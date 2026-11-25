Sabahın ilk saatlerinde burcundaki Jüpiter, arkadaşlar evinden gelen Ay'la parlıyor ve sen günü coşkulu, sosyal bir enerjiyle karşılıyorsun! Bir grup sohbetinde öne çıkabilir, bir arkadaşının desteğiyle beklemediğin bir kapıyı aralayabilirsin. Etrafındaki insanlar bugün senin ışığını görmek istiyor.

Aylardır burcunda ateşini harlayan Mars bugün Başak'a, para evine geçiyor. Bu, enerjini artık maddi hedeflere yönlendirme vakti demek. Gelirini artırmak, bir yan proje başlatmak ya da birikimlerini düzene sokmak için önümüzdeki haftalar çok verimli olacak. Bugün küçük bir bütçe planı yapmak harika bir başlangıç olur.

Öğleden sonra Ay gizli bölgene geçiyor ve tempo biraz yavaşlıyor. Bekarsan, akşam kalabalıktan uzak, samimi bir sohbet kalbini daha çok ısıtır. Partnerin varsa, ona sessiz bir akşam önermek ikinize de iyi gelir. Akşamüstü belirsiz bir his yaşarsan üzerinde durma; erken bir uyku yarın için en iyi yatırım.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…