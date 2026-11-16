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Fransa'da Şato, İspanya'da Köy, Ataşehir'de 3+1 Daire İlanlarını Yan Yana Koyan Karşılaştırma Gündem Oldu

Fransa'da Şato, İspanya'da Köy, Ataşehir'de 3+1 Daire İlanlarını Yan Yana Koyan Karşılaştırma Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 18:30
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Emlak sitelerindeki ilanları yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'deki konut fiyatlarıyla Avrupa'daki tarihi mülkleri karşılaştırdı. Karşılaştırmada İstanbul Ataşehir'deki standart bir 3+1 daire, Fransa'da 1576'da inşa edilen iki kuleli bir şato ve İspanya'da içinde 14 ev bulunan bir köyle aynı listede yer aldı. Ataşehir'de 3+1 dairelerin fiyatları 15 milyon TL ile 39 milyon TL arasında değişiyor. 

Kaynak - Mynet

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1576 yapımı şato satışta.

1576 yapımı şato satışta.

Listenin ilk sırasında Fransa'nın güneyindeki Boussens bölgesinde yer alan tarihi bir şato var. 1576'da inşa edilen yapı beş geniş yatak odası, orijinal taş duvarlar, büyük şömineler ve iki yanında yükselen tarihi kulelerle öne çıkıyor. Uluslararası emlak platformlarında benzer tarihi şatolar 600 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, Boussens'teki yapının bakım ve restorasyon şartı da bulunuyor.

İçinde 14 ev bulunan köy satılık.

İçinde 14 ev bulunan köy satılık.

İkinci sırada İspanya'nın kırsalında, nüfus azalması nedeniyle satışa çıkarılan Esblada gibi tarihi yerleşimler yer alıyor. Bu köyler 14 müstakil taş ev, geniş tarım arazileri ve ortak kullanım alanlarıyla tek bir tapu altında alıcıya sunuluyor. Asturias'taki benzer bir köy ilanında 14 ev ve 770 hektar arazinin fiyatı 1,89 milyon Euro'ya kadar düşürülürken, altyapı ve restorasyon gerektiren daha küçük köyler çok daha düşük bütçelerle tek parça hâlinde devrediliyor.

3+1 daire 15 ile 39 milyon TL arasında.

3+1 daire 15 ile 39 milyon TL arasında.

Karşılaştırmanın üçüncü ayağında İstanbul'un finans ve yaşam merkezlerinden Ataşehir bulunuyor. Bölgede site veya apartman içindeki, ortalama 120 ile 140 metrekare büyüklüğündeki standart 3+1 dairelerin fiyatları 15 milyon TL ile 39 milyon TL arasında değişiyor. Karşılaştırmayı paylaşan kullanıcılar, Ataşehir'de merkezi konumda bir daire alacak bütçeyle Fransa'daki şatonun ya da İspanya'daki 14 evli köyün satın alınabildiğini öne sürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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