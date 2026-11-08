Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzü senin için hazırlık yapıyor, çünkü çok yakında burcunda büyük bir buluşma var! Mars ve Jüpiter burcunda adım adım birbirine yaklaşıyor ve hafta bittiğinde kavuşmaya hazır hale geliyor. Bu, cesaret ve şansın el ele verdiği, yıllarca hatırlayacağın bir dönemin habercisi olabilir.

Haftanın başında Akrep'teki Yeni Ay yuva ve aile evinde doğuyor. Ev değiştirmek, evini yenilemek ya da ailenle bağını tazelemek için güzel bir başlangıç. Salı'dan Perşembe'ye kadar Ay Yay'da, aşk ve eğlence evinde ilerliyor ve kalbini neşeyle dolduruyor. Perşembe günü özellikle şanslısın; bir başvuru, bir sunum ya da romantik bir buluşma için o günü seç.

Hafta sonu Merkür ve Venüs'ün düz harekete geçmesiyle iletişimin ve sosyal hayatın hız kazanıyor. Partnerli Aslan, sevdiğine büyük ve cömert bir jest yapmaya hazır. Bekar Aslan ise ışığıyla herkesi kendine çekecek. Sahne senin, keyfini çıkar!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…