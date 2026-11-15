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Elbistan'da 93 Mahalleden 37'sine Karantina Getirildi, Hayvan Sevkleri Durduruldu

Elbistan'da 93 Mahalleden 37'sine Karantina Getirildi, Hayvan Sevkleri Durduruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 18:32
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle ilçe genelinde karantina uygulaması başlatıldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik tedbirlerin devreye alındığını duyurdu. Tedbirler ilçedeki mahallelerin bir bölümünü kapsadığı için hayvan yetiştiricilerini doğrudan ilgilendiriyor.

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Elbistan'ın 37 mahallesi karantinada.

Elbistan'ın 37 mahallesi karantinada.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görülen şap hastalığı üzerine ilçe genelindeki 37 mahallede karantina başlatıldı. İlçe toplam 93 mahalleden oluşuyor. Karantina, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik tedbirlerin devreye alınmasıyla uygulamaya girdi.

Hayvan sevk ve hareketi yasaklandı.

Hayvan sevk ve hareketi yasaklandı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün duyurusuna göre karantina süresince belirlenen mahallelerde hayvanların sevk ve hareketi kısıtlama kararları doğrultusunda yasak. Yetiştiricilerden biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları istendi.

Aşı kampanyası 31 Aralık'a uzatıldı.

Aşı kampanyası 31 Aralık'a uzatıldı.

Kentte şap hastalığıyla mücadele için eylülde başlatılan sonbahar dönemi aşı kampanyası kapsamında 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu. Kampanya normal şartlarda 14 Eylül'de sona erecekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararla süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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