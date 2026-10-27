Organize İşler Hem Dizi Hem Film Listesine Girdi: Dijital Platformlarda En Çok Neler İzlendi?
JustWatch’ın 19-25 Ekim haftası Türkiye listeleri belli oldu. IMDb puanı 2,5'e kadar gerileyen Organize İşler: Karun Hazinesi, tüm platformların ortak dizi listesinde zirveye yerleşti. Serinin 2019 yapımı filmi Sazan Sarmalı da film listesinde 3. sıraya yükseldi. Film tarafında ise ilk sırada Paolo Sorrentino’nun 2015 yapımı Gençlik’i var.
KAYNAK: JustWatch
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Organize İşler: Karun Hazinesi, IMDb puanının düşmesine rağmen dizi listesinin zirvesine oturdu.
Dizi listesinde yerli yapımlar ve eski favoriler yan yana yer aldı.
Film listesinin zirvesinde 11 yıllık Gençlik var, Harry Potter serisi ise iki filmle ilk 10'da yer aldı.
İşte JustWatch'a göre 19-25 Ekim haftasında Türkiye'de dijitalde en çok izlenen diziler ve filmler:
DİZİLER
1. Organize İşler: Karun Hazinesi (Netflix)
2. Off Campus (Prime Video)
3. Taht Oyunları (TV+, HBO Max)
4. FROM (TV+, TOD)
5. Mezarlık (Netflix)
6. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (TV+, HBO Max)
7. Tulsa King (TV+)
8. Prens (TV+, HBO Max)
9. Sex Education (Netflix)
10. Konuşanlar (Disney+)
FİLMLER
1. Gençlik (TV+, HBO Max)
2. Nasıl Seks Yapacağız (MUBI)
3. Organize İşler: Sazan Sarmalı (Netflix, Prime Video, TV+)
4. Harry Potter ve Ateş Kadehi (TV+, HBO Max)
5. İyi ki Aldatılmışım! (Netflix)
6. Sevimli Hayalet Casper (Disney+)
7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (TV+, HBO Max)
8. Hizmetçi (TV+)
9. 365 Gün (Netflix)
10. Aşk Hipotezi (Prime Video)
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