Luca Toni, Beşiktaş'ın Golcüsü Vlahovic İçin "Eşsiz Bir Oyuncu" Dedi

Eski golcü, Vlahovic'i ceza sahası içindeki bitiriciliği üzerinden değerlendirirken Sırp futbolcuyu Kolo ve Woltemade'yle kıyasladı, ancak oyununun hâlâ gelişmeye açık bir yanı olduğunu da saklamadı. Toni, 'Dusan klasik bir santrafor. Ne Kolo ne de Woltemade, Sırp oyuncu gibi öldürücü değiller. Vlahovic'in, Kolo'nun rahat olduğu kale uzağında oyununu geliştirmesi gerekiyor ancak o eşsiz bir oyuncu' dedi.