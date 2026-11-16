Kuzey Marmara Otoyolu Tünellerinde 1 Kilometrelik Hız Farkı Ehliyetinize El Koydurabilir

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikle yerleşim yeri dışındaki hız ihlallerinin cezaları şu şekilde belirlendi:

11-15 kilometre aşımına 2 bin lira

16-20 kilometre aşımına 4 bin lira

21-25 kilometre aşımına 6 bin lira

26-30 kilometre aşımına 8 bin lira

31-40 kilometre aşımına 12 bin lira

41-50 kilometre aşımına 15 bin lira

51-60 kilometre aşımına 20 bin lira

61-70 kilometre aşımına 25 bin lira

71 kilometre ve üzeri aşıma 30 bin lira

Yeni düzenleme ehliyet yaptırımlarını da ağırlaştırdı. Yerleşim yeri dışında sınırı 51-60 kilometre aşanların ehliyeti 30 gün, 61-70 kilometre aşanların 60 gün, 71 kilometre ve üzerinde aşanların ise 90 gün süreyle geri alınıyor.