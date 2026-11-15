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Mehmet Günsür Eşi Katerina Mongio Hakkındaki Yaş Farkı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi

Mehmet Günsür Eşi Katerina Mongio Hakkındaki Yaş Farkı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 18:21
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Oyuncu Mehmet Günsür, Ayşe Arman'a özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Günsür, 2006'da evlendiği İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Eşiyle arasındaki yaş farkına dair iddialara ilk kez yanıt verdi.

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Mehmet Günsür eşine yönelik yorumlara yanıt verdi.

Mehmet Günsür eşine yönelik yorumlara yanıt verdi.

2006 yılında İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile evlenen Mehmet Günsür, Ayşe Arman'a verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İtalyan eşinin görünümüne yönelik çirkin eleştirilere de değinen oyuncu, eşiyle arasındaki yaş farkı konusunda ilk kez konuştu.

“Her yerde yanlış yazılıyor.”

“Her yerde yanlış yazılıyor.”

Günsür, eşinin kendisinden küçük olduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kate benden üç yaş küçük. Bunu da ilk kez söyleyelim çünkü her yerde yanlış yazılıyor. İnsanımızın, bu soruları sormaya cesaret edenlerin, buna karar verip bunu sorması bile biraz üzücü.”

“Kesinlikle çok büyük bir haksızlık.”

“Kesinlikle çok büyük bir haksızlık.”

Ayşe Arman araya girerek şu soruyu yöneltti:

“Bir erkek yaşlanınca karizmatik oluyor ama aynı yaştaki kadın özensiz ve bakımsız sayılıyor. Bu haksızlık değil mi?”

Günsür bu soruya şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle çok büyük bir haksızlık. Yani o erkeğin sahibi olarak görüyorlar belki de kendilerini ve onun yanındaki kadına karışma cüretini gösteriyorlar”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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