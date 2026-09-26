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TikTok, Çocukları Aşırı Kullanmaya Teşvikle Suçlandığı Davada Uzlaşmaya Gitti

TikTok, Çocukları Aşırı Kullanmaya Teşvikle Suçlandığı Davada Uzlaşmaya Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 20:21
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TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek. Anlaşma kapsamında ayrıca çocukların platformu kullanımına yönelik çeşitli önlemler uygulanacak.

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Çocuklara iki saat sınırı getirilecek.

Çocuklara iki saat sınırı getirilecek.

Uzlaşma şartlarına göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilecek. Bunun yanı sıra çocukların gece saatlerinde ve okul sırasında uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.

TikTok ayrıca ebeveynlerin çocuklarının platformdaki kullanımını daha kapsamlı şekilde takip edebilmesine imkan sağlayacak yeni düzenlemeler sunacak.

Şartlar sağlanmazsa 300 milyon dolar ödeyecek.

Şartlar sağlanmazsa 300 milyon dolar ödeyecek.

TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Uzlaşmada belirlenen şartların yerine getirilmemesi durumunda ise şirketin Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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