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Aslan Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzü senin için hazırlık yapıyor, çünkü çok yakında burcunda büyük bir buluşma var! Mars ve Jüpiter burcunda adım adım birbirine yaklaşıyor ve hafta bittiğinde kavuşmaya hazır hale geliyor. Bu, cesaret ve şansın el ele verdiği, yıllarca hatırlayacağın bir dönemin habercisi olabilir.

Haftanın başında Akrep'teki Yeni Ay yuva ve aile evinde doğuyor. Ev değiştirmek, evini yenilemek ya da ailenle bağını tazelemek için güzel bir başlangıç. Salı'dan Perşembe'ye kadar Ay Yay'da, aşk ve eğlence evinde ilerliyor ve kalbini neşeyle dolduruyor. Perşembe günü özellikle şanslısın; bir başvuru, bir sunum ya da romantik bir buluşma için o günü seç.

Hafta sonu Merkür ve Venüs'ün düz harekete geçmesiyle iletişimin ve sosyal hayatın hız kazanıyor. Partnerli Aslan, sevdiğine büyük ve cömert bir jest yapmaya hazır. Bekar Aslan ise ışığıyla herkesi kendine çekecek. Sahne senin, keyfini çıkar!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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