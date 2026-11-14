Avrupa'da Kiracıların Gelirlerinin En Büyük Bölümünü Kiraya Ayırdığı 10 Ülke
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Maaş yattığı gün ilk ödenen şeyin kira olduğu bir evde yaşıyorsan bu liste sana tanıdık gelebilir. Bu listede Eurostat'ın EU-SILC verilerindeki 'kiranın harcanabilir hane gelirindeki payı' göstergesini kullandık: Kira ödeyen hanelerde aylık kiranın yıllık harcanabilir gelire oranının ortalaması alınıyor; elektrik, su, ısınma ve bakım giderleri kiraya dahil değil. Veriler 2025 yılına ait ve yalnızca bu ankete katılan 31 Avrupa ülkesini kapsıyor; yani bu bir dünya sıralaması değil.
1. Finlandiya: Yüzde 31,8
2. İsveç: Yüzde 30,5
3. Türkiye: Yüzde 30,0
4. Norveç: Yüzde 30,0
5. Danimarka: Yüzde 29,5
6. Romanya: Yüzde 28,0
7. Estonya: Yüzde 27,7
8. Lüksemburg: Yüzde 27,3
9. İspanya: Yüzde 26,7
10. Hollanda: Yüzde 25,6
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