Meyvesi Elmaya Benziyor Ama Tek Bir Isırığı Bile Öldürebiliyor
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Ağaç güney Florida'dan Orta Amerika'ya kadar deniz kıyılarında yetişiyor.
Ağacın en büyük tehlikesi süt beyazı özsuyu.
Elmaya benzeyen meyveden tek bir ısırık bile ölümcül olabiliyor.
Zehirli olmasına rağmen Florida'da koruma altındaki türler arasında.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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