Elbistan'da 93 Mahalleden 37'sine Karantina Getirildi, Hayvan Sevkleri Durduruldu
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle ilçe genelinde karantina uygulaması başlatıldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik tedbirlerin devreye alındığını duyurdu. Tedbirler ilçedeki mahallelerin bir bölümünü kapsadığı için hayvan yetiştiricilerini doğrudan ilgilendiriyor.
Elbistan'ın 37 mahallesi karantinada.
Hayvan sevk ve hareketi yasaklandı.
Aşı kampanyası 31 Aralık'a uzatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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