Yeni Zam Senaryosu Netleşti: Emekli Maaşında EYT'liler Ayrıntısı

Zam oranlarının prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi kriterlerle nasıl şekilleneceğine değinen Erdursun, 26.000 liranın 30.000 liraya tamamlanması durumunda ortaya yaklaşık yüzde 15,5'luk bir oran çıktığını ifade etti. Bu oranın tüm emeklilere aynı şekilde mi yoksa kademeli olarak mı yansıtılacağı konusunda ise şunları söyledi:

'Bu yüzde 15,5 oranının da tüm emeklilere aynı oranlarda da verilebileceği ya da prim gün sayısına göre, sigortalılık süresine göre, prime esas kazançlara yani çalıştığı dönemdeki kendi adlarına yatırılan primlere göre bir kademenin yapılabileceğini öngörüyoruz. Burada da şöyle olabilir. İşte en düşük tamamlanan aylığa öncelikle yüzde 17.76 zaten Temmuz ayında verilmişti.

Üzerine bir yüzde 10 daha TÜİK'in açıklayacağı enflasyon farkı verilir. Üzerine de yaklaşık yüzde 15,5'luk bir refah payı verilirse en alt aylıklarda yıllık artış oranı yüzde 50 civarında olur. Bunun üzerinde aylık alanlara yani 30 bin liranın üstünde aylık alanlara da öncelikle refah payı yüzde 10.

Bunun üzerine zaten o kişiler de yüzde 17.76'yı almışlardı. Bunun üzerine yüzde 10, kalan yüzde 15'i de tüm emeklilere aynı oranda vermeyeceklerini, bunun prim gün sayısı daha fazla olan, daha yüksek kazançlarla çalışan kişilere en altla en üst arasında bir formül sistemiyle...'

Erdursun, seyyanen tüm emeklilere tek seferde 5 bin TL veya 10 bin TL gibi eşit artışlar yapılmasının beklenmediğini, sistemin tamamen oransal ve kademeli bir yapı üzerine kurulacağını vurguladı.