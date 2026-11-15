Mehmet Günsür Eşi Katerina Mongio Hakkındaki Yaş Farkı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi

Ayşe Arman araya girerek şu soruyu yöneltti:

“Bir erkek yaşlanınca karizmatik oluyor ama aynı yaştaki kadın özensiz ve bakımsız sayılıyor. Bu haksızlık değil mi?”

Günsür bu soruya şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle çok büyük bir haksızlık. Yani o erkeğin sahibi olarak görüyorlar belki de kendilerini ve onun yanındaki kadına karışma cüretini gösteriyorlar”