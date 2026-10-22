Organize İşler Netflix'te Zirvede! Dijitalde Haftanın En Çok İzlenenleri
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12-18 Ekim haftasının dijital platform listeleri belli oldu. Kam davulu sahnesi ve senaryo eleştirileriyle IMDb puanı 2,5'e kadar gerileyen Organize İşler: Karun Hazinesi, yayına girdiği ilk haftada Netflix Türkiye dizi listesinin zirvesine yerleşti. HBO Max’te Tuzlu Kahve liderliğini sürdürürken Disney+’ta Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın Kalender Pide’si üst üste ikinci hafta birinci oldu.
KAYNAK: Box Office
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IMDb puanı 2,5'e kadar düşen Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
Prime Video'da dizi listesinin zirvesinde Carrie, film listesinin zirvesinde ise Esas Plan yer aldı.
Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'ın Kalender Pide'si, Disney+'ta üst üste ikinci hafta zirvede kaldı.
Senarist değişikliğiyle gündemde olan Tuzlu Kahve, HBO Max'teki liderliğini sürdürdü.
Apple TV'de Silo, Ted Lasso ve Slow Horses dizi listesinin ilk üç sırasını paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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