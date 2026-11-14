Avrupa'da Kiracıların Gelirlerinin En Büyük Bölümünü Kiraya Ayırdığı 10 Ülke

Maaş yattığı gün ilk ödenen şeyin kira olduğu bir evde yaşıyorsan bu liste sana tanıdık gelebilir. Bu listede Eurostat'ın EU-SILC verilerindeki 'kiranın harcanabilir hane gelirindeki payı' göstergesini kullandık: Kira ödeyen hanelerde aylık kiranın yıllık harcanabilir gelire oranının ortalaması alınıyor; elektrik, su, ısınma ve bakım giderleri kiraya dahil değil. Veriler 2025 yılına ait ve yalnızca bu ankete katılan 31 Avrupa ülkesini kapsıyor; yani bu bir dünya sıralaması değil.