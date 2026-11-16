Bir Başkadır'ı Bitirenler X'e Koştu: Muzaffer'i Oynayan Berkun Oya'ya Övgü Yağdı

Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem'in bu sözleri, binlerce kez beğenilen paylaşımlarla sosyal medyada en çok alıntılanan cümle oldu. Pek çok izleyici, ikinci sezonu bugünün Türkiye'sine tutulmuş bir ayna olarak okudu.

Öte yandan diziye bu kadar siyasi anlam yüklenmesine karşı çıkanlar da sessiz kalmadı. Defne Kayalar'ın Peri'si ve Öykü Karayel'in Meryem'i için gelen oyunculuk övgüleri ise yorumların büyük bölümünde ortak nokta oldu.