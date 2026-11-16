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Ortadoğu'da "Dolar Bombası" Ekonomik Abluka, Savaşın Şekli Değişti: Yeniden Yapılanma Kapıda

etiket Ortadoğu'da "Dolar Bombası" Ekonomik Abluka, Savaşın Şekli Değişti: Yeniden Yapılanma Kapıda

Mustafa Günen
Mustafa Günen - yazio
16.11.2026 - 18:30
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Olay Bazlı Karşılaştırmalı Stratejik Analiz ve Kayıt Raporu (Ocak 2026 – 13 Kasım 2026) | Yazar/Analist: Mustafa Günen

Saygıdeğer okurlar, bir sanatçı sorumluluğuyla orta doğu’da çevremizde olan biteni inceliyorum ve sonuçları paylaşıyorum. 55 yıl Ankara’da yaşamış biri olarak uluslararası ilişkiler ve siyasete oldukça aşina biriyim. Tümüyle tarafsız güvenilir kaynaklardan, kayda geçmiş beyanlardan ve bilgilerden yola çıkarak beş yapay zeka ile karşılaştırarak analizlerimi yapıyorum.

Görülen o ki orta doğu’da hatalı politikalar nedeniyle iş artık çok ciddi bir konsept (yapısal)değişme noktasına geldi. Hep söylediğim gibi siyaset satranç gibidir. Birkaç hamle sonrasını görüyorsanız neler olacağını tahmin etmek zor değildir.

Olaylara baktığımızda ülkemiz için söyleyebileceğim tek şey, çok güçlü bir silahlı kuvvetlere sahibiz. Bu bilgiler duygusal bir bilgi değildir. Dünyadaki savunma kurumlarını incelerseniz hepsinin kayıtlarında silahlı kuvvetleri’nin bu durumunu görürsünüz. Yatıp kalkıp buna dua edelim. Bu nedenle ben duygusallıktan uzak olarak yaptığım analizler sonucu Türkiye’nin geleceği çok parlak olduğunu ifade etmekteyim

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1. Raporun Amacı ve Kayıt Metodolojisi

1. Raporun Amacı ve Kayıt Metodolojisi

Bu çalışma, Ocak 2026'dan başlayarak 13 Kasım 2026 tarihine kadar Ortadoğu'da meydana gelen kritik jeopolitik kırılmaların ve kırılma anlarında yapılan stratejik öngörülerin belgesel bir dökümünü sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Siyasi ve askeri gelişmelerin günler hatta saatler içinde yön değiştirdiği bir ortamda, yapılan tespitlerin değerini koruyabilmesi için her bir olay kendi spesifik tarihi, basın yansıması ve hemen ardından gerçekleşen sonucuyla ayrı ayrı ele alınmıştır.

Analizde dört aşamalı bir olay inceleme sırası izlenmiştir: (1) Gündeme düşen olayın kendisi ve tarihi, (2) Dünya basını ve uzmanların olaya ilk tepkisi, (3) Mustafa Günen'in ilgili sohbet ve kayıt tarihindeki tespiti, (4) Olayın birkaç gün veya hafta içinde sahada nasıl sonuçlandığı.

1 Olayın Kendisi (Ağustos– Eylül 2026 Dönemi):

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos 2026 “Ekonomik Dışlama Operasyonu' başlattı ve konvansiyonel savaşın seyri değişti. ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer faaliyetleri ve bölgesel vekil ağlarına karşı doğrudan müdahale hazırlığına girdiği süreçte, Washington'ın konvansiyonel hava saldırısı veya kara harekatı başlatması beklenirken askeri operasyonların ertelendiği ve finansal yaptırım paketlerinin devreye alındığı açıklandı.

2. Dünya Basını ve Uzmanların Yorumu:

Uluslararası haber ajansları ve güvenlik yorumcuları, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik büyük çaplı bir hava ve füze bombardımanı başlatacağını, topyekun bölgesel sıcak savaşın kaçınılmaz olduğunu yazdı. Washington'ın askeri saldırıyı geciktirmesi ise küresel basında 'tereddüt', 'kararsızlık' ve 'ayak sürüme' olarak yorumlandı.

3. Mustafa Günen'in Yorumu (Ağustos – Eylül 2026 Kayıtları & 12 Kasım 2026 Gecesi Teyidi):

Mustafa Günen, iki ay öncesinden ABD'nin İran'a konvansiyonel bombalarla veya kara ordusuyla girmeyeceğini; bunun yerine şimdiye kadar görülmemiş yıkıcı sonuçlar üreten bir finansal ve ticari ablukayı ('Dolar Bombası') nın etkisini fark ettiğini tespit etti. Mustafa Günen konvansiyonel bir bomba düştüğü anda patlar ve etkisi o anla sınırlı kalır; oysa ekonomik bomba sürekli aktif yıkım üretir. Bu nedenle ABD füzelerle saldırmak yerine olayı zamana bıraktı ve zaman doğrudan İran'ın aleyhine işlemeye başladı. Başlangıçta hemen askeri darbe vurmak isteyen İsrail dahi ABD'nin bu stratejisine uyarak beklemeye geçti.

