Sevgili Aslan, yönetici gezegenin Güneş bugün aşk ve yaratıcılık evinden, uzak hedefler evindeki Satürn'le tam bir üçgen kuruyor. Kalbinden gelen bir fikri ciddi bir plana dönüştürmek için mükemmel bir gün! Bir eğitim, bir yolculuk ya da büyük bir hayal üzerine somut bir adım atmaktan çekinme.

Öğleye doğru Ay burcunda Jüpiter'le kavuşuyor ve şansın parlıyor. Kendini göstermen gereken bir toplantı ya da görüşme varsa bu saatleri tercih et; sözlerin ve enerjin çok etkileyici olacak. Öğleden sonra Ay'ın Venüs'le sekstili de çevrenden sıcak ilgi görmeni sağlıyor.

Akşam Ay Başak'a, para evine geçiyor ve Mars'la buluşuyor. Bu, harcamaları gözden geçirmek ve bütçeye düzen getirmek için iyi bir zaman. Bekar Aslanlar, günün ilk yarısında karizman zirvede; göz göze geldiğin biriyle sohbet açmayı dene. Partnerli Aslanlar, akşam partnerinle ortak bir hedef üzerine konuşmak aranızdaki bağı güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…