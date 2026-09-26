Tutmayan Frenin İmdadına Geliyor: Otoyollara Yapılan 'Kaçış Rampaları' Hayat Kurtarıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye genelinde ağır yük taşımacılığının yoğun olduğu ve dik iniş eğimlerine sahip karayollarında hayata geçirilen 'acil kaçış rampaları', muhtemel felaketlerin önüne geçerek hayati bir işlev üstleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre; İzmir, Muğla, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri, Erzincan ve Mardin gibi kritik güzergâhlarda toplam 12 acil kaçış rampası hizmet veriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağır vasıtaların yanı sıra freni tutmayan her türlü araç sistemden faydalanabiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acil durumlarda araçların kum havuzuna ortalanarak girmesi gerekiyor
Dünyada da yaygınlaşan bariyer sistemleri yer çekimi ve sürtünme kuvvetinden yararlanıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın