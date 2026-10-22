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Organize İşler Netflix'te Zirvede! Dijitalde Haftanın En Çok İzlenenleri

Organize İşler Netflix'te Zirvede! Dijitalde Haftanın En Çok İzlenenleri

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 16:47 Son Güncelleme: 22.10.2026 - 17:14
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12-18 Ekim haftasının dijital platform listeleri belli oldu. Kam davulu sahnesi ve senaryo eleştirileriyle IMDb puanı 2,5'e kadar gerileyen Organize İşler: Karun Hazinesi, yayına girdiği ilk haftada Netflix Türkiye dizi listesinin zirvesine yerleşti. HBO Max’te Tuzlu Kahve liderliğini sürdürürken Disney+’ta Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın Kalender Pide’si üst üste ikinci hafta birinci oldu.

KAYNAK: Box Office

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IMDb puanı 2,5'e kadar düşen Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

IMDb puanı 2,5'e kadar düşen Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Box Office Türkiye'nin derlediği 12-18 Ekim haftası verilerine göre Netflix Türkiye dizi listesinin zirvesinde Organize İşler: Karun Hazinesi yer aldı. 16 Ekim'de yayına giren dizi, platformdaki ilk haftasında, üstelik yalnızca üç günlük bir sürede liderliğe oturdu.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı, Şenol Sönmez'in yönettiği 8 bölümlük dizide Asım Noyan'ın çetesi bu kez bir hazine haritasının peşine düşüyor. Kadroda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimler bulunuyor.

Ancak dizinin ilk haftası hiç de sessiz geçmedi. Kam davulu sahnesine gelen tepkiler ve senaryo eleştirileri sosyal medyada gündem oldu, IMDb puanı 2,5'e kadar geriledi. 

Netflix Türkiye dizi listesinde Karun Hazinesi'ni Below ve Cennetin Doğusu (East of Eden) takip etti. Film tarafında ise zirvede Animals vardı; Tomb Raider ikinci, Hayalet Gemi (Ghost Ship) üçüncü sırada yer aldı.

Below ve Animals aynı hafta Netflix'in global listelerinde de birinci oldu. Below 86,4 milyon saat, Animals ise 55,5 milyon saat izlenme süresine ulaştı.

Prime Video'da dizi listesinin zirvesinde Carrie, film listesinin zirvesinde ise Esas Plan yer aldı.

Prime Video'da dizi listesinin zirvesinde Carrie, film listesinin zirvesinde ise Esas Plan yer aldı.

Prime Video dizi listesinde Carrie zirvede yer aldı; Kill Jackie ikinci, Neagley üçüncü sıraya yerleşti. Film listesinde ise Esas Plan (Masterplan) birinci olurken Hayatının Aşkı (Love of Your Life) ve Aşk Hipotezi (The Love Hypothesis) ilk üçü tamamladı.

Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'ın Kalender Pide'si, Disney+'ta üst üste ikinci hafta zirvede kaldı.

Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'ın Kalender Pide'si, Disney+'ta üst üste ikinci hafta zirvede kaldı.

Disney+ film listesinde dikkat çekici bir geri dönüş yaşandı. Tolga Çevik ile İbrahim Büyükak'ı buluşturan komedi filmi Kalender Pide, yayına girmesinin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen uzun bir aranın ardından yeniden zirveye çıktı ve bu hafta da birinciliğini korudu. SOULM8TE ikinci, Öngörü üçüncü oldu.

Disney+ dizi listesinde VisionQuest birinci sırayı alırken NOW'da pazar akşamları yayınlanan Ömür Usta ikinci sıraya yerleşti.

Senarist değişikliğiyle gündemde olan Tuzlu Kahve, HBO Max'teki liderliğini sürdürdü.

Senarist değişikliğiyle gündemde olan Tuzlu Kahve, HBO Max'teki liderliğini sürdürdü.

Star TV'de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve, HBO Max dizi listesindeki liderliğini sürdürdü. Fenomen dizi son günlerde senarist değişikliğiyle de gündemde. Listenin ikinci sırasında Crystal Lake, üçüncü sırasında Lanterns yer aldı.

HBO Max film listesinde ise Fuze birinci olurken Carrie: Günah Tohumu ve Gelin! (The Bride!) onu takip etti.

Apple TV'de Silo, Ted Lasso ve Slow Horses dizi listesinin ilk üç sırasını paylaştı.

Apple TV'de Silo, Ted Lasso ve Slow Horses dizi listesinin ilk üç sırasını paylaştı.

Apple TV'de Silo zirvede yer alırken Ted Lasso ikinci, Slow Horses üçüncü oldu. Film tarafında Tenzing birinci olurken F1: The Movie ve Matchbox: The Movie onu takip etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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