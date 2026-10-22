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Tuzlu Kahve'de Flaş Ayrılık! Fenomen Dizinin Senaristi Değişti

Tuzlu Kahve'de Flaş Ayrılık! Fenomen Dizinin Senaristi Değişti

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 13:11
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Star TV’de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve’de senarist değişikliği yaşandı. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizinin ilk bölümünden bu yana senaryosunu yazan Aslı Zengin’le yollar ayrıldı. Poll Films imzalı dizinin yeni bölümlerini bundan sonra Ekin Atalar kaleme alacak. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'de ilk bölümden bu yana senaryoyu yazan Aslı Zengin'le yollar ayrıldı, yeni bölümleri Ekin Atalar yazacak.

Tuzlu Kahve'de ilk bölümden bu yana senaryoyu yazan Aslı Zengin'le yollar ayrıldı, yeni bölümleri Ekin Atalar yazacak.

Göndermeleri ve konuk oyuncularıyla her hafta gündem olan Tuzlu Kahve cephesinden dikkat çekici bir gelişme geldi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Poll Films imzalı dizinin ilk bölümünden bu yana senaryosunu yazan Aslı Zengin projeden ayrıldı. Dizinin yeni bölümlerini bundan sonra Ekin Atalar kaleme alacak. Böylece Kızılcık Şerbeti'nin ardından ekranlardan bir senarist değişikliği haberi daha gelmiş oldu.

Kiraz Mevsimi ve Erkenci Kuş'un senaristi Aslı Zengin, Tuzlu Kahve'nin kuruluş aşamasından beri ekipteydi.

Kiraz Mevsimi ve Erkenci Kuş'un senaristi Aslı Zengin, Tuzlu Kahve'nin kuruluş aşamasından beri ekipteydi.

Aslı Zengin; Kiraz Mevsimi, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, No: 309 ve Bay Yanlış gibi sevilen romantik komedileri yazan isim.

Tuzlu Kahve'deki payı ise yalnızca bölüm yazmakla sınırlı değildi. Dizinin başrolü Eda Ece, kısa süre önce Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda projenin nasıl doğduğunu anlatmıştı.

Ece'nin anlattığına göre başlangıçta ortada hazır bir hikâye yoktu. Aslı Zengin'in yazar ekibine katılmasıyla 'Üç aile olsun, dünür olsun' fikri şekillenmiş, dizinin bugünkü iskeleti de böyle ortaya çıkmıştı.

Nostalji dolu buluşmalarıyla sosyal medyada gündem olan dizide yeni dönem şimdiden merak konusu oldu.

Nostalji dolu buluşmalarıyla sosyal medyada gündem olan dizide yeni dönem şimdiden merak konusu oldu.

Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, kısa sürede sezonun en çok konuşulan işlerinden biri haline geldi. Doktorlar'ın Ela ve Levent'inden Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'sine uzanan buluşmalar, Ajda Pekkan konukluğu ve Aşk-ı Memnu göndermeleri izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Son olarak Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun Aydınoğlu, Fatih Terim'in efsane soyunma odası konuşmasına gönderme yapmıştı. Bu sahne Terim'den bile yanıt almıştı. Üstelik Birsen Altuntaş'ın haberinde diziye yakında yeni konuk oyuncuların katılacağı bilgisi de yer aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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