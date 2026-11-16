Bu çalışma, Ocak 2026'dan başlayarak 13 Kasım 2026 tarihine kadar Ortadoğu'da meydana gelen kritik jeopolitik kırılmaların ve kırılma anlarında yapılan stratejik öngörülerin belgesel bir dökümünü sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Siyasi ve askeri gelişmelerin günler hatta saatler içinde yön değiştirdiği bir ortamda, yapılan tespitlerin değerini koruyabilmesi için her bir olay kendi spesifik tarihi, basın yansıması ve hemen ardından gerçekleşen sonucuyla ayrı ayrı ele alınmıştır.

Analizde dört aşamalı bir olay inceleme sırası izlenmiştir: (1) Gündeme düşen olayın kendisi ve tarihi, (2) Dünya basını ve uzmanların olaya ilk tepkisi, (3) Mustafa Günen'in ilgili sohbet ve kayıt tarihindeki tespiti, (4) Olayın birkaç gün veya hafta içinde sahada nasıl sonuçlandığı.

1 Olayın Kendisi (Ağustos– Eylül 2026 Dönemi):

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos 2026 “Ekonomik Dışlama Operasyonu' başlattı ve konvansiyonel savaşın seyri değişti. ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer faaliyetleri ve bölgesel vekil ağlarına karşı doğrudan müdahale hazırlığına girdiği süreçte, Washington'ın konvansiyonel hava saldırısı veya kara harekatı başlatması beklenirken askeri operasyonların ertelendiği ve finansal yaptırım paketlerinin devreye alındığı açıklandı.

2. Dünya Basını ve Uzmanların Yorumu:

Uluslararası haber ajansları ve güvenlik yorumcuları, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik büyük çaplı bir hava ve füze bombardımanı başlatacağını, topyekun bölgesel sıcak savaşın kaçınılmaz olduğunu yazdı. Washington'ın askeri saldırıyı geciktirmesi ise küresel basında 'tereddüt', 'kararsızlık' ve 'ayak sürüme' olarak yorumlandı.

3. Mustafa Günen'in Yorumu (Ağustos – Eylül 2026 Kayıtları & 12 Kasım 2026 Gecesi Teyidi):

Mustafa Günen, iki ay öncesinden ABD'nin İran'a konvansiyonel bombalarla veya kara ordusuyla girmeyeceğini; bunun yerine şimdiye kadar görülmemiş yıkıcı sonuçlar üreten bir finansal ve ticari ablukayı ('Dolar Bombası') nın etkisini fark ettiğini tespit etti. Mustafa Günen konvansiyonel bir bomba düştüğü anda patlar ve etkisi o anla sınırlı kalır; oysa ekonomik bomba sürekli aktif yıkım üretir. Bu nedenle ABD füzelerle saldırmak yerine olayı zamana bıraktı ve zaman doğrudan İran'ın aleyhine işlemeye başladı. Başlangıçta hemen askeri darbe vurmak isteyen İsrail dahi ABD'nin bu stratejisine uyarak beklemeye geçti.

4. Olayın Sonuçlanması (Ekim – 13 Kasım 2026 Saat 08:00–12:30):

ABD Hazine Bakanlığı 'Ekonomik Dışlama Operasyonu'nu (Operation Economic Outcast), CENTCOM ise 8 Kasım 2026'da 'Task Force Iron Gate' görev gücünü devreye alarak İran'ın finans, enerji ve lojistik damarlarını kilitledi. İran ekonomisinin %25'ten fazla küçülme sürecine girdiği ve dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervine sahip olmasına rağmen altyapı yetersizliği nedeniyle Rusya'dan gaz ithal etmeye çalıştığı uluslararası ajanslarca (Iran International, Reuters) raporlandı. Nihayet 13 Kasım 2026 sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İranlı yetkililerle yapacağı yüz yüze görüşmeyi durdurarak 'ekonomik ablukanın rejimi teslim almak için tek başına yeterli olduğunu' ilan etti ve Mustafa Günen'in iki ay önceki tespiti Washington'ın resmi politikası olarak tescillendi.