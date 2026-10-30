Bir Mahallenin Konut Fiyatlarının Yükselmesine Yol Açan 10 Ekonomik Değişim

Farklı şehirlerden ya da ülkelerden insanların taşınması durumunda konut piyasasında önemli değişimler olabilir. Yeni gelen kişiler barınma ihtiyacını karşılayabilmek için ev satın alırlar ya da kiralık konut ararlar. İş olanaklarının, üniversitelerin ve ulaşım bağlantılarının bulunduğu yerlerde bu hareketlilik daha görünürdür. Nüfus artışıyla birlikte konut talebi de yükselir. Bu da fiyatların artmasına neden olur.