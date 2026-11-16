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Bir Başkadır'ı Bitirenler X'e Koştu: Muzaffer'i Oynayan Berkun Oya'ya Övgü Yağdı

Bir Başkadır'ı Bitirenler X'e Koştu: Muzaffer'i Oynayan Berkun Oya'ya Övgü Yağdı

yerli dizi Netflix Bir Başkadır
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 18:32
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Bir Başkadır’ın dört bölümlük ikinci sezonunu bitirenler, yorumlarını hafta sonu boyunca sosyal medyaya taşıdı. Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem’in “Başka yere gitti iş, bambaşka yere gitti” repliği, yeni sezonun özeti olarak binlerce kez paylaşıldı. Berkun Oya’nın Muzaffer performansı ise rahatsız ediciliğiyle övgü topladı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yeni sezonda en çok konuşulan isim, Muzaffer'e hayat veren Berkun Oya oldu.

Yeni sezonda en çok konuşulan isim, Muzaffer'e hayat veren Berkun Oya oldu.

Yorumların büyük bölümü, dizinin yaratıcısı Berkun Oya'nın canlandırdığı Muzaffer karakterinde birleşti. Pek çok izleyici, gücünü makamından alan ve çevresindekileri kontrol etmeye çalışan bu karakteri 'rahatsız edici derecede gerçekçi' buldu, hatta bazıları izlemeye devam etmekte zorlandığını yazdı.

Oya'nın oyunculuğu Ercan Kesal'la kıyaslandı. Bazı izleyiciler bu doğal oyun tarzını, tiyatro kökenli oyuncuların daha teatral performanslarıyla karşılaştırıp övdü. Muzaffer'i herkesin hayatında bir yerde karşısına çıkan o 'abi' tipiyle özdeşleştirenler de az değildi.

Meryem'in "Başka yere gitti iş, bambaşka yere gitti" repliği yeni sezonun özeti olarak paylaşıldı.

Meryem'in "Başka yere gitti iş, bambaşka yere gitti" repliği yeni sezonun özeti olarak paylaşıldı.

Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem'in bu sözleri, binlerce kez beğenilen paylaşımlarla sosyal medyada en çok alıntılanan cümle oldu. Pek çok izleyici, ikinci sezonu bugünün Türkiye'sine tutulmuş bir ayna olarak okudu.

Öte yandan diziye bu kadar siyasi anlam yüklenmesine karşı çıkanlar da sessiz kalmadı. Defne Kayalar'ın Peri'si ve Öykü Karayel'in Meryem'i için gelen oyunculuk övgüleri ise yorumların büyük bölümünde ortak nokta oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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