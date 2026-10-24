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Beyazıt Öztürk Yıllar Sonra İtiraf Etti! Organize İşler'deki Ünlü Rol Meğer Ona Teklif Edilmiş

Beyazıt Öztürk Yıllar Sonra İtiraf Etti! Organize İşler'deki Ünlü Rol Meğer Ona Teklif Edilmiş

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 11:25 Son Güncelleme: 24.10.2026 - 11:29
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Beyazıt Öztürk, yıllar önce Yılmaz Erdoğan'dan aldığı ancak kabul etmediği bir film teklifini ilk kez anlattığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Beyaz Show Netflix Özel programında Organize İşler filmine ilişkin konuşan ünlü sunucu, Tolga Çevik'in canlandırdığı unutulmaz Süpermen karakterinin önce kendisine teklif edildiğini açıkladı. Beyazıt Öztürk, o dönem verdiği karardan neden pişman olduğunu da anlattı.

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Beyazıt Öztürk, meğer yıllar önce Organize İşler filminden rol teklifi almış!

Beyazıt Öztürk, meğer yıllar önce Organize İşler filminden rol teklifi almış!

Beyazıt Öztürk, yıllar önce rol almayı reddettiği Organize İşler filmiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü sunucu, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine teklif ettiği bir rolü kabul etmediğini ve bu kararından sonradan pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin oyuncularını Beyaz Show Netflix Özel programında ağırlayan Beyazıt Öztürk, sohbet sırasında serinin ilk filmine ilişkin yıllar öncesine uzanan bir anısını paylaştı. Yılmaz Erdoğan'ın kendisine Organize İşler filminde rol almasını teklif ettiğini söyleyen Öztürk, dönemin güçlü oyuncu kadrosuna dahil olarak mevcut uyumu bozmak istemediğini anlattı.

Beyazıt Öztürk'ün geri çevirdiği rolün, filmde Tolga Çevik'in canlandırdığı Süpermen karakteri olduğu ortaya çıktı.

Beyazıt Öztürk'ün geri çevirdiği rolün, filmde Tolga Çevik'in canlandırdığı Süpermen karakteri olduğu ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, o dönem yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Organize İşler'in ilk filmi yapılırken sevgili Yılmaz, Süpermen rolünü bana getirmişti. 'Beyazıt, bu rolü sen oynar mısın?' diye sormuştu. Ben de 'Yılmazcığım, acayip kaliteli bir kadro var. Ben şimdi gelip oyunu bozmayayım' demiştim. O yüzden filmde yer almamıştım ama sonradan çok pişman olduğum bir şeydir. Bu kast işi gerçekten kısmete bağlı. Tolga mükemmel oldu.”

Beyazıt Öztürk, yıllar sonra yaptığı açıklamada rolü geri çevirmiş olmaktan pişmanlık duyduğunu belirtirken Süpermen karakterini canlandıran Tolga Çevik'in performansını da övdü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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