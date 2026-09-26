Tutmayan Frenin İmdadına Geliyor: Otoyollara Yapılan 'Kaçış Rampaları' Hayat Kurtarıyor

Bu özel yapılar, aşırı yükleme, yanlış vites kullanımı, mekanik arızalar veya fren sisteminin aşırı ısınarak işlevini kaybetmesi gibi durumlarda devreye giriyor. Fren kontrolünü yitiren ağır tonajlı araçlar, ana trafik akışından izole edilerek güvenli bir alana yönlendiriliyor. Uygulama her ne kadar öncelikle çekici ve kamyonlar için tasarlanmış olsa da yokuş aşağı inerken yavaşlama yeteneğini kaybeden her türlü taşıt bu rampaları rahatlıkla tercih edebiliyor. Sürücülerin fren sisteminde bir aksaklık hissettikleri an, mekanizma tamamen devre dışı kalmadan bu alanlara yönelmeleri büyük önem taşıyor.