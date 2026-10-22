Organize İşler Netflix'te Zirvede! Dijitalde Haftanın En Çok İzlenenleri

Box Office Türkiye'nin derlediği 12-18 Ekim haftası verilerine göre Netflix Türkiye dizi listesinin zirvesinde Organize İşler: Karun Hazinesi yer aldı. 16 Ekim'de yayına giren dizi, platformdaki ilk haftasında, üstelik yalnızca üç günlük bir sürede liderliğe oturdu.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı, Şenol Sönmez'in yönettiği 8 bölümlük dizide Asım Noyan'ın çetesi bu kez bir hazine haritasının peşine düşüyor. Kadroda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimler bulunuyor.

Ancak dizinin ilk haftası hiç de sessiz geçmedi. Kam davulu sahnesine gelen tepkiler ve senaryo eleştirileri sosyal medyada gündem oldu, IMDb puanı 2,5'e kadar geriledi.

Netflix Türkiye dizi listesinde Karun Hazinesi'ni Below ve Cennetin Doğusu (East of Eden) takip etti. Film tarafında ise zirvede Animals vardı; Tomb Raider ikinci, Hayalet Gemi (Ghost Ship) üçüncü sırada yer aldı.

Below ve Animals aynı hafta Netflix'in global listelerinde de birinci oldu. Below 86,4 milyon saat, Animals ise 55,5 milyon saat izlenme süresine ulaştı.