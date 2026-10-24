Beyazıt Öztürk Yıllar Sonra İtiraf Etti! Organize İşler'deki Ünlü Rol Meğer Ona Teklif Edilmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beyazıt Öztürk, yıllar önce Yılmaz Erdoğan'dan aldığı ancak kabul etmediği bir film teklifini ilk kez anlattığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Beyaz Show Netflix Özel programında Organize İşler filmine ilişkin konuşan ünlü sunucu, Tolga Çevik'in canlandırdığı unutulmaz Süpermen karakterinin önce kendisine teklif edildiğini açıkladı. Beyazıt Öztürk, o dönem verdiği karardan neden pişman olduğunu da anlattı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Beyazıt Öztürk, meğer yıllar önce Organize İşler filminden rol teklifi almış!
Beyazıt Öztürk'ün geri çevirdiği rolün, filmde Tolga Çevik'in canlandırdığı Süpermen karakteri olduğu ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın