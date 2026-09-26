Yetişmez Diyenlere İnat Yetiştirdi: 2 Dönüm Araziyi Tek Bir Odaya Sığdırdı

Kayseri’de girişimci Mustafa Demir, bölgede iklim şartları nedeniyle yetiştirilemeyeceği düşünülen safranı kapalı ortamda ve raf yöntemiyle üretmeyi başardı. 2 bin metrekarelik açık araziye denk gelen 15 bin safran soğanını tek bir odaya yerleştiren Demir, hem bölge tarımına yeni bir soluk getirdi hem de katma değerli üretimin kapısını araladı. İlk hasadın ise kasım ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

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