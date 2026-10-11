article/comments
article/share
Haberler
TV
Başrolden Fazlasıymış: Eda Ece Tuzlu Kahve'nin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Anlattı!

Başrolden Fazlasıymış: Eda Ece Tuzlu Kahve'nin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 17:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uzun zamandır ekranlarda eksikliğini hissettiğimiz o sıcacık aile komedisi tadını geri getiren Tuzlu Kahve, olay kadrosu ve sürprizleriyle kısa sürede sezonun en çok konuşulan işlerinden birine dönüştü. Eski dizilerin unutulmaz karakterlerini yıllar sonra yeniden buluşturarak kendi “dizi multiverse”ünü bile yaratan yapım, son olarak Ajda Pekkan sürpriziyle gündeme damga vurdu. 

Fakat meğer bu kadar ismi aynı hikayede buluşturan projenin ortaya çıkışında Eda Ece'nin de sandığımızdan çok daha büyük bir payı varmış. Fatih Altaylı'ya konuk olan Ece, Tuzlu Kahve'nin kendisine hazır gelen bir proje olmadığını, fikir aşamasından kadronun şekillenmesine kadar sürecin en başından beri içinde olduğunu anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun zamandır aranan kan nihayet bulundu desek yeridir; Tuzlu Kahve yıllar sonra ekranlara o özlediğimiz kalabalık aile sitcom'u tadını geri getirdi!

Uzun zamandır aranan kan nihayet bulundu desek yeridir; Tuzlu Kahve yıllar sonra ekranlara o özlediğimiz kalabalık aile sitcom'u tadını geri getirdi!

Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, birbirinden tamamen farklı ailelerin dünürlük vesilesiyle birbirine karıştığı hikayesiyle daha ilk bölümlerinden seyircinin dikkatini çekti. Binnur Kaya'dan Şevval Sam'a, Nevra Serezli'den Nergis Kumbasar'a uzanan yıldızlar geçidi gibi kadrosu da işin cabası oldu. Her karakterin kendi hikayesinin olduğu, aile büyüklerinden gençlerine kadar kimsenin dekor olarak kalmadığı dizi, uzun süredir ekranlarda özlediğimiz o “herkesin aynı sofraya oturduğu” sıcak aile komedilerinin modern bir versiyonu gibi geldi.

Ama Tuzlu Kahve'nin seyirciyle kurduğu bağ yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Dizi, Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarına yaptığı göndermeler ve yıllar sonra yeniden bir araya getirdiği isimlerle kendi dizi multiverse'ünü yaratmaya başladı. Doktorlar'ın Ela ve Levent'i Yasemin Ergene ve Kutsi'yi yıllar sonra aynı ekranda görmek bir nesli geçmişe ışınlarken, ardından Kavak Yelleri cephesinden Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Sarp Apak ve Ceren Moray'ın buluşması geldi. Aslı, Efe, Güven ve Su'yu aynı sahnede görenlerin 2000'lere ışınlanmaması zaten mümkün değildi. Üstüne Buğra Gülsoy üzerinden yapılan Kuzey Güney göndermeleri ve başka eski dizilere serpiştirilen küçük selamlar da eklenince, izleyici her bölüm “Bu hafta nereden vuracaklar?” diye beklemeye başladı.

Sürprizler konuk oyuncularla da bitmek bilmedi. Dizinin nostalji damarını sürekli kaşıması sosyal medyada ayrı bir eğlenceye dönüşürken, son bomba ise Ajda Pekkan oldu. Süperstar'ın Tuzlu Kahve'ye konuk olması, Binnur Kaya'nın Hatun'uyla bir araya geldiği görüntüler ve çekimlerden gelen detaylar daha bölüm ekrana gelmeden gündeme oturdu. Yani Tuzlu Kahve bir taraftan kendi hikayesini anlatırken bir taraftan da yıllardır özlediğimiz isimleri, karakterleri ve televizyon anılarını aynı evrende buluşturmayı sürdürüyor.

Hal böyle olunca böylesine kalabalık bir kadronun ve her hafta başka bir sürpriz çıkaran bu dünyanın nasıl kurulduğu da insanı merak ettiriyor. Biz Eda Ece'yi hikayenin başrol oyuncularından biri olarak biliyorduk ama meğer kamera arkasında da işler hiç düşündüğümüz gibi değilmiş!

Geçtiğimiz saatlerde Fatih Altaylı'ya konuk olan Eda Ece, başrolünde oynadığı Tuzlu Kahve hakkında oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meğer dizi kendisine gelen hazır bir proje değil, bir anlamda kendisiyle beraber doğan bir işmiş!

Altaylı, böylesine güçlü isimlerin bulunduğu bir kadroya girerken “Bu kadar oyuncunun arasında benim ne işim var, burada yeterince sivrilemem” diye düşünüp düşünmediğini sorunca Ece'nin cevabı “Yok, tam tersine” oldu. Ardından da bombayı bıraktı: “Bu işin böyle oluşturulma sebeplerinden biri oldum.” Ece'nin anlattığına göre daha önce birlikte çalıştığı bir yapımcı kendisiyle dizi yapmak istediğini söylemiş ve projeyi Polat Yağcı'ya götürmüş. İlk kez dizi yapmak isteyen Yağcı'nın da fikre sıcak bakmasıyla süreç başlamış; fakat o sırada ortada bugünkü haliyle hazır bir Tuzlu Kahve yokmuş. Aslı Zengin'in de yazar ekibine katılmasıyla hikâye gelişmiş, Ece'nin deyimiyle “Üç aile olsun, dünür olsun” fikri de beraber şekillenmiş.

İş oyuncu kadrosuna geldiğinde ise Eda Ece'nin rolü daha da ilginçleşmiş. Yönetmen Mustafa Kotan'la karakterleri konuşurken “Ay şunu Binnur Kaya oynasa ne güzel olur” diye hayaller kurmaya başladıklarını anlatan Ece, Binnur Kaya'yla yıllar önce birlikte yapmaları planlanan ancak gerçekleşmeyen bir film projesinin de olduğunu söyledi. Ardından “Şevval bu işte olsa nasıl olur?” derken isimler birer birer ortaya çıkmış ve senaryonun gönderildiği oyunculardan olumlu yanıtlar gelmeye başlamış. Anneanne karakteri için Mustafa Kotan'ın “Senin anneannen bana sorarsan Türkiye'de Nevra Serezli'dir” demesiyle Nevra Serezli'ye gidilmiş, Nergis Kumbasar'ın ismi de yine bu sohbetlerin içerisinde ortaya çıkmış. Ece'nin bütün bu süreci özetlediği cümle ise gayet açık: “Bayağı diziyi topladık yani.”

Ece, bütün bunların ardından Tuzlu Kahve'nin oluşum sürecinde kendisinin de bir “kurucu misyonu” olduğunu söyledi. Fatih Altaylı da anlatılanları dinledikten sonra durumu “Sana gelmiş bir proje değil de seninle doğmuş bir proje aslında bir yandan” sözleriyle özetledi; Ece de “Evet evet” diyerek bu tespiti doğruladı. Yani bugün izlediğimiz üç aileli hikâyenin temelinden Binnur Kaya, Şevval Sam, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar gibi isimlerin kadroya dahil edilmesine uzanan süreçte Eda Ece de en başından beri masadaymış.

Biz kendisini Tuzlu Kahve'nin yıldızlarla dolu kadrosundaki başrollerden biri sanıyorduk, meğer o kalabalık sofranın kurulmasında da eli varmış!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın