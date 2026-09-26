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Yetişmez Diyenlere İnat Yetiştirdi: 2 Dönüm Araziyi Tek Bir Odaya Sığdırdı

Yetişmez Diyenlere İnat Yetiştirdi: 2 Dönüm Araziyi Tek Bir Odaya Sığdırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 20:21
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Kayseri’de girişimci Mustafa Demir, bölgede iklim şartları nedeniyle yetiştirilemeyeceği düşünülen safranı kapalı ortamda ve raf yöntemiyle üretmeyi başardı. 2 bin metrekarelik açık araziye denk gelen 15 bin safran soğanını tek bir odaya yerleştiren Demir, hem bölge tarımına yeni bir soluk getirdi hem de katma değerli üretimin kapısını araladı. İlk hasadın ise kasım ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

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Açık arazide karşılaşılan iklim engelleri kapalı üretim modeliyle aştı

Açık arazide karşılaşılan iklim engelleri kapalı üretim modeliyle aştı

Üniversite yıllarında okuduğu bir makaleden etkilenerek safran üretimine ilgi duyan Mustafa Demir, yaklaşık üç yıllık bir araştırmanın ardından çalışmalarına hız verdi. İlk olarak açık arazide denemeler yapan girişimci; don, aşırı sıcaklık ve şiddetli yağış gibi olumsuz hava şartlarının verimliliği ciddi oranda düşürdüğünü gözlemledi. Bu durum üzerine geliştirilen özel raf sistemi sayesinde, normal şartlarda dönümlerce arazi gerektiren üretim tek bir kapalı alana taşındı.

Geliştirilen yöntem sayesinde zararlılar engellenirken işçilik maliyetleri de minimuma indi

Geliştirilen yöntem sayesinde zararlılar engellenirken işçilik maliyetleri de minimuma indi

Kapalı alan iklimlendirme yöntemi, safranın gelişim sürecinin tamamen kontrol altında tutulmasına imkan sağlıyor. Işıklandırma ve çiçeklenme dönemlerinin titizlikle takip edildiği bu modelde, toprak zararlıları, zararlı böcekler ve don riski tamamen ortadan kalkıyor. Sürecin kontrollü yürütülmesi işçilik ihtiyacını belirgin şekilde azaltırken, birim alandan alınan verimi de en üst seviyeye çıkarıyor.

Gramı 900 lirayı bulan bu değerli bitkide ilk ürünlerin kasım ortasında toplanması hedefleniyor

Gramı 900 lirayı bulan bu değerli bitkide ilk ürünlerin kasım ortasında toplanması hedefleniyor
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Türkiye’de üretimi oldukça sınırlı olan safranın kilogram fiyatı 900 bin lira seviyelerinde seyrediyor. Eylül ayı başında raflara dizilen soğanların ekim ortasına kadar filizlenmesi, kasım ortasında ise çiçeklenerek hasat aşamasına gelmesi öngörülüyor. Hasat sonrası soğanları toprağa dikerek çoğaltmayı hedefleyen Demir, bu modern yöntemle özellikle gençlerin ve kadınların katma değerli tarıma yönelmesini amaçlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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