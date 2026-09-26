Yetişmez Diyenlere İnat Yetiştirdi: 2 Dönüm Araziyi Tek Bir Odaya Sığdırdı
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Kayseri’de girişimci Mustafa Demir, bölgede iklim şartları nedeniyle yetiştirilemeyeceği düşünülen safranı kapalı ortamda ve raf yöntemiyle üretmeyi başardı. 2 bin metrekarelik açık araziye denk gelen 15 bin safran soğanını tek bir odaya yerleştiren Demir, hem bölge tarımına yeni bir soluk getirdi hem de katma değerli üretimin kapısını araladı. İlk hasadın ise kasım ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
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Açık arazide karşılaşılan iklim engelleri kapalı üretim modeliyle aştı
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Geliştirilen yöntem sayesinde zararlılar engellenirken işçilik maliyetleri de minimuma indi
Gramı 900 lirayı bulan bu değerli bitkide ilk ürünlerin kasım ortasında toplanması hedefleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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