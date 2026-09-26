Turistlerin Gözde Şehri Afet Bölgesi İlan Edildi: Evler Su Altında Kaldı

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin gözdesi olan Tayland’ın başkenti Bangkok, iki günü aşkın süredir kesintisiz süren şiddetli yağışların ardından büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Tropikal iklim şartlarının etkisiyle kuvvetlenen yağışlar, kısa sürede kent içi ulaşımı tamamen durma noktasına getirirken yaşamı adeta kilitledi. Metrekareye düşen yağış miktarının bazı kesimlerde üç yüz milimetrenin üzerine çıkması, şehir genelinde altyapının çökmesine ve caddelerin göle dönmesine yol açtı. Tablonun her geçen saat daha da ağırlaşması üzerine kent yönetimi radikal bir karar alarak başkenti resmi olarak afet bölgesi ilan etti.

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