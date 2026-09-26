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Tutmayan Frenin İmdadına Geliyor: Otoyollara Yapılan 'Kaçış Rampaları' Hayat Kurtarıyor

Tutmayan Frenin İmdadına Geliyor: Otoyollara Yapılan 'Kaçış Rampaları' Hayat Kurtarıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 22:49
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Türkiye genelinde ağır yük taşımacılığının yoğun olduğu ve dik iniş eğimlerine sahip karayollarında hayata geçirilen 'acil kaçış rampaları', muhtemel felaketlerin önüne geçerek hayati bir işlev üstleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre; İzmir, Muğla, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri, Erzincan ve Mardin gibi kritik güzergâhlarda toplam 12 acil kaçış rampası hizmet veriyor.

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Ağır vasıtaların yanı sıra freni tutmayan her türlü araç sistemden faydalanabiliyor

Ağır vasıtaların yanı sıra freni tutmayan her türlü araç sistemden faydalanabiliyor

Bu özel yapılar, aşırı yükleme, yanlış vites kullanımı, mekanik arızalar veya fren sisteminin aşırı ısınarak işlevini kaybetmesi gibi durumlarda devreye giriyor. Fren kontrolünü yitiren ağır tonajlı araçlar, ana trafik akışından izole edilerek güvenli bir alana yönlendiriliyor. Uygulama her ne kadar öncelikle çekici ve kamyonlar için tasarlanmış olsa da yokuş aşağı inerken yavaşlama yeteneğini kaybeden her türlü taşıt bu rampaları rahatlıkla tercih edebiliyor. Sürücülerin fren sisteminde bir aksaklık hissettikleri an, mekanizma tamamen devre dışı kalmadan bu alanlara yönelmeleri büyük önem taşıyor.

Acil durumlarda araçların kum havuzuna ortalanarak girmesi gerekiyor

Acil durumlarda araçların kum havuzuna ortalanarak girmesi gerekiyor

Fren arızası yaşayan sürücülerin kaçış rampasına girerken aracı olabildiğince yolun ortasına hizalamaları öneriliyor. Rampada durmayı başaran araç içindekilerin derhal taşıtı terk edip güvenli bir bölgeye geçmeleri ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile 159 Karayolları hattına haber vermeleri bekleniyor. Ayrıca uzmanlar, dik yokuşlarda aracı düşük viteste kullanmanın, istiap haddine uygun yük yüklemenin ve periyodik bakımları aksatmamanın fren arızalarını en aza indirdiğini vurguluyor.

Dünyada da yaygınlaşan bariyer sistemleri yer çekimi ve sürtünme kuvvetinden yararlanıyor

Dünyada da yaygınlaşan bariyer sistemleri yer çekimi ve sürtünme kuvvetinden yararlanıyor

Acil kaçış rampalarında araçların durdurulması amacıyla zemin sürtünmesi, yükselti ivmesi ve yeni nesil yakalayıcı bariyer sistemleri bir arada kullanılıyor. Kenarlardan halatlarla desteklenen kafes ağlar, kontrolden çıkan taşıtı sararak kontrollü biçimde yavaşlatıyor. Günümüzde Manisa-İzmir, Muğla-Fethiye, Antalya-Konya, Ankara-Kırıkkale, Tarsus-Pozantı, Refahiye-Erzincan devlet yolları ile Kayseri ve Mardin'deki stratejik noktalarda yer alan bu rampalar, mal ve can kaybını önlemede en etkili güvenlik önlemleri arasında gösteriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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