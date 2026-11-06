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"Candan" Şevval Sam, Tuzlu Kahve'de Rol Aldığı İçin Şükrettiğini Açıkladı

"Candan" Şevval Sam, Tuzlu Kahve'de Rol Aldığı İçin Şükrettiğini Açıkladı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 12:40
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Tuzlu Kahve’nin ilk bölümlerinde Adana şivesiyle eleştirilen Candan, kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Candan’ı canlandıran Şevval Sam, sette çok sevdiği sanatçılarla bir arada olmanın keyfini anlattı. Sam, geçtiğimiz günlerde “çok şükür” dediğini söyleyerek seti bir workshop’a benzetti.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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İlk bölümlerde şivesiyle eleştirilen Candan, kısa sürede Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakterlerinden biri oldu.

İlk bölümlerde şivesiyle eleştirilen Candan, kısa sürede Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakterlerinden biri oldu.

Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve yayına girdiğinde Candan'ın Adana şivesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Ancak karakter, bilezikleri, replikleri ve sahneleriyle kısa sürede izleyicinin favorileri arasına girdi. Candan'ın Aybüke'yle sahneleri de sosyal medyada sık sık gündem oldu.

Şevval Sam daha önce Candan rolünün ilk taslakta oldukça küçük olduğunu, ancak buna hiç takılmadığını ve rolü 'mutlaka bir şeye dönüştüreceğini' düşündüğünü anlatmıştı.

Şevval Sam, "çok şükür" dediği anı anlattı: "Çok sevdiğim sanatçılarla bir aradayım."

Şevval Sam, "çok şükür" dediği anı anlattı: "Çok sevdiğim sanatçılarla bir aradayım."

Eleştirilerden alkışlara uzanan bu yolculuğun ardından Sam, Tuzlu Kahve setinde kendini nasıl hissettiğini ilk ağızdan paylaştı.

'Geçen gün gerçekten çok şükür dedim vallahi. Yani çok sevdiğim sanatçılarla bir aradayım ve hani onları böyle canlı canlı izliyorum ve o hikayenin bir parçasıyım. Keyifliyim vallahi, maşallahınızı alırım' 

Şevval Sam'a göre Tuzlu Kahve seti bir workshop; Mike Tyson'ın konukluğunu ise "Hollywood ayağımıza geldi" diye yorumladı.

Şevval Sam'a göre Tuzlu Kahve seti bir workshop; Mike Tyson'ın konukluğunu ise "Hollywood ayağımıza geldi" diye yorumladı.

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizi, kadrosundaki usta isimler ve neredeyse her bölüm sürprizle gelen konuk oyuncularıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Şevval Sam da seti bir oyunculuk atölyesine benzetti: 'Yani benim için workshop gibi yani. Sağıma bakıyorum bir şey öğrenir miyim, soluma bakıyorum bir şey deneyimliyorum.'

Üstelik dizinin konuk listesi yalnızca Türkiye'den isimlerle sınırlı değil. Efsane boksör Mike Tyson'ın Tuzlu Kahve'ye konuk olacağı haberi Ekim ayının sonunda büyük ses getirmiş, Tyson'ın dizi için Türkiye'ye geldiği anlar kısa sürede viral olmuştu.

Şevval Sam, dünya yıldızının sete gelişini kendine has esprili diliyle yorumladı: 'Keşke Hollywood'da olsaydım... Yok abi, Hollywood ayağımıza geldi!'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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