"Candan" Şevval Sam, Tuzlu Kahve'de Rol Aldığı İçin Şükrettiğini Açıkladı

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizi, kadrosundaki usta isimler ve neredeyse her bölüm sürprizle gelen konuk oyuncularıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Şevval Sam da seti bir oyunculuk atölyesine benzetti: 'Yani benim için workshop gibi yani. Sağıma bakıyorum bir şey öğrenir miyim, soluma bakıyorum bir şey deneyimliyorum.'

Üstelik dizinin konuk listesi yalnızca Türkiye'den isimlerle sınırlı değil. Efsane boksör Mike Tyson'ın Tuzlu Kahve'ye konuk olacağı haberi Ekim ayının sonunda büyük ses getirmiş, Tyson'ın dizi için Türkiye'ye geldiği anlar kısa sürede viral olmuştu.

Şevval Sam, dünya yıldızının sete gelişini kendine has esprili diliyle yorumladı: 'Keşke Hollywood'da olsaydım... Yok abi, Hollywood ayağımıza geldi!'