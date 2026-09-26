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Luca Toni, Beşiktaş'ın Golcüsü Vlahovic İçin "Eşsiz Bir Oyuncu" Dedi

Luca Toni, Beşiktaş'ın Golcüsü Vlahovic İçin "Eşsiz Bir Oyuncu" Dedi

Juventus Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 23:02
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İtalya futbolunun en tanınmış golcülerinden Luca Toni, Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic hakkında konuştu. La Gazzetta dello Sport'a değerlendirmelerde bulunan eski golcü, Sırp santraforu Serie A'daki forvetlerle kıyaslarken Juventus'un verdiği karara da değindi.

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Toni'ye göre en öldürücü forvet Vlahovic.

Toni'ye göre en öldürücü forvet Vlahovic.

Eski golcü, Vlahovic'i ceza sahası içindeki bitiriciliği üzerinden değerlendirirken Sırp futbolcuyu Kolo ve Woltemade'yle kıyasladı, ancak oyununun hâlâ gelişmeye açık bir yanı olduğunu da saklamadı. Toni, 'Dusan klasik bir santrafor. Ne Kolo ne de Woltemade, Sırp oyuncu gibi öldürücü değiller. Vlahovic'in, Kolo'nun rahat olduğu kale uzağında oyununu geliştirmesi gerekiyor ancak o eşsiz bir oyuncu' dedi.

Juventus'un kararında sözleşme payı.

Juventus'un kararında sözleşme payı.

Vlahovic'in Juventus dönemi sorulduğunda Toni, İtalyan kulübünün Sırp golcü konusunda tercihini yaptığını söyledi ve bu tercihte saha dışındaki hesapların da payı olabileceğini ima etti. Toni, 'Juve seçimlerini yaptı ve sözleşmesel hususların da rol oynamış olması muhtemel' dedi.

Beşiktaş'ta skor katkısı sürüyor.

Beşiktaş'ta skor katkısı sürüyor.

Toni'nin övdüğü bitiricilik İstanbul'da da skora yansımış durumda. Sırp santrafor, siyah-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 5 gole doğrudan katkı verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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