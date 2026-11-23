Sevgili Aslan, güne biraz hareketli başlıyorsun: Sabah saatlerinde kariyer evindeki Ay, burcundaki Jüpiter ve Mars'la kare açı yapıyor. İş yerinde kendi fikrini savunmak isterken bir yöneticinin farklı düşündüğünü görebilirsin. Bu kısa bir sürtünme; öğlene doğru hava yumuşayacak ve sesin yine duyulacak.

Akşama doğru sosyal çevre evinde Dolunay gerçekleşiyor ve arkadaşlıklarında güzel bir netleşme yaşanıyor. Bir grup projesinde emeğin takdir görebilir ya da uzun süredir görmediğin bir dosttan sürpriz bir haber gelebilir. Uranüs'ün etkisiyle yeni bir topluluğa katılmak ya da farklı bir çevreyle tanışmak için kapılar açılıyor.

Güneş aşk ve yaratıcılık evinde ilerliyor; içindeki çocuk bugün oynamak istiyor! Bekar Aslanlar için bir arkadaş ortamında tanışacağın biri gönlünü çalabilir. Partnerli Aslanlar ise partneriyle arkadaşlarıyla buluşacağı neşeli bir akşam planlayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…