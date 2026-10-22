Tuzlu Kahve'de Flaş Ayrılık! Fenomen Dizinin Senaristi Değişti

Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, kısa sürede sezonun en çok konuşulan işlerinden biri haline geldi. Doktorlar'ın Ela ve Levent'inden Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'sine uzanan buluşmalar, Ajda Pekkan konukluğu ve Aşk-ı Memnu göndermeleri izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Son olarak Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun Aydınoğlu, Fatih Terim'in efsane soyunma odası konuşmasına gönderme yapmıştı. Bu sahne Terim'den bile yanıt almıştı. Üstelik Birsen Altuntaş'ın haberinde diziye yakında yeni konuk oyuncuların katılacağı bilgisi de yer aldı.