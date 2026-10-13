Bir Zamanlar Bahçelerin Gözdesiydi: Şimdi Herkes Bu Zehirli Bitkiden Kurtulmaya Çalışıyor!
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Bahçenizi süslesin diye diktiğiniz bir bitkinin bir gün koca bir ülkeyi sarabileceğini hiç düşündünüz mü? Madagaskar kriptostegiyası, Avustralya'da bir zamanlar süs bitkisi olarak dikilen gözde bitkilerdendi. Bugün ise işler değişti ve ülkenin en tehlikeli yabani otlarından biri olarak anılıyor. 'Kauçuk sarmaşığı' adıyla da bilinen bu bitki, binlerce kilometrelik bir alanı kaplayarak kabusa dönüştü. Peki bu sarmaşık nasıl bu kadar kontrolden çıktı?
Kaynak: Antena 3 CNN
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Güzel görünsün diye dikildi ama sonunun böyle olacağını kimse düşünemedi
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Önce süs bitkisi oldu, sonra kauçuk kaynağı, en sonunda ise başa bela
Bir ağaca sarıldığı zaman 30 metreye kadar çıkıyor
Bir kapsülde yüzlerce, bir hektarda milyonlarca tohum var
Kökü 12 metre derinde ve sökmek hiç kolay değil
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Doğaya da hayvancılığa da zarar veriyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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