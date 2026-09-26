'Baklavaki'ye Kızdığı İçin Baklavanın Patentini Aldı: Dünyanın En Büyük Baklavasını Yaptı

Gaziantep kökenli şef Mahmut Dolmacı, Türk mutfağının simge lezzetlerinden baklavanın uluslararası alanda farklı isimlerle anılmasına tepki göstererek dikkat çeken bir girişime imza attı. Baklavanın tescil sürecini tamamlayan deneyimli usta, lezzetin küresel görünürlüğünü artırmak amacıyla Guinness Dünya Rekorları kriterlerine uygun devasa bir imalata öncülük etti. Yedi buçuk metre uzunluğa ve iki buçuk metre genişliğe sahip dev tepside hazırlanan 11 bin 800 dilimlik baklava, kırılan rekorla birlikte dünya basınında geniş yer buldu. Yurt dışında Türk gastronomisini temsil etme gayesiyle 65 ülkeyi ziyaret eden Dolmacı, yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye’den gerçekleştirilen baklava ihracatının önemli bir ivme kazandığını belirtti.

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