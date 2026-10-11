Başrolden Fazlasıymış: Eda Ece Tuzlu Kahve'nin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Anlattı!

Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, birbirinden tamamen farklı ailelerin dünürlük vesilesiyle birbirine karıştığı hikayesiyle daha ilk bölümlerinden seyircinin dikkatini çekti. Binnur Kaya'dan Şevval Sam'a, Nevra Serezli'den Nergis Kumbasar'a uzanan yıldızlar geçidi gibi kadrosu da işin cabası oldu. Her karakterin kendi hikayesinin olduğu, aile büyüklerinden gençlerine kadar kimsenin dekor olarak kalmadığı dizi, uzun süredir ekranlarda özlediğimiz o “herkesin aynı sofraya oturduğu” sıcak aile komedilerinin modern bir versiyonu gibi geldi.

Ama Tuzlu Kahve'nin seyirciyle kurduğu bağ yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Dizi, Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarına yaptığı göndermeler ve yıllar sonra yeniden bir araya getirdiği isimlerle kendi dizi multiverse'ünü yaratmaya başladı. Doktorlar'ın Ela ve Levent'i Yasemin Ergene ve Kutsi'yi yıllar sonra aynı ekranda görmek bir nesli geçmişe ışınlarken, ardından Kavak Yelleri cephesinden Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Sarp Apak ve Ceren Moray'ın buluşması geldi. Aslı, Efe, Güven ve Su'yu aynı sahnede görenlerin 2000'lere ışınlanmaması zaten mümkün değildi. Üstüne Buğra Gülsoy üzerinden yapılan Kuzey Güney göndermeleri ve başka eski dizilere serpiştirilen küçük selamlar da eklenince, izleyici her bölüm “Bu hafta nereden vuracaklar?” diye beklemeye başladı.

Sürprizler konuk oyuncularla da bitmek bilmedi. Dizinin nostalji damarını sürekli kaşıması sosyal medyada ayrı bir eğlenceye dönüşürken, son bomba ise Ajda Pekkan oldu. Süperstar'ın Tuzlu Kahve'ye konuk olması, Binnur Kaya'nın Hatun'uyla bir araya geldiği görüntüler ve çekimlerden gelen detaylar daha bölüm ekrana gelmeden gündeme oturdu. Yani Tuzlu Kahve bir taraftan kendi hikayesini anlatırken bir taraftan da yıllardır özlediğimiz isimleri, karakterleri ve televizyon anılarını aynı evrende buluşturmayı sürdürüyor.

Hal böyle olunca böylesine kalabalık bir kadronun ve her hafta başka bir sürpriz çıkaran bu dünyanın nasıl kurulduğu da insanı merak ettiriyor. Biz Eda Ece'yi hikayenin başrol oyuncularından biri olarak biliyorduk ama meğer kamera arkasında da işler hiç düşündüğümüz gibi değilmiş!