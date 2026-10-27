Organize İşler Hem Dizi Hem Film Listesine Girdi: Dijital Platformlarda En Çok Neler İzlendi?

Paolo Sorrentino'nun yönettiği, Michael Caine ve Harvey Keitel'in başrollerini paylaştığı 2015 yapımı Gençlik, haftanın en çok izlenen filmi oldu. Nasıl Seks Yapacağız ise ikinci sıraya yerleşti.

Harry Potter serisi de listeden eksik olmadı: Ateş Kadehi 4., Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 ise 7. sırada yer aldı. Netflix'in Brezilya yapımı filmi İyi ki Aldatılmışım! 5., Sevimli Hayalet Casper 6. oldu.

Listenin son üç sırasında ise romantik ve gerilim filmleri var. Hizmetçi 8., cesur sahneleriyle yıllar önce gündem olan 365 Gün 9., Aşk Hipotezi ise 10. sırada yer aldı.