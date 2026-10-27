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Organize İşler Hem Dizi Hem Film Listesine Girdi: Dijital Platformlarda En Çok Neler İzlendi?

Organize İşler Hem Dizi Hem Film Listesine Girdi: Dijital Platformlarda En Çok Neler İzlendi?

Netflix
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
27.10.2026 - 17:08 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 17:13
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JustWatch’ın 19-25 Ekim haftası Türkiye listeleri belli oldu. IMDb puanı 2,5'e kadar gerileyen Organize İşler: Karun Hazinesi, tüm platformların ortak dizi listesinde zirveye yerleşti. Serinin 2019 yapımı filmi Sazan Sarmalı da film listesinde 3. sıraya yükseldi. Film tarafında ise ilk sırada Paolo Sorrentino’nun 2015 yapımı Gençlik’i var.

KAYNAK: JustWatch

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Organize İşler: Karun Hazinesi, IMDb puanının düşmesine rağmen dizi listesinin zirvesine oturdu.

Organize İşler: Karun Hazinesi, IMDb puanının düşmesine rağmen dizi listesinin zirvesine oturdu.

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Organize İşler: Karun Hazinesi, yayına girdiği ilk günlerden beri kam davulu sahnesi ve senaryo eleştirileriyle sosyal medyada gündem oldu. IMDb puanı 2,5'e kadar geriledi. Ancak eleştiriler izleyiciyi durdurmadı: dizi, JustWatch Türkiye'nin 19-25 Ekim haftası dizi listesinde ilk sırada yer aldı.

Üstelik seri bu hafta iki listede birden boy gösterdi. 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı da film listesinde 3. sıraya yükseldi. Böylece Asım Noyan'ın çetesi hem dizi hem film tarafında ilk 3'e girmeyi başardı.

Dizi listesinde yerli yapımlar ve eski favoriler yan yana yer aldı.

Dizi listesinde yerli yapımlar ve eski favoriler yan yana yer aldı.

Organize İşler'in hemen ardından Prime Video'nun Off Campus'ı ikinci sıraya yerleşti. Elle Kennedy'nin romanlarından uyarlanan dizi, Mayıs ayında yayına girmişti. Final bölümünün üzerinden 7 yıl geçen Taht Oyunları ise bu hafta 3. sırada yer aldı.

Harold Perrineau'nun başrolündeki FROM 4. sırada kalırken Netflix'in yerli dizisi Mezarlık 5. oldu. Erdal Beşikçioğlu'nun Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 6., Sylvester Stallone'un Tulsa King'i 7. sırada yer aldı. Selahattin Paşalı'nın başrolündeki Prens 8., Sex Education 9. oldu. Listenin son sırasında ise Disney+'a taşınan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ı var.

Film listesinin zirvesinde 11 yıllık Gençlik var, Harry Potter serisi ise iki filmle ilk 10'da yer aldı.

Film listesinin zirvesinde 11 yıllık Gençlik var, Harry Potter serisi ise iki filmle ilk 10'da yer aldı.

Paolo Sorrentino'nun yönettiği, Michael Caine ve Harvey Keitel'in başrollerini paylaştığı 2015 yapımı Gençlik, haftanın en çok izlenen filmi oldu. Nasıl Seks Yapacağız ise ikinci sıraya yerleşti.

Harry Potter serisi de listeden eksik olmadı: Ateş Kadehi 4., Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 ise 7. sırada yer aldı. Netflix'in Brezilya yapımı filmi İyi ki Aldatılmışım! 5., Sevimli Hayalet Casper 6. oldu.

Listenin son üç sırasında ise romantik ve gerilim filmleri var. Hizmetçi 8., cesur sahneleriyle yıllar önce gündem olan 365 Gün 9., Aşk Hipotezi ise 10. sırada yer aldı.

İşte JustWatch'a göre 19-25 Ekim haftasında Türkiye'de dijitalde en çok izlenen diziler ve filmler:

DİZİLER

1. Organize İşler: Karun Hazinesi (Netflix)

2. Off Campus (Prime Video)

3. Taht Oyunları (TV+, HBO Max)

4. FROM (TV+, TOD)

5. Mezarlık (Netflix)

6. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (TV+, HBO Max)

7. Tulsa King (TV+)

8. Prens (TV+, HBO Max)

9. Sex Education (Netflix)

10. Konuşanlar (Disney+)

FİLMLER

1. Gençlik (TV+, HBO Max)

2. Nasıl Seks Yapacağız (MUBI)

3. Organize İşler: Sazan Sarmalı (Netflix, Prime Video, TV+)

4. Harry Potter ve Ateş Kadehi (TV+, HBO Max)

5. İyi ki Aldatılmışım! (Netflix)

6. Sevimli Hayalet Casper (Disney+)

7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (TV+, HBO Max)

8. Hizmetçi (TV+)

9. 365 Gün (Netflix)

10. Aşk Hipotezi (Prime Video)

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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