Başrolden Fazlasıymış: Eda Ece Tuzlu Kahve'nin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Anlattı!
Uzun zamandır ekranlarda eksikliğini hissettiğimiz o sıcacık aile komedisi tadını geri getiren Tuzlu Kahve, olay kadrosu ve sürprizleriyle kısa sürede sezonun en çok konuşulan işlerinden birine dönüştü. Eski dizilerin unutulmaz karakterlerini yıllar sonra yeniden buluşturarak kendi “dizi multiverse”ünü bile yaratan yapım, son olarak Ajda Pekkan sürpriziyle gündeme damga vurdu.
Fakat meğer bu kadar ismi aynı hikayede buluşturan projenin ortaya çıkışında Eda Ece'nin de sandığımızdan çok daha büyük bir payı varmış. Fatih Altaylı'ya konuk olan Ece, Tuzlu Kahve'nin kendisine hazır gelen bir proje olmadığını, fikir aşamasından kadronun şekillenmesine kadar sürecin en başından beri içinde olduğunu anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun zamandır aranan kan nihayet bulundu desek yeridir; Tuzlu Kahve yıllar sonra ekranlara o özlediğimiz kalabalık aile sitcom'u tadını geri getirdi!
Geçtiğimiz saatlerde Fatih Altaylı'ya konuk olan Eda Ece, başrolünde oynadığı Tuzlu Kahve hakkında oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meğer dizi kendisine gelen hazır bir proje değil, bir anlamda kendisiyle beraber doğan bir işmiş!
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