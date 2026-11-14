article/comments
article/share
Haberler
Finans
Avrupa'da Kiracıların Gelirlerinin En Büyük Bölümünü Kiraya Ayırdığı 10 Ülke

etiket Avrupa'da Kiracıların Gelirlerinin En Büyük Bölümünü Kiraya Ayırdığı 10 Ülke

Onur Şahin
Onur Şahin - Onedio Editörü
14.11.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Maaş yattığı gün ilk ödenen şeyin kira olduğu bir evde yaşıyorsan bu liste sana tanıdık gelebilir. Bu listede Eurostat'ın EU-SILC verilerindeki 'kiranın harcanabilir hane gelirindeki payı' göstergesini kullandık: Kira ödeyen hanelerde aylık kiranın yıllık harcanabilir gelire oranının ortalaması alınıyor; elektrik, su, ısınma ve bakım giderleri kiraya dahil değil. Veriler 2025 yılına ait ve yalnızca bu ankete katılan 31 Avrupa ülkesini kapsıyor; yani bu bir dünya sıralaması değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Finlandiya: Yüzde 31,8

Finlandiya: Yüzde 31,8

Listenin zirvesinde Finlandiya var. Kira ödeyen bir hane, harcanabilir gelirinin ortalama yaklaşık üçte birini kiraya ayırıyor.

2. İsveç: Yüzde 30,5

İsveç: Yüzde 30,5

İsveç'te kira ödeyen haneler gelirlerinin ortalama yüzde 30,5'ini kiraya ayırıyor ve ülke listede ikinci sırada yer alıyor.

3. Türkiye: Yüzde 30,0

Türkiye: Yüzde 30,0

Türkiye, yüzde 30 ile Norveç'le birlikte üçüncü sırayı paylaşıyor. Yani Türkiye'de kira ödeyen bir hane, gelirinin ortalama yaklaşık üçte birini kiraya ayırıyor.

4. Norveç: Yüzde 30,0

Norveç: Yüzde 30,0

Norveç de Türkiye ile aynı oranla listede yer alıyor. İskandinav ülkelerinin listenin üst sıralarını paylaşması dikkat çekici.

5. Danimarka: Yüzde 29,5

Danimarka: Yüzde 29,5

Danimarka'da kira ödeyen haneler gelirlerinin ortalama yüzde 29,5'ini kiraya ayırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Romanya: Yüzde 28,0

Romanya: Yüzde 28,0

Romanya, yüzde 28 ile altıncı sırada. Ülkede kiracı hanelerin oranı düşük olsa da kira ödeyenler gelirlerinin önemli bir bölümünü bu kaleme ayırıyor.

7. Estonya: Yüzde 27,7

Estonya: Yüzde 27,7

Baltık ülkelerinden Estonya, yüzde 27,7 ile yedinci sırada yer alıyor.

8. Lüksemburg: Yüzde 27,3

Lüksemburg: Yüzde 27,3

Lüksemburg yüzde 27,3 ile sekizinci sırada. Eurostat, bu ülkenin 2025 verisini veri serisinde bir kırılma olarak işaretlediği için önceki yıllarla doğrudan karşılaştırmamak gerekiyor.

9. İspanya: Yüzde 26,7

İspanya: Yüzde 26,7

İspanya'da kira ödeyen haneler gelirlerinin ortalama yüzde 26,7'sini kiraya ayırıyor.

10. Hollanda: Yüzde 25,6

Hollanda: Yüzde 25,6

Hollanda yüzde 25,6 ile listeyi tamamlıyor. Karşılaştırma için Avrupa Birliği ortalaması yüzde 22,5.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onur Şahin
Onur Şahin
Onedio Editörü
Kalbi Kırıklar Bankası'nda part time çıkıkçı - Zaman yolcusu - Eski bayram övücü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın