Mehmet Günsür Eşi Katerina Mongio Hakkındaki Yaş Farkı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi
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Oyuncu Mehmet Günsür, Ayşe Arman'a özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Günsür, 2006'da evlendiği İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Eşiyle arasındaki yaş farkına dair iddialara ilk kez yanıt verdi.
Mehmet Günsür eşine yönelik yorumlara yanıt verdi.
“Her yerde yanlış yazılıyor.”
“Kesinlikle çok büyük bir haksızlık.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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