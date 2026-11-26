Sevgili Aslan, burcunda ilerleyen şans gezegeni Jüpiter, yarın Venüs ile tatlı bir uyum yakalayacak ve bu ışıltıyı şimdiden hissetmeye başlıyorsun! Sosyal çevrenden bir davet, bir iltifat ya da hiç beklemediğin bir destek bugün kapını çalabilir. Kalbin açık, gülüşün bulaşıcı; bunun tadını çıkar.

Öte yandan Ay bugün iç dünyanı temsil eden evde dolaşıyor. Dışarıdan parıl parıl görünsen de içinde biraz dinlenme, biraz yalnız kalma ihtiyacı var. Mars'ın para evine geçişi ise kazanç için yeni fikirler doğuruyor; ancak bugün büyük kararlar yerine planlama yapmak daha verimli olur. Bekarsan gizemli bir çekim seni şaşırtabilir. Partnerliysen akşamı kalabalık yerine baş başa, sakin bir ortamda geçirmek ikinize de iyi gelir.

Önerim: Günün bir anında telefonu kenara koy, sevdiğin bir müziği aç ve sadece kendinle ol. Şarjın dolunca hafta sonu bambaşka parlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…