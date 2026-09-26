Luca Toni, Beşiktaş'ın Golcüsü Vlahovic İçin "Eşsiz Bir Oyuncu" Dedi
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Toni'ye göre en öldürücü forvet Vlahovic.
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Juventus'un kararında sözleşme payı.
Beşiktaş'ta skor katkısı sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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