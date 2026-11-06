article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Tepkilere Rağmen Kaybetmedi: Organize İşler 3. Haftasında da Netflix Türkiye'nin Zirvesinde

Tepkilere Rağmen Kaybetmedi: Organize İşler 3. Haftasında da Netflix Türkiye'nin Zirvesinde

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 16:42 Son Güncelleme: 06.11.2026 - 16:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dijital platformlarda 26 Ekim-1 Kasım haftasının en çok izlenenleri belli oldu. Kam davulu sahnesiyle tepki toplayan Organize İşler: Karun Hazinesi üçüncü haftasında da Netflix Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. Peki diğer platformlarda hangi diziler ve filmler öne çıktı?

KAYNAK: Box Office Türkiye

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Organize İşler: Karun Hazinesi, tüm tartışmalara rağmen üçüncü haftasında da Netflix Türkiye'nin 1 numarası oldu.

Organize İşler: Karun Hazinesi, tüm tartışmalara rağmen üçüncü haftasında da Netflix Türkiye'nin 1 numarası oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı dizi, yayına girdiği ilk günden beri kam davulu sahnesi ve senaryo eleştirileriyle sosyal medyada gündem oldu. IMDb'de serinin en düşük puanını alması da tartışmayı büyüttü.

Ancak tepkiler izleyiciyi durdurmadı. Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix Türkiye'nin haftalık listesinde dizi kategorisinin zirvesindeki yerini üçüncü haftasında da bırakmadı. Yılmaz Erdoğan ise bu hafta kam davulu sahnesi için özür diledi.

Fransız yapımı fenomen dizi Lupin yeni sezonuyla ikinci sıraya yerleşirken Gupi listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Lupin: Part 4, 65 milyon saatlik izlenmeyle Netflix'in global listesinde açık ara lider.

Lupin: Part 4, 65 milyon saatlik izlenmeyle Netflix'in global listesinde açık ara lider.

Omar Sy'nin Assane Diop'u canlandırdığı Lupin, yeni sezonuyla yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de zirveye oturdu. Netflix'in global izlenme listesinde Lupin: Part 4, 65 milyon saatle dizi kategorisindeki liderliğini korudu.

Film tarafında Otis Kasırgasının Tam Ortasında öne çıktı. Film 20,3 milyon saatle global listenin zirvesinde yer aldı, Netflix Türkiye'de de haftanın en çok izlenen filmi oldu. Çarpışma Anı ikinci, Kurt Adam üçüncü sıraya yerleşti.

Prime Video'da Mike Flanagan imzalı Carrie, dördüncü haftasında da zirveyi kimseye kaptırmadı.

Prime Video'da Mike Flanagan imzalı Carrie, dördüncü haftasında da zirveyi kimseye kaptırmadı.

Prime Video'nun haftalık listesinde gerilim dizisi Carrie, dizi kategorisindeki liderliğini sürdürdü. Kılık Değiştiren Aşk ikinci sırada yer alırken İnfaz Listesi yeniden listeye girerek üçüncü oldu.

Film kategorisinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Platformun İspanyolca çekilen orijinal zombi filmi Kıyamet Z: Yeni Dünya, yayına girdiği ilk haftada zirveye yerleşti. Kayıp Dünya yükselerek ikinci, Sürüş - Yalancılar üçüncü sırada kaldı.

Disney+'ta Şeytan Marka Giyer 2 zirveye çıkınca 20 yıllık ilk film de listeye geri döndü.

Disney+'ta Şeytan Marka Giyer 2 zirveye çıkınca 20 yıllık ilk film de listeye geri döndü.

Disney+'ın dizi listesinin zirvesinde pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Ömür Usta var. The Remarried Empress ikinci sırada yer alırken NOW dizisi Yeraltı üçüncü sıraya yerleşti.

Film tarafında Meryl Streep ile Anne Hathaway'i yeniden buluşturan Şeytan Marka Giyer 2 zirvede yer aldı. Film Türkiye'de yaklaşık 250 bin seyirci tarafından izlenmişti. Platformun yerli orijinal filmi Kalender Pide ikinci sıraya geriledi. Devam filminin etkisi ilk filme de yansıdı: 2006 yapımı Şeytan Marka Giyer, uzun bir aradan sonra yükselerek üçüncü oldu.

Salı akşamlarının dizisi Tuzlu Kahve, HBO Max'te de liderliğini sürdürdü.

Salı akşamlarının dizisi Tuzlu Kahve, HBO Max'te de liderliğini sürdürdü.

Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve, HBO Max'in dizi listesinde zirvedeki yerini korudu. Dizi 27 Ekim'de reyting tablosunda da AB ve ABC1 kategorilerinde birinci sıradaydı.

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolündeki Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ikinci sırada yer alırken The Gilded Age yeni sezonuyla üçüncü sıraya girdi. Film kategorisinde Ümit Ünal imzalı Sofra Sırları yeniden zirveye yerleşti. Fuze ikinci, Dune: Part Two üçüncü oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple TV'de Slow Horses yeni sezonuyla zirveye oturdu, F1 Filmi ise yeniden birinci oldu.

Apple TV'de Slow Horses yeni sezonuyla zirveye oturdu, F1 Filmi ise yeniden birinci oldu.

Gary Oldman'ın Jackson Lamb'i canlandırdığı Slow Horses, yeni sezonuyla Apple TV'nin dizi listesinde ilk sıraya yerleşti. Silo bir basamak düşerek ikinci, Ted Lasso üçüncü sırada yer aldı.

Brad Pitt'in başrolündeki F1 Filmi yeniden zirveye çıktı. Türkiye'de yaklaşık 350 bin seyirci tarafından izlenen filmi Matchbox: The Movie takip etti. Tenzing ise iki basamak gerileyerek üçüncü sırada kaldı.

İşte 26 Ekim-1 Kasım haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler:

NETFLIX TÜRKİYE

Dizi: 1. Organize İşler: Karun Hazinesi, 2. Lupin, 3. Gupi

Film: 1. Otis Kasırgasının Tam Ortasında, 2. Çarpışma Anı, 3. Kurt Adam

PRIME VIDEO

Dizi: 1. Carrie, 2. Kılık Değiştiren Aşk, 3. İnfaz Listesi

Film: 1. Kıyamet Z: Yeni Dünya, 2. Kayıp Dünya, 3. Sürüş - Yalancılar

DISNEY+

Dizi: 1. Ömür Usta, 2. The Remarried Empress, 3. Yeraltı

Film: 1. Şeytan Marka Giyer 2, 2. Kalender Pide, 3. Şeytan Marka Giyer

HBO MAX

Dizi: 1. Tuzlu Kahve, 2. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 3. The Gilded Age

Film: 1. Sofra Sırları, 2. Fuze, 3. Dune: Part Two

APPLE TV

Dizi: 1. Slow Horses, 2. Silo, 3. Ted Lasso

Film: 1. F1 Filmi, 2. Matchbox: The Movie, 3. Tenzing

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın