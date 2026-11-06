"Candan" Şevval Sam, Tuzlu Kahve'de Rol Aldığı İçin Şükrettiğini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tuzlu Kahve’nin ilk bölümlerinde Adana şivesiyle eleştirilen Candan, kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Candan’ı canlandıran Şevval Sam, sette çok sevdiği sanatçılarla bir arada olmanın keyfini anlattı. Sam, geçtiğimiz günlerde “çok şükür” dediğini söyleyerek seti bir workshop’a benzetti.
KAYNAK: Gece Muhabiri
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İlk bölümlerde şivesiyle eleştirilen Candan, kısa sürede Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakterlerinden biri oldu.
Şevval Sam, "çok şükür" dediği anı anlattı: "Çok sevdiğim sanatçılarla bir aradayım."
Şevval Sam'a göre Tuzlu Kahve seti bir workshop; Mike Tyson'ın konukluğunu ise "Hollywood ayağımıza geldi" diye yorumladı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın