa'daki sürücülerin şimdilik endişelenmesine gerek yok. Fehlinger-Jahn'ın çağrısı Avrupa Birliği'nin resmi gündeminde değil, ortada bir yasa tasarısı ya da direktif taslağı da bulunmuyor. Hız sınırlarını belirleme yetkisi büyük ölçüde üye ülkelerde. Avrupa Komisyonu da hız sınırlarının tüm yollar için tek tip değil, yolun yapısına, trafik yoğunluğuna ve çevresine göre belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Yani 130 km/s'nin tarih olması için önce Brüksel'de uzun bir yasa süreci başlaması ve üye ülkelerin bu konuda uzlaşması gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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