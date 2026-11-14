Beklenen Otoyol İçin Tarih Verildi: Saatler Süren Yol 36 Dakikaya Düşecek

Uraloğlu, sözleşmeye göre hedefin 2028 Ekim ayı olduğunu, ancak şu anda öngörülen sürenin önünde ilerlendiğini belirtti. Tamamlanma tarihinin bu kışın hava koşullarına ve baharın durumuna göre biraz daha erkene çekileceğini söyleyen Bakan, ne kadar erken bitirilebileceğini ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Yolun hizmete girmesiyle saatler süren trafiğin uçtan uca 35-40 dakikaya yakın bir sürede geçilmesi hedefleniyor. Uraloğlu, projenin turizme destek verecek ciddi bir yatırım olduğunu ve ilerleyen dönemde bir ucunun Mersin'e uzanacağını da söyledi.