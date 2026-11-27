Bugün tam senin günün! Ay öğleden sonra burcuna geçiyor, burcunda ilerleyen Jüpiter de Venüs'ten çok güzel bir destek alıyor. Işığın parlıyor, enerjin yükseliyor ve insanlar sana kendiliğinden yöneliyor. Bu Cumartesiyi evde geçirmek sana göre değil; dışarı çık, görün, eğlen!

Sabah saatlerinde biraz içine kapanık ve yorgun hissedebilirsin, bu çok normal. Ay gizli işler evinden geçerken dinlenmene izin ver. Akşama doğru ise ilişkiler evindeki Plüton Ay'la karşı karşıya geliyor; partnerin ya da yakın bir arkadaşınla küçük bir güç çekişmesi yaşanabilir. Biraz esneklik gösterirsen kısa sürede tatlıya bağlanır.

Bekar Aslanlar için çekim gücünün zirvede olduğu bir gün; bir bakış, bir gülümseme yeni bir hikayeyi başlatabilir. Partnerli Aslanlar ise ilgiyi hem vermeyi hem almayı dengelemeli. Bugün kendine güzel bir şey al, bunu hak ediyorsun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…