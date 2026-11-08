Sevgili Koç, bu hafta hayatında derin ve güzel bir yenilenme başlıyor. Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay, paylaşım ve güven alanını tazeliyor. Ortak bir bütçe, bir yatırım ya da sevdiğin biriyle aranızdaki duygusal bağ… Neyi yeniden kurmak istiyorsan haftanın başı bunun için ideal.

Salı günü yönetici gezegenin Mars, ilişkiler evinde ilerleyen Venüs'le uyumlu bir açı kuruyor. Bu, aşkta çekimin, iş birliklerinde ise uyumun arttığı bir gün demek. Perşembe haftanın en şanslı günü olabilir; yeni bir fikri sunmak, bir buluşma ayarlamak ya da kendini göstermek için o günü seç.

Hafta sonuna doğru iki güzel haber var: Cuma Merkür, Cumartesi Venüs düz harekete geçiyor. Haftalardır askıda kalan bir konuşma, özellikle partnerinle ilgili bir konu, nihayet netleşiyor. Bekar Koç için ise hafta sonu tam bir flört dönemi. Aslan'da buluşmaya hazırlanan Mars ve Jüpiter kalbine cesaret, gülüşüne çekicilik katıyor!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…