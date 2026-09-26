Turistlerin Gözde Şehri Afet Bölgesi İlan Edildi: Evler Su Altında Kaldı
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Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin gözdesi olan Tayland’ın başkenti Bangkok, iki günü aşkın süredir kesintisiz süren şiddetli yağışların ardından büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Tropikal iklim şartlarının etkisiyle kuvvetlenen yağışlar, kısa sürede kent içi ulaşımı tamamen durma noktasına getirirken yaşamı adeta kilitledi. Metrekareye düşen yağış miktarının bazı kesimlerde üç yüz milimetrenin üzerine çıkması, şehir genelinde altyapının çökmesine ve caddelerin göle dönmesine yol açtı. Tablonun her geçen saat daha da ağırlaşması üzerine kent yönetimi radikal bir karar alarak başkenti resmi olarak afet bölgesi ilan etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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