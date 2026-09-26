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'Baklavaki'ye Kızdığı İçin Baklavanın Patentini Aldı: Dünyanın En Büyük Baklavasını Yaptı

'Baklavaki'ye Kızdığı İçin Baklavanın Patentini Aldı: Dünyanın En Büyük Baklavasını Yaptı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 21:15
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Gaziantep kökenli şef Mahmut Dolmacı, Türk mutfağının simge lezzetlerinden baklavanın uluslararası alanda farklı isimlerle anılmasına tepki göstererek dikkat çeken bir girişime imza attı. Baklavanın tescil sürecini tamamlayan deneyimli usta, lezzetin küresel görünürlüğünü artırmak amacıyla Guinness Dünya Rekorları kriterlerine uygun devasa bir imalata öncülük etti. Yedi buçuk metre uzunluğa ve iki buçuk metre genişliğe sahip dev tepside hazırlanan 11 bin 800 dilimlik baklava, kırılan rekorla birlikte dünya basınında geniş yer buldu. Yurt dışında Türk gastronomisini temsil etme gayesiyle 65 ülkeyi ziyaret eden Dolmacı, yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye’den gerçekleştirilen baklava ihracatının önemli bir ivme kazandığını belirtti.

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Gaziantepli usta mesleğe ilk adımlarını annesinin tavsiyeleri doğrultusunda şekillendirdi.

Gaziantepli usta mesleğe ilk adımlarını annesinin tavsiyeleri doğrultusunda şekillendirdi.

Henüz 11 yaşındayken mutfak disipliniyle tanışan Mahmut Dolmacı, aşçılık mesleğini seçmesinde annesinin vizyoner yönlendirmelerinin belirleyici olduğunu ifade etti. Annesinin, aşçılığın sadece bir zanaat değil, aynı zamanda dünyayı gezmeye ve prestijli çevre edinmeye imkan tanıyan saygın bir meslek olduğuna dair sözlerini hatırlatan Dolmacı, ilk deneyimlerini memleketi Gaziantep’te kazandı. Ardından İstanbul’un önde gelen ustalarının yanında yetişerek gastronomi alanındaki teknik yetkinliğini üst seviyeye taşıdı.

Uluslararası gastronomi tecrübesiyle kurulan tesisler küresel pazarda geniş bir istihdam kapısı araladı.

Uluslararası gastronomi tecrübesiyle kurulan tesisler küresel pazarda geniş bir istihdam kapısı araladı.

Kariyerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla yurt dışındaki seçkin şeflerle ortak çalışmalar yürüten Gaziantepli usta, Almanya’nın Dortmund kentinde, Suudi Arabistan’da ve Bahreyn’de üretim tesisleri hayata geçirdi. Japonya’nın Tokyo ve Okinawa şehirlerinde edindiği tecrübeleri kendi markalarına yansıtan Dolmacı, günümüzde bünyesinde yüzlerce personelin istihdam edildiği geniş bir işletme ağı yönettiğini bildirdi.

Türk mutfağının tescilli lezzetleri uluslararası organizasyonlarda kırılan rekorlarla dünyaya duyuruldu.

Türk mutfağının tescilli lezzetleri uluslararası organizasyonlarda kırılan rekorlarla dünyaya duyuruldu.

Yunanistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin baklava üzerindeki sahiplenme iddialarına karşı hukuki tescil adımlarını atan Dolmacı, baklavayı 'baklavaki' gibi türetilmiş isimlerden kurtarma hedefini rekor gösterileriyle destekledi. Yedi saatlik yoğun çalışma sonucunda tamamlanan dev baklavanın yanı sıra Moskova'da hazırlanan dünyanın en büyük döneri ve Danimarka'daki dev et pişirme organizasyonuyla toplamda altı dünya rekoruna imza atıldığını kaydetti.

Akademik platformlarda verilen eğitimler küresel ölçekteki ihracat başarılarıyla taçlandırıldı.

Akademik platformlarda verilen eğitimler küresel ölçekteki ihracat başarılarıyla taçlandırıldı.

Eğitmen şef sıfatıyla Türkiye genelindeki birçok üniversitede dersler veren Mahmut Dolmacı, son olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte genç şef adaylarıyla bir araya geldi. Mutfak kültürlerinin etkileşimine vurgu yapan özel sunumlar gerçekleştiren deneyimli usta, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkeye yapılan baklava ihracatının Türk gastronomisi adına büyük bir gurur kaynağı oluşturduğunu vurguladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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