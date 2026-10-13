Bir Zamanlar Bahçelerin Gözdesiydi: Şimdi Herkes Bu Zehirli Bitkiden Kurtulmaya Çalışıyor!

Madagaskar kriptostegiyasının bilimsel adı Cryptostegia madagascariensis. 'Kauçuk sarmaşığı' ve 'istilacı sarmaşık' adlarıyla da tanınıyor. Bitkinin ilk yurdu Madagaskar'ın güneybatısı. Ancak bugün Doğu Afrika'da, Güneydoğu Asya'da, ABD'de, Orta Amerika'da ve Güney Amerika'da da yaşıyor.

En büyük sorunu ise Avustralya'da yarattı. Sarmaşık binlerce kilometrelik doğal alanı kapladı. Bölgedeki ekosistem ve hayvancılık için ciddi bir tehdit oluşturdu.