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Yeni Zam Senaryosu Netleşti: Emekli Maaşında EYT'liler Ayrıntısı

Yeni Zam Senaryosu Netleşti: Emekli Maaşında EYT'liler Ayrıntısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 18:16
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Milyonlarca emekli, yaklaşan zam dönemine kilitlenmiş durumda. Özellikle EYT statüsünden emekli olan vatandaşların bu süreçten nasıl etkileneceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, milyonların merakla beklediği zam senaryolarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu ve olası rakamları paylaştı.

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En düşük emekli maaşı için 30 bin TL senaryosu.

En düşük emekli maaşı için 30 bin TL senaryosu.

TGRT Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılacak zam formüllerine dair rakamlar verdi. Sürecin seyyanen bir artıştan ziyade oransal bir model üzerinden ilerleyeceğini öngördüklerini belirten Erdursun, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Öncelikle enflasyon oranları açıklandıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ortalama yüzde 10, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında bir enflasyon farkı çıkacaktır. Bu enflasyon farkını en düşük emekli aylığı üzerinden örnek verirsek, mevcut 23 bin 552 lira seviyesindeki rakam yaklaşık 26 bin liraya çıkacaktır. Sonrasında ise ben bu 26 bin liranın 30 bin liraya tamamlanacağını düşünüyorum.'

Kademeli artış ve yüzde 15,5 refah payı formülü.

Kademeli artış ve yüzde 15,5 refah payı formülü.

Zam oranlarının prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi kriterlerle nasıl şekilleneceğine değinen Erdursun, 26.000 liranın 30.000 liraya tamamlanması durumunda ortaya yaklaşık yüzde 15,5'luk bir oran çıktığını ifade etti. Bu oranın tüm emeklilere aynı şekilde mi yoksa kademeli olarak mı yansıtılacağı konusunda ise şunları söyledi:

'Bu yüzde 15,5 oranının da tüm emeklilere aynı oranlarda da verilebileceği ya da prim gün sayısına göre, sigortalılık süresine göre, prime esas kazançlara yani çalıştığı dönemdeki kendi adlarına yatırılan primlere göre bir kademenin yapılabileceğini öngörüyoruz. Burada da şöyle olabilir. İşte en düşük tamamlanan aylığa öncelikle yüzde 17.76 zaten Temmuz ayında verilmişti.

Üzerine bir yüzde 10 daha TÜİK'in açıklayacağı enflasyon farkı verilir. Üzerine de yaklaşık yüzde 15,5'luk bir refah payı verilirse en alt aylıklarda yıllık artış oranı yüzde 50 civarında olur. Bunun üzerinde aylık alanlara yani 30 bin liranın üstünde aylık alanlara da öncelikle refah payı yüzde 10. 

Bunun üzerine zaten o kişiler de yüzde 17.76'yı almışlardı. Bunun üzerine yüzde 10, kalan yüzde 15'i de tüm emeklilere aynı oranda vermeyeceklerini, bunun prim gün sayısı daha fazla olan, daha yüksek kazançlarla çalışan kişilere en altla en üst arasında bir formül sistemiyle...'

Erdursun, seyyanen tüm emeklilere tek seferde 5 bin TL veya 10 bin TL gibi eşit artışlar yapılmasının beklenmediğini, sistemin tamamen oransal ve kademeli bir yapı üzerine kurulacağını vurguladı.

EYT'liler için maaş farkı oluşacak mı?

EYT'liler için maaş farkı oluşacak mı?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan 'EYT'liler ile 2008 öncesi emekliler arasında bir fark oluşacak mı?' sorusuna da açıklık getiren Erdursun, EYT'lilerin farklı bir statüde değerlendirilmediğini belirtti. Konuyla ilgili detayları şöyle aktardı:

'EYT ile emekli olanlar farklı bir emeklilik statüsünde değiller. Orada yasa değişti, yaş şartı kaldırıldı. Birisi EYT öncesinde nasıl emekli olduysa, nasıl emeklilik statüsü 4A yaşlılık aylığı olarak gözüküyorsa EYT'den emekli olan kişinin de 4A, 4B, 4C yaşlılık aylığı. Yani kategoriye ayrılmış değiller; normal emekliler, EYT'den emekli olanlar... 

Bu nedenle şöyle olabilir. EYT'den emekli olanların yaşları diğer emeklilere göre bir miktar daha düşük. Bu nedenle yaş, prim gün sayısı, sigortalılık süresi, prime esas kazançlar formüle edildiğinde burada da EYT'den emekli olanların yaşları daha gençse bu formülizasyon sonrasında bu kişilerin artış oranı bir miktar daha düşük kalabilir. 

Ama herkes için böyle olacaktır diyemeyiz. Mesela bir kişi 43 yaşında, 45 yaşında emekli olmuştur. Diğer kişi 50 yaşındadır, 55 yaşındadır. İşte yaş dengesi sadece durumu belirlemeyecek. 

Tabii yaşın yanında prim günü, sigortalılık süresi, prime esas kazançlar hepsi formülize edecek. Ama diyelim ki bir kişi 45 yaşında emekli olmuş, birisi şu anda 50 yaşında. 45 yaş 50 yaş arasında tüm prime esas kazançlar, sigortalılık süresi hepsinin aynı olduğunu düşündüğümüzde 45 yaşa göre 50 yaşında emekli olanın bir miktar daha fazla emekli aylığı alacağını bu formülizasyon sonrasında görmüş olacağız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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