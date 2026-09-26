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Turistlerin Gözde Şehri Afet Bölgesi İlan Edildi: Evler Su Altında Kaldı

Turistlerin Gözde Şehri Afet Bölgesi İlan Edildi: Evler Su Altında Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 22:27
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Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin gözdesi olan Tayland’ın başkenti Bangkok, iki günü aşkın süredir kesintisiz süren şiddetli yağışların ardından büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Tropikal iklim şartlarının etkisiyle kuvvetlenen yağışlar, kısa sürede kent içi ulaşımı tamamen durma noktasına getirirken yaşamı adeta kilitledi. Metrekareye düşen yağış miktarının bazı kesimlerde üç yüz milimetrenin üzerine çıkması, şehir genelinde altyapının çökmesine ve caddelerin göle dönmesine yol açtı. Tablonun her geçen saat daha da ağırlaşması üzerine kent yönetimi radikal bir karar alarak başkenti resmi olarak afet bölgesi ilan etti.

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Bangkok Valisi Chadchart Sitthipunt Kentteki Güvenlik Risklerinin En Üst Seviyeye Ulaştığını Vurgulayarak Vatandaşları Uyardı

Bangkok Valisi Chadchart Sitthipunt Kentteki Güvenlik Risklerinin En Üst Seviyeye Ulaştığını Vurgulayarak Vatandaşları Uyardı

Selin yarattığı yıkımın boyutlarını değerlendiren Bangkok Valisi Chadchart Sitthipunt, mevcut durumun yalnızca maddi hasarla sınırlı kalmadığını, doğrudan insan hayatını tehdit eden boyutlara ulaştığını ifade etti. Kamusal alanların yanı sıra özel mülklerin de büyük zarar gördüğünü belirten kent yetkilileri, özellikle kanal kenarlarında konuşlanan mahallelerde yaşayan sakinlerin vakit kaybetmeksizin daha güvenli ve yüksek noktalara tahliye edilmesini istedi. Kent genelinde alarm seviyesi yükseltilirken, su seviyesinin yükselmeye devam ettiği kritik noktalardaki vatandaşların değerli eşyalarını koruma altına almaları gerektiği önemle hatırlatıldı.

Meteoroloji Uzmanları Hafta Sonu Boyunca Sürecek Kuvvetli Fırtına Ve Yağış Dalgalarına Karşı Teyakkuz Çağrısında Bulundu

Meteoroloji Uzmanları Hafta Sonu Boyunca Sürecek Kuvvetli Fırtına Ve Yağış Dalgalarına Karşı Teyakkuz Çağrısında Bulundu

Hava tahmin raporları, bölgeyi etkisi altına alan alçak basınç sisteminin hafta sonu boyunca etkisini sürdüreceğini ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların devam edeceğini gösteriyor. Arama kurtarma ekipleri, sular altında kalan araçlarda ve evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişiye botlarla ulaşmaya çalışırken, geçici barınma merkezleri de aralıksız hizmet vermeye başladı. Altyapı kanallarının deniz seviyesine yakınlığı nedeniyle tahliye sürecinin güçleştiği başkentte, nehir kıyısındaki setlerin güçlendirilmesi için askerî birlikler ile belediye ekipleri ortaklaşa bir çalışma yürütüyor.

Afet Ekipleri Mahsur Kalan Binlerce Kişiye Ulaşmak İçin ZAMANLA Yarışırken Şehir Genelinde Geçici Sığınaklar Kuruldu

Afet Ekipleri Mahsur Kalan Binlerce Kişiye Ulaşmak İçin ZAMANLA Yarışırken Şehir Genelinde Geçici Sığınaklar Kuruldu

Yetkililer, su baskınlarının turistik mekânlara ve havalimanı bağlantı yollarına ulaşmasını engellemek amacıyla dev su tahliye pompalarını devreye soktu. Şehrin tarihi ile ticari merkezlerini koruma altına alma gayreti sürerken, afetten etkilenen yerli ve yabancı mağdurlar için tam teşekküllü geçici barınma merkezleri faaliyete geçirildi. Şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği tahmini, bölgedeki kriz yönetiminin uzun bir süre daha devam edeceğini ortaya koyuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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