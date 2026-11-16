Yeni Zam Senaryosu Netleşti: Emekli Maaşında EYT'liler Ayrıntısı
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Milyonlarca emekli, yaklaşan zam dönemine kilitlenmiş durumda. Özellikle EYT statüsünden emekli olan vatandaşların bu süreçten nasıl etkileneceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, milyonların merakla beklediği zam senaryolarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu ve olası rakamları paylaştı.
En düşük emekli maaşı için 30 bin TL senaryosu.
Kademeli artış ve yüzde 15,5 refah payı formülü.
EYT'liler için maaş farkı oluşacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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