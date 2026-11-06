Tepkilere Rağmen Kaybetmedi: Organize İşler 3. Haftasında da Netflix Türkiye'nin Zirvesinde
Dijital platformlarda 26 Ekim-1 Kasım haftasının en çok izlenenleri belli oldu. Kam davulu sahnesiyle tepki toplayan Organize İşler: Karun Hazinesi üçüncü haftasında da Netflix Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. Peki diğer platformlarda hangi diziler ve filmler öne çıktı?
KAYNAK: Box Office Türkiye
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Organize İşler: Karun Hazinesi, tüm tartışmalara rağmen üçüncü haftasında da Netflix Türkiye'nin 1 numarası oldu.
Lupin: Part 4, 65 milyon saatlik izlenmeyle Netflix'in global listesinde açık ara lider.
Prime Video'da Mike Flanagan imzalı Carrie, dördüncü haftasında da zirveyi kimseye kaptırmadı.
Disney+'ta Şeytan Marka Giyer 2 zirveye çıkınca 20 yıllık ilk film de listeye geri döndü.
Salı akşamlarının dizisi Tuzlu Kahve, HBO Max'te de liderliğini sürdürdü.
Apple TV'de Slow Horses yeni sezonuyla zirveye oturdu, F1 Filmi ise yeniden birinci oldu.
İşte 26 Ekim-1 Kasım haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler:
NETFLIX TÜRKİYE
Dizi: 1. Organize İşler: Karun Hazinesi, 2. Lupin, 3. Gupi
Film: 1. Otis Kasırgasının Tam Ortasında, 2. Çarpışma Anı, 3. Kurt Adam
PRIME VIDEO
Dizi: 1. Carrie, 2. Kılık Değiştiren Aşk, 3. İnfaz Listesi
Film: 1. Kıyamet Z: Yeni Dünya, 2. Kayıp Dünya, 3. Sürüş - Yalancılar
DISNEY+
Dizi: 1. Ömür Usta, 2. The Remarried Empress, 3. Yeraltı
Film: 1. Şeytan Marka Giyer 2, 2. Kalender Pide, 3. Şeytan Marka Giyer
HBO MAX
Dizi: 1. Tuzlu Kahve, 2. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 3. The Gilded Age
Film: 1. Sofra Sırları, 2. Fuze, 3. Dune: Part Two
APPLE TV
Dizi: 1. Slow Horses, 2. Silo, 3. Ted Lasso
Film: 1. F1 Filmi, 2. Matchbox: The Movie, 3. Tenzing
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