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Bir Mahallenin Konut Fiyatlarının Yükselmesine Yol Açan 10 Ekonomik Değişim

etiket Bir Mahallenin Konut Fiyatlarının Yükselmesine Yol Açan 10 Ekonomik Değişim

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
30.10.2026 - 15:01
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Bir mahallede konut fiyatlarının neden yükseldiğini merak edenler burada mı? Aynı sokakta bulunan iki evin fiyatı birkaç yıl içinde ciddi şekilde değişebiliyor. Bu artışın arkasında sadece evlere olan talep yok. Aynı zamanda ekonomik koşullardaki değişimler de etkili olur. 

Gelin, birlikte bir mahallenin konut fiyatlarının yükselmesine yol açan değişimlere bakalım!

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1. Faiz oranlarının düşmesi

1. Faiz oranlarının düşmesi

Konut fiyatlarını belirleyen en önemli ekonomik gelişmelerden biri! Faizler gerilediği zaman ev satın almak isteyenler daha düşük maliyetle konut kredisi kullanabiliyor. Bu da daha önce bütçesini aşan bir evi satın alabilecek duruma gelen kişi sayısını artırır.

2. Yeni iş olanaklarının oluşması

2. Yeni iş olanaklarının oluşması

Bir mahallede ya da mahalleye yakın yerlerde yeni iş yerlerinin açılması konut fiyatlarını doğrudan etkiler. Mesela o bölgeye fabrika, hastane, alışveriş merkezi ya da büyük bir ofis kompleksi yapılabilir. Bu gelişmeler bölgede çalışmak isteyen insanların sayısını artırır. Bu da beraberinde konut talebini yükseltir.

3. Ulaşım altyapısının gelişmesi

3. Ulaşım altyapısının gelişmesi

Bir mahalleye metro, tramvay, otobüs hattı ya da yeni yollar gelirse burası ulaşım açısından avantajlı bir yer olur. İnsanlar işlerine, okullarına ve sosyal alanlara kolayca ulaşabilecekleri yerlerde yaşamak isterler.

4. Kira gelirinin artması

4. Kira gelirinin artması

Mahallede kiraların yükselmesi, yatırım için konut satın alan kişilerin ilgisini çekebilir. Yatırımcılar satın alacakları evin kendilerine ne kadar kira geliri sağlayacağına bakarlar. Yatırım amaçlı alımların artması, satılık konutlara yönelik talebi güçlendirir.

5. İnşaat maliyetinin yükselmesi

5. İnşaat maliyetinin yükselmesi

Yeni konut üretmenin maliyeti arttığı zaman satılık ev fiyatları etkilenir. İnşaat sırasında kullanılan demir, çimento, beton, cam ya da diğer malzemelerin fiyatı yükseldiği zaman müteahhitlerin toplam giderleri bir hayli artar. Bu yüzden müteahhitler yaptıkları yatırımı karşılayabilmek için konutlarını daha yüksek fiyattan satışa sunabilirler.

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6. Sosyal ve kamusal yatırımların artması

6. Sosyal ve kamusal yatırımların artması

Okul, hastane, park, alışveriş merkezi ya da kültür merkezi gibi yatırımların yapılması, bölgenin yaşam koşullarını iyileştirir. Bu tür yatırımlar insanların mahalleye olan bakış açısını değiştirir ve konutlara olan ilgiyi artırır.

7. Yeni nüfusun taşınması

7. Yeni nüfusun taşınması

Farklı şehirlerden ya da ülkelerden insanların taşınması durumunda konut piyasasında önemli değişimler olabilir. Yeni gelen kişiler barınma ihtiyacını karşılayabilmek için ev satın alırlar ya da kiralık konut ararlar. İş olanaklarının, üniversitelerin ve ulaşım bağlantılarının bulunduğu yerlerde bu hareketlilik daha görünürdür. Nüfus artışıyla birlikte konut talebi de yükselir. Bu da fiyatların artmasına neden olur.

8. Enflasyonun yükselmesi

8. Enflasyonun yükselmesi

Enflasyon nedir? Genel fiyat seviyesinin yükselmesi... Konut piyasası da çeşitli yollarla bundan etkilenir. Günlük yaşamda kullanılan ürün ya da hizmetlerin fiyatları arttığı zaman inşaat malzemelerinin ve işçilik maliyetlerinin de artması söz konusu olur. Bu da yeni konut üretiminin maliyetini artırır ve satılık ev fiyatlarına yansır.

9. Konut arzının sınırlı olması

9. Konut arzının sınırlı olması

Bir mahallede ev satın almak isteyen kişilerin sayısı fazlayken yeni konut yapılabilecek alanlar sınırlıysa fiyatlar üzerinde bir baskı olur. İmar kuralları, yapılaşma sınırları ve yüksek arsa fiyatları yeni konut üretiminin önüne geçebilir. Bu da mevcut evlere olan talebin artmasına neden olur.

10. Mahallenin yatırım açısından değer kazanması

10. Mahallenin yatırım açısından değer kazanması

Bir mahallenin gelecekte daha fazla gelişeceğine yönelik beklentiler olabilir. Bu beklentiler beraberinde yüksek konut fiyatlarını getirir. Bazı alıcılar bugünkü fiyatların gelecekteki olası değer artışını henüz yansıtmadığını düşünür. Bu tür alımların artması da konut talebini güçlendirir.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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