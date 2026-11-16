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Kuzey Marmara Otoyolu Tünellerinde 1 Kilometrelik Hız Farkı Ehliyetinize El Koydurabilir

Kuzey Marmara Otoyolu Tünellerinde 1 Kilometrelik Hız Farkı Ehliyetinize El Koydurabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 18:37
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze ile İzmit arasındaki dört şeritli 5 tünelinde hız sınırı 90 kilometre. Otoyolun genelinde otomobiller için geçerli 140 kilometrelik sınırın tünellerde de uygulandığını düşünen sürücüler, radar denetimlerinde yüksek tutarlı cezalarla karşılaşıyor. Ceza 30 bin liraya kadar çıkabiliyor ve bazı hız aşımlarında sürücü belgesine el konuluyor.

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Tünellerde hız sınırı 90 kilometre.

Tünellerde hız sınırı 90 kilometre.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller için geçerli azami hız 140 kilometre, ancak tünellerin bulunduğu bazı kesimlerde bu sınır 90 kilometreye düşüyor. Birçok sürücü otoyolun genel limitinin tünellerde de geçerli olduğunu düşünerek 120, 140 ve daha yüksek hızlarla geçiyor. Gebze ile İzmit arasındaki bölümde dört şeritli 5 tünel var ve tünel girişlerindeki ve iç kesimlerdeki levhalar 90 kilometrelik sınırı hatırlatıyor. Tünellerin uzunlukları T1 için 406 metre, T2 için 4 bin 325 metre, T3 için 399 metre, T4 için 2 bin 224 metre ve T5 için bin 479 metre.

141 kilometrede ehliyete el konuluyor.

141 kilometrede ehliyete el konuluyor.

2026'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre 90 kilometrelik tünelden saatte 140 kilometre hızla geçen sürücü sınırı 50 kilometre aşmış oluyor ve 15 bin lira ceza ödüyor. Hız 141 kilometreye çıktığında ceza 20 bin liraya yükseliyor ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor. Tünellerde ve çıkışlarında birbirinden ayrı noktalarda hız ihlali tespit edilirse cezalar katlanabiliyor. Beş ayrı noktada 140 kilometre hızla yapılan ihlallerin her biri için 15 bin lira ceza uygulanırsa toplam tutar 75 bin liraya ulaşıyor. Saatte 145 kilometreyle giden sürücü ise sınırı 55 kilometre aştığı için 20 bin lira ceza ve 30 günlük ehliyet el koyma yaptırımıyla karşılaşabiliyor.

Ceza 2 bin liradan 30 bin liraya çıkıyor.

Ceza 2 bin liradan 30 bin liraya çıkıyor.

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikle yerleşim yeri dışındaki hız ihlallerinin cezaları şu şekilde belirlendi:

11-15 kilometre aşımına 2 bin lira

16-20 kilometre aşımına 4 bin lira

21-25 kilometre aşımına 6 bin lira

26-30 kilometre aşımına 8 bin lira

31-40 kilometre aşımına 12 bin lira

41-50 kilometre aşımına 15 bin lira

51-60 kilometre aşımına 20 bin lira

61-70 kilometre aşımına 25 bin lira

71 kilometre ve üzeri aşıma 30 bin lira

Yeni düzenleme ehliyet yaptırımlarını da ağırlaştırdı. Yerleşim yeri dışında sınırı 51-60 kilometre aşanların ehliyeti 30 gün, 61-70 kilometre aşanların 60 gün, 71 kilometre ve üzerinde aşanların ise 90 gün süreyle geri alınıyor.

Tünellerde radar denetimi yapılıyor.

Tünellerde radar denetimi yapılıyor.

Sürücüler arasında tünellerde radar denetimi yapılmadığı yönündeki inanış yaygın, ancak otoyolda hız kontrolleri tünel bölgeleriyle birlikte farklı kesimlerde sürüyor. Derince-Kocaeli güzergâhındaki tüneller bölgesinde 7 Kasım 2026'da saatte 134 kilometre hızla giden bir otomobil sürücüsüne 15 bin lira ceza kesildi. Sürücü, bölgede hız sınırı levhalarının bulunduğunu ama radar denetimine dair bir uyarı tabelası görmediğini söyleyerek cezaya tepki gösterdi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre otoyolda 2023 boyunca 2 bin 639 saat radar denetimi yapıldı ve hız sınırını ihlal eden 10 bin 423 sürücüye ceza uygulandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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