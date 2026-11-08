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Koç Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta hayatında derin ve güzel bir yenilenme başlıyor. Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay, paylaşım ve güven alanını tazeliyor. Ortak bir bütçe, bir yatırım ya da sevdiğin biriyle aranızdaki duygusal bağ… Neyi yeniden kurmak istiyorsan haftanın başı bunun için ideal.

Salı günü yönetici gezegenin Mars, ilişkiler evinde ilerleyen Venüs'le uyumlu bir açı kuruyor. Bu, aşkta çekimin, iş birliklerinde ise uyumun arttığı bir gün demek. Perşembe haftanın en şanslı günü olabilir; yeni bir fikri sunmak, bir buluşma ayarlamak ya da kendini göstermek için o günü seç.

Hafta sonuna doğru iki güzel haber var: Cuma Merkür, Cumartesi Venüs düz harekete geçiyor. Haftalardır askıda kalan bir konuşma, özellikle partnerinle ilgili bir konu, nihayet netleşiyor. Bekar Koç için ise hafta sonu tam bir flört dönemi. Aslan'da buluşmaya hazırlanan Mars ve Jüpiter kalbine cesaret, gülüşüne çekicilik katıyor!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
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