Otoyollardaki Hız Sınırı Tarih mi Oluyor? Avrupa İçin Yeni Sınır Önerildi
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Avrupa otoyollarında yıllardır alışılan 130 km/s sınırı yeniden tartışmaya açıldı. Avusturyalı ekonomist Günther Fehlinger-Jahn, Avrupa Birliği'ndeki tüm otoyollarda ve ana yollarda tek bir azami hız uygulanması çağrısında bulundu. Önerdiği rakam ise sürücüleri hiç memnun etmedi. Planda elektrikli araçlar için ayrı bir kural da yer alıyor.
Kaynak: alVolante
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Benzinli ve dizel araçlar için 100 km/s sınırı isteniyor
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Elektrikli araçlar 130 km/s ile yola devam edebilecek
Sürücülerin büyük çoğunluğu 130 km/s sınırından yana
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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