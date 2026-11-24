Bugün senin günün sevgili Aslan! Mars burcundaki son gününü yaşıyor ve Jüpiter'le birlikte sana ateşli bir cesaret veriyor. Uzun süredir aklında olan bir işe başlamak, kendini göstermek ya da bir adım öne çıkmak için harika bir zaman. Mars gece yarısından sonra Başak'a geçip para evine taşınacak; bu yüzden bugün yaptığın hamleler yakında maddi kazanca da dönüşebilir.

Ay, arkadaşlık ve sosyal çevre evinde, İkizler'de. Grup sohbetleri hareketlenebilir, bir davet ya da toplantı seni bekleyebilir. Çevrendeki insanlar fikirlerini dinlemek için sabırsızlanıyor; sahne senin, ama arkadaşlarına da söz hakkı vermeyi unutma.

Bekarsan bir arkadaş ortamında göz göze geleceğin biri olabilir; o enerjini hissedecek. İlişkin varsa partnerinle arkadaşlarınla birlikte eğlenceli bir akşam geçir. Mars burcundan ayrılmadan önce enerjini bir spor ya da dansla atarsan uykun da tatlı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…