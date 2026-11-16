Fransa'da Şato, İspanya'da Köy, Ataşehir'de 3+1 Daire İlanlarını Yan Yana Koyan Karşılaştırma Gündem Oldu

İkinci sırada İspanya'nın kırsalında, nüfus azalması nedeniyle satışa çıkarılan Esblada gibi tarihi yerleşimler yer alıyor. Bu köyler 14 müstakil taş ev, geniş tarım arazileri ve ortak kullanım alanlarıyla tek bir tapu altında alıcıya sunuluyor. Asturias'taki benzer bir köy ilanında 14 ev ve 770 hektar arazinin fiyatı 1,89 milyon Euro'ya kadar düşürülürken, altyapı ve restorasyon gerektiren daha küçük köyler çok daha düşük bütçelerle tek parça hâlinde devrediliyor.