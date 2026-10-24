Beyazıt Öztürk Yıllar Sonra İtiraf Etti! Organize İşler'deki Ünlü Rol Meğer Ona Teklif Edilmiş

Beyazıt Öztürk, yıllar önce rol almayı reddettiği Organize İşler filmiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü sunucu, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine teklif ettiği bir rolü kabul etmediğini ve bu kararından sonradan pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin oyuncularını Beyaz Show Netflix Özel programında ağırlayan Beyazıt Öztürk, sohbet sırasında serinin ilk filmine ilişkin yıllar öncesine uzanan bir anısını paylaştı. Yılmaz Erdoğan'ın kendisine Organize İşler filminde rol almasını teklif ettiğini söyleyen Öztürk, dönemin güçlü oyuncu kadrosuna dahil olarak mevcut uyumu bozmak istemediğini anlattı.