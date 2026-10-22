Tuzlu Kahve'de Flaş Ayrılık! Fenomen Dizinin Senaristi Değişti
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Star TV’de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve’de senarist değişikliği yaşandı. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizinin ilk bölümünden bu yana senaryosunu yazan Aslı Zengin’le yollar ayrıldı. Poll Films imzalı dizinin yeni bölümlerini bundan sonra Ekin Atalar kaleme alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Tuzlu Kahve'de ilk bölümden bu yana senaryoyu yazan Aslı Zengin'le yollar ayrıldı, yeni bölümleri Ekin Atalar yazacak.
Kiraz Mevsimi ve Erkenci Kuş'un senaristi Aslı Zengin, Tuzlu Kahve'nin kuruluş aşamasından beri ekipteydi.
Nostalji dolu buluşmalarıyla sosyal medyada gündem olan dizide yeni dönem şimdiden merak konusu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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