Keys adalarında, Karayip adalarında ve Meksika'da da doğal olarak bulunan manşinil, genellikle mangrovların arasında, tuzlu bataklıklarda büyüyor. Çoğu zaman uzun bir çalı gibi görünse de boyu 15 metreye kadar çıkabiliyor.

Adı, İspanyolcada 'küçük elma' anlamına gelen 'manzanilla' kelimesinden geliyor. İspanyollar, meyvesini yiyenlerin başına gelenler yüzünden ağaca 'árbol de la muerte', yani 'ölüm ağacı' adını da vermiş.