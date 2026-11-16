Fransa'da Şato, İspanya'da Köy, Ataşehir'de 3+1 Daire İlanlarını Yan Yana Koyan Karşılaştırma Gündem Oldu
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Emlak sitelerindeki ilanları yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'deki konut fiyatlarıyla Avrupa'daki tarihi mülkleri karşılaştırdı. Karşılaştırmada İstanbul Ataşehir'deki standart bir 3+1 daire, Fransa'da 1576'da inşa edilen iki kuleli bir şato ve İspanya'da içinde 14 ev bulunan bir köyle aynı listede yer aldı. Ataşehir'de 3+1 dairelerin fiyatları 15 milyon TL ile 39 milyon TL arasında değişiyor.
1576 yapımı şato satışta.
İçinde 14 ev bulunan köy satılık.
3+1 daire 15 ile 39 milyon TL arasında.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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