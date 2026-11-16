Bir Başkadır'ı Bitirenler X'e Koştu: Muzaffer'i Oynayan Berkun Oya'ya Övgü Yağdı
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Bir Başkadır’ın dört bölümlük ikinci sezonunu bitirenler, yorumlarını hafta sonu boyunca sosyal medyaya taşıdı. Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem’in “Başka yere gitti iş, bambaşka yere gitti” repliği, yeni sezonun özeti olarak binlerce kez paylaşıldı. Berkun Oya’nın Muzaffer performansı ise rahatsız ediciliğiyle övgü topladı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Yeni sezonda en çok konuşulan isim, Muzaffer'e hayat veren Berkun Oya oldu.
Meryem'in "Başka yere gitti iş, bambaşka yere gitti" repliği yeni sezonun özeti olarak paylaşıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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