Beklenen Otoyol İçin Tarih Verildi: Saatler Süren Yol 36 Dakikaya Düşecek
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Antalya ile Alanya arasında saatler süren yolculuk, yapımı hızla süren yeni otoyolla kısalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 122 kilometrelik projede gelinen son noktayı ve teslim takvimini paylaştı.
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Kaynak: İHA
Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımı sürerken Bakan Uraloğlu, T2 ve T3 tünellerinde incelemelerde bulundu.
Tünellerde yüzde 80, viyadüklerde yüzde 50 seviyesine ulaşılan projede toprak işleri yüzde 45'te.
Sözleşmeye göre Ekim 2028 olan teslim tarihinin öne çekilmesi hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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