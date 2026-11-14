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Beklenen Otoyol İçin Tarih Verildi: Saatler Süren Yol 36 Dakikaya Düşecek

Beklenen Otoyol İçin Tarih Verildi: Saatler Süren Yol 36 Dakikaya Düşecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 09:56
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Antalya ile Alanya arasında saatler süren yolculuk, yapımı hızla süren yeni otoyolla kısalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 122 kilometrelik projede gelinen son noktayı ve teslim takvimini paylaştı.

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Kaynak: İHA

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Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımı sürerken Bakan Uraloğlu, T2 ve T3 tünellerinde incelemelerde bulundu.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımı sürerken Bakan Uraloğlu, T2 ve T3 tünellerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, inşaatı devam eden T2 ve T3 tünellerini yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Otoyolun 84 kilometresinin ana gövde, geri kalanının ise bağlantı yollarından oluştuğunu belirten Uraloğlu, toplam uzunluğun 122 kilometre olduğunu söyledi.

Bakan, sahanın neredeyse tamamına yakınında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tünellerde yüzde 80, viyadüklerde yüzde 50 seviyesine ulaşılan projede toprak işleri yüzde 45'te.

Tünellerde yüzde 80, viyadüklerde yüzde 50 seviyesine ulaşılan projede toprak işleri yüzde 45'te.

Uraloğlu, toprak işlerinde, köprü, viyadük ve menfez gibi sanat yapılarında ile tünel işlerinde çalışmaların birlikte sürdüğünü aktardı. Tünellerde yaklaşık yüzde 80, viyadüklerde yaklaşık yüzde 50, toprak işlerinde ise yaklaşık yüzde 45 ilerleme sağlandığını duyurdu.

Bakan, 'İyi gidiyoruz' diyerek projenin ilerleyişine dair memnuniyetini dile getirdi.

Sözleşmeye göre Ekim 2028 olan teslim tarihinin öne çekilmesi hedefleniyor.

Sözleşmeye göre Ekim 2028 olan teslim tarihinin öne çekilmesi hedefleniyor.

Uraloğlu, sözleşmeye göre hedefin 2028 Ekim ayı olduğunu, ancak şu anda öngörülen sürenin önünde ilerlendiğini belirtti. Tamamlanma tarihinin bu kışın hava koşullarına ve baharın durumuna göre biraz daha erkene çekileceğini söyleyen Bakan, ne kadar erken bitirilebileceğini ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Yolun hizmete girmesiyle saatler süren trafiğin uçtan uca 35-40 dakikaya yakın bir sürede geçilmesi hedefleniyor. Uraloğlu, projenin turizme destek verecek ciddi bir yatırım olduğunu ve ilerleyen dönemde bir ucunun Mersin'e uzanacağını da söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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