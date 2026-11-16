Ortadoğu'da "Dolar Bombası" Ekonomik Abluka, Savaşın Şekli Değişti: Yeniden Yapılanma Kapıda
Olay Bazlı Karşılaştırmalı Stratejik Analiz ve Kayıt Raporu (Ocak 2026 – 13 Kasım 2026) | Yazar/Analist: Mustafa Günen
Saygıdeğer okurlar, bir sanatçı sorumluluğuyla orta doğu’da çevremizde olan biteni inceliyorum ve sonuçları paylaşıyorum. 55 yıl Ankara’da yaşamış biri olarak uluslararası ilişkiler ve siyasete oldukça aşina biriyim. Tümüyle tarafsız güvenilir kaynaklardan, kayda geçmiş beyanlardan ve bilgilerden yola çıkarak beş yapay zeka ile karşılaştırarak analizlerimi yapıyorum.
Görülen o ki orta doğu’da hatalı politikalar nedeniyle iş artık çok ciddi bir konsept (yapısal)değişme noktasına geldi. Hep söylediğim gibi siyaset satranç gibidir. Birkaç hamle sonrasını görüyorsanız neler olacağını tahmin etmek zor değildir.
Olaylara baktığımızda ülkemiz için söyleyebileceğim tek şey, çok güçlü bir silahlı kuvvetlere sahibiz. Bu bilgiler duygusal bir bilgi değildir. Dünyadaki savunma kurumlarını incelerseniz hepsinin kayıtlarında silahlı kuvvetleri’nin bu durumunu görürsünüz. Yatıp kalkıp buna dua edelim. Bu nedenle ben duygusallıktan uzak olarak yaptığım analizler sonucu Türkiye’nin geleceği çok parlak olduğunu ifade etmekteyim
1. Raporun Amacı ve Kayıt Metodolojisi
Vaka 3: Irak İran Sınır Kapıları Krizi
Vaka 4: ABD Hazine Bakanı'na Suikast Girişimi
Vaka 5: Irak’ta Eksen Değişimi, Kürt Gruplar ve Bölge için zorunlu TSK Denklemi, Suriye'nin durumu
Vaka 6: Türkiye'nin Bağımsız Hukuk Reformu Zorunluluğu
Rapor Kapsamındaki Temel Olayların Kırılma Tarihleri ve Kayıt Zaman Çizelgesi
4. Sonuç
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!