4. Olayın Sonuçlanması (Ekim – 13 Kasım 2026 Saat 08:00–12:30):

ABD Hazine Bakanlığı 'Ekonomik Dışlama Operasyonu'nu (Operation Economic Outcast), CENTCOM ise 8 Kasım 2026'da 'Task Force Iron Gate' görev gücünü devreye alarak İran'ın finans, enerji ve lojistik damarlarını kilitledi. İran ekonomisinin %25'ten fazla küçülme sürecine girdiği ve dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervine sahip olmasına rağmen altyapı yetersizliği nedeniyle Rusya'dan gaz ithal etmeye çalıştığı uluslararası ajanslarca (Iran International, Reuters) raporlandı. Nihayet 13 Kasım 2026 sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İranlı yetkililerle yapacağı yüz yüze görüşmeyi durdurarak 'ekonomik ablukanın rejimi teslim almak için tek başına yeterli olduğunu' ilan etti ve Mustafa Günen'in iki ay önceki tespiti Washington'ın resmi politikası olarak tescillendi.

Vaka 3: Irak İran Sınır Kapıları Krizi

Vaka 3: Irak İran Sınır Kapıları Krizi

1. Olayın Kendisi (Ekim Sonu – 10 Kasım 2026):

Ekim ayı sonunda Irak hükümeti ABD'nin yaptırım baskısı üzerine İran sınırındaki yoğun ticaret noktası Şeyb (Al-Sheeb) Sınır Kapısı'nı kapattı. 8 Kasım 2026'da ABD Hazine Bakanlığı Bağdat'a 'İran ile olan tüm sınır kapılarını kapatın, yalnızca iki kapıyı açık tutun' ültimatomu verdi. Bunun üzerine Bağdat yönetimi 9 Kasım'da Diyala'daki Mendeli Sınır Kapısı'nı kapatacağını duyururken, 10 Kasım 2026 saat 08:00'de ise Şeyb Sınır Kapısı'nı yeniden açtığını ilan etti.

2. Dünya Basını ve Uzmanların Yorumu:

Batılı diplomatik analizler, Bağdat hükümetinin teknik düzenlemeler ve sınır kapısı rotasyonlarıyla ABD yaptırımları ile İran yanlısı iç bloklar arasında dengeleyici bir orta yol bulabileceğini değerlendirdi.

3. Mustafa Günen'in Yorumu (Ocak 2026 Kayıtları & 11–12 Kasım 2026 Gece Yarısı Sohbetleri):

Mustafa Günen, Ocak 2026'dan itibaren Irak devletinin kurumsal bir savaş ve kriz yönetimi hafızasına sahip olmadığını, Bağdat hükümetinin ABD'nin mali kıskacı ile İran'a bağlı milislerin namluları arasında sıkışıp kalacağını belirtti. 10 Kasım'daki hamlenin hemen ardından yapılan sohbette Mustafa Günen, Irak'ta işlerin iyice çatallaşacağını ve devlet otoritesinin milisler karşısında çok zorlanacağını öngördü.

4. Olayın Sonuçlanması (10 – 13 Kasım 2026 Gündüz):

Washington, Bağdat'ın 'aç-kapa' manevrasını reddederek New York Fed üzerinden aktarılan Irak petrol gelirlerini bloke etme uyarısında bulundu. 10 Kasım'da Fitch Irak ekonomisinin 2026'da %9, IMF ise %16 daralacağını açıkladı. 13 Kasım 2026 gündüz saatlerinde ise Irak hükümet birimlerinin İran bağlantılı sınır ve tesis noktalarında yapmayı planladığı resmi denetimlerin, İran destekli milislerin doğrudan silahlı tehditleri nedeniyle iptal edildiği uluslararası ajanslara yansıdı.

Vaka 4: ABD Hazine Bakanı'na Suikast Girişimi

Vaka 4: ABD Hazine Bakanı'na Suikast Girişimi

1. Olayın Kendisi (12 – 13 Kasım 2026):

12 Kasım 2026 gecesi Wall Street Journal'da yayımlanan fotoğraftan konutunun konumunun tespit edilmesi ve İran'ın ileri aşamadaki suikast planları üzerine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent gizli bir askeri üsse yerleştirildi. İran Güvenlik Şefi Muhsin Rızai Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar tüm üsleri vurma tehdidinde bulunurken, 13 Kasım 2026 sabahı İsrail Güvenlik Kabinesi orduya 'İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını artırma' talimatı verdi.

2. Dünya Basını ve Uzmanların Yorumu:

Uluslararası haber kanalları (Al Jazeera English ve Batı medyası), Tahran'ın Avrupa üslerini hedef alma beyanları ise küresel savaş alarmı olarak manşetlere taşındı.

3. Mustafa Günen'in Yorumu (12 Kasım Gece Yarısı & 13 Kasım Sabah Sohbetleri):

Mustafa Günen, ABD Hazine Bakanı'nın askeri üsse alınmasının Tahran iran’ın aleyhine gelişmelere destek olacak ülkelerin coğrafya ve mesafe tanımaksızın bombalayacağız tehdidi büyük bir stratejik hata ve Batı başkentleri nezdinde açık bir savaş sebebi olduğunu belirtti.

4. Olayın Sonuçlanması (11 – 13 Kasım 2026):

Paris'te toplanan G7 ve AB Dışişleri Bakanları ortak bildiri yayımlayarak Tahran'ın tehditlerine karşı Hürmüz Boğazı'nda askeri deniz eskortu ve ek ekonomik yaptırımları devreye aldı.

Vaka 5: Irak’ta Eksen Değişimi, Kürt Gruplar ve Bölge için zorunlu TSK Denklemi, Suriye'nin durumu

Vaka 5: Irak’ta Eksen Değişimi, Kürt Gruplar ve Bölge için zorunlu TSK Denklemi, Suriye'nin durumu

1. Olayın Kendisi (Şubat – 13 Kasım 2026):

Şubat 2026'da Irak'ın kuzeyinde üslenen 5 İranlı Kürt örgüt (PJAK dahil) tek çatı altında (CPFIK) birleşti.

2. Dünya Basını ve Uzmanların Yorumu:

Batılı bazı analistler yerel Kürt ve milis grupların sahada bağımsız otonom yapılar kurarak yeni düzenin belirleyicisi olacağını; Şam yönetiminin Türkiye ekseninde kalacağını öne sürdü.

3. Mustafa Günen'in Yorumu (Ocak – Şubat 2026 Kayıtları & Kasım 2026 Sohbetleri):

Ocak ayından beri bölgedeki çatışmanın ancak kara savaşıyla sonuçlanabileceğini söyleyen Mustafa Günen, Şubat 2026'da İran'a karşı kara harekatı için Kürt grupların birleştirileceğini ancak toplam sayılarının (200 bin bandının altında ve gerilla yapısında olmaları sebebiyle) 1 milyonu aşan Devrim Muhafızları karşısında tek başına yetmeyeceğini, bu nedenle düzenli ordu disipliniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) NATO dengesinde devreye sokulacağını ifade etti. Ayrıca Suriye'nin Suudi Arabistan'a yanaşacağını; Rusya'nın ise İran için risk almayıp Suriye'de kalabilmek için İsrail ile denge kuracağını öngördü.

4. Olayın Sonuçlanması (11 – 13 Kasım 2026):

Rusya 9 Ağustos 2026 da Esad zamanında oluşturulan askeri üslerin bir kısmına eğitim verme gibi statü değişikliği ile geri dönüş yapmıştır. Reuters ve FDD raporları, Şam yönetiminin Suudi Arabistan'a (Yemen sınır güvenliği ve askeri eğitim için) 600 ile binlerce arası asker gönderme sürecini ve AB'nin Şam'a açtığı 620 milyon Euro'luk paketi doğruladı. RUSI ve RAND raporları mikro grupların bölgeyi yönetemeyeceğini ve düzenli kara ordusuyla TSK'nın alternatifsiz tek güç olduğunu teyit etti.

Vaka 6: Türkiye'nin Bağımsız Hukuk Reformu Zorunluluğu

Vaka 6: Türkiye'nin Bağımsız Hukuk Reformu Zorunluluğu

3. Mustafa Günen'in Yorumu (Ocak 2026'dan İtibaren Video ve Sohbet Kayıtları):

Mustafa Günen, Ocak 2026'dan itibaren sosyal medyada paylaştığı videolarda Türkiye'nin ekonomik ve siyasi kurtuluşunun ise, mevcut iktidar veya başka bir yönetim farketmez, ancak tüm dünyayı ikna edecek bağımsız bir hukuk sistemi ve kurumsal güven reformuyla mümkün olacağını vurguladı.

4. Olayın Sonuçlanması (11 – 13 Kasım 2026):

ABD Dışişleri Bakanlığı 2026 Yatırım Ortamı Raporu, AB 4 Kasım Türkiye Raporu ve WJP 2026 Hukukun Üstünlüğü Endeksi, Türkiye'ye uzun vadeli yabancı sermaye girişinin tek şartı olarak yargı bağımsızlığı ve kurumsal reformları olarak kayda geçirdi.

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Rapor Kapsamındaki Temel Olayların Kırılma Tarihleri ve Kayıt Zaman Çizelgesi

Rapor Kapsamındaki Temel Olayların Kırılma Tarihleri ve Kayıt Zaman Çizelgesi

• Ocak – Şubat 2026: Mustafa Günen'in Irak devlet kapasitesinin çöküşü, Kürt grupların birleşip İran'a karşı savaştırılacağı ancak sayılarının (200 bin altı) 1 milyonluk IRGC'ye yetmeyeceği ve TSK'nın NATO dengesinde devreye girebileceği öngörüleri kayda geçti.

• 7 Ağustos 2026: Türkiye ile Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Anlaşması yapıldı. Mustafa Günen içerik olarak anlaşmanın hergün saldırıya uğrayan Suudi Arabistan'ı tatmin etmeyeceğini tespit etti. Nitekim yaklaşık beş hafta sonra 15 Eylül’de Suudi Arabistan altı arap ülkesini de yanına alarak ABD-İsrail eksenli bir çeşit istihbari savunma ve güvenlik paktını oluşturdular.

• Eylül – Ekim 2026: Mustafa Günen'in 'Dolar Bombası' doktrini (konvansiyonel savaş yerine sürekli yıkım üreten finansal abluka ve zamanın İran aleyhine işlemesi) kayda geçirildi. ABD 'Operation Economic Outcast' operasyonunu başlattı;

• 4 Kasım 2026: AB Türkiye Raporu yayımlandı; bağımsız yargı ve kurumsal reform zorunluluğu teyit edildi.

• 8 – 10 Kasım 2026 (10 Kasım Saat 08:00): ABD Irak'a 'iki kapı hariç tüm İran sınırını kapatın' ültimatomu verdi; CENTCOM 'Task Force Iron Gate'i kurdu. Bağdat 10 Kasım saat 08:00'de Şeyb kapısını açıp Mendeli kapısını kapatmaya kalktı; Fitch Irak ekonomisinde %9, IMF %16 küçülme açıkladı.

• 11 Kasım 2026 (Gece Yarısı Sohbeti Öncesi ve Sonrası): Paris'te G7 ve AB Hürmüz ablukası ve ek yaptırım bildirisi yayımladı; BM oylamasında Sinirlioğlu ABD vetosuyla elendi.

• 12 Kasım 2026 (Gece Yarısı & 15 Saat Sonrası Kayıtları): ABD Hazine Bakanı Scott Bessent suikast tehdidiyle askeri üsse taşındı; Financial Times İran gemilerinin denizaltı internet kabloları üzerindeki sabotaj hazırlığını duyurdu.

• 13 Kasım 2026 (Sabah – Öğle Dilimi, Saat 13:16 Kapanış): Trump, JD Vance'in İran ile görüşmesini durdurarak ekonomik ablukanın yeterli olduğunu ilan etti; İsrail Güney Suriye'de kara sızması yaptı; Irak'ta milis tehditleriyle resmi devlet denetimleri iptal edildi.

4. Sonuç

4. Sonuç

Ocak 2026'dan 13 Kasım 2026 saat 13:16'ya uzanan vaka bazlı karşılaştırmalar, olayların ilk ortaya çıktığı andaki yaygın medya algısı ile Mustafa Günen'in stratejik analizleri arasındaki fark değerlendirmeye sunulmuştur. Küresel kamuoyunun konvansiyonel sıcak savaş, diplomatik arabuluculuk veya kağıt üzerindeki anlaşmalara odaklandığı her kırılma noktasında; Mustafa Günen finansal ablukanın ('Dolar Bombası') sürekli yıkım gücünü, Irak devlet mekanizmasının milisler karşısındaki çaresizliğini ve Şam'ın Körfez eksenine kayışını günler ve aylar öncesinden tespit etmiştir.

13 Kasım 2026 itibarıyla Ortadoğu'da istikrarın yeniden inşası, düzenli kara ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal ağırlığına ve Türkiye'nin içeride hayata geçireceği bağımsız hukuk ile kurumsal güven reformlarına bağlı hale gelmiştir. Günen tüm sohbet boyunca ve yayınladığı videolarda da defalarca Türkiye’nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ama bölge şartlarından dolayı sıkıntı çekeceğini belirtmiş ancak reformları yapması halinde geleceğinin çok parlak olduğunu ifade etmiştir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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