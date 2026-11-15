Elbistan'da 93 Mahalleden 37'sine Karantina Getirildi, Hayvan Sevkleri Durduruldu

Kentte şap hastalığıyla mücadele için eylülde başlatılan sonbahar dönemi aşı kampanyası kapsamında 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu. Kampanya normal şartlarda 14 Eylül'de sona erecekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararla süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı.