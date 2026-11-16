Kuzey Marmara Otoyolu Tünellerinde 1 Kilometrelik Hız Farkı Ehliyetinize El Koydurabilir
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze ile İzmit arasındaki dört şeritli 5 tünelinde hız sınırı 90 kilometre. Otoyolun genelinde otomobiller için geçerli 140 kilometrelik sınırın tünellerde de uygulandığını düşünen sürücüler, radar denetimlerinde yüksek tutarlı cezalarla karşılaşıyor. Ceza 30 bin liraya kadar çıkabiliyor ve bazı hız aşımlarında sürücü belgesine el konuluyor.
Tünellerde hız sınırı 90 kilometre.
141 kilometrede ehliyete el konuluyor.
Ceza 2 bin liradan 30 bin liraya çıkıyor.
Tünellerde radar denetimi yapılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